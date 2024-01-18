特斯拉Cybertruck全国巡展来了！马斯克称在中国很难合法上路

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:特斯拉宣布，其备受瞩目的电动皮卡Cybertruck即将展开全国巡展。此次活动的报名已经开放，而首次展示的城市将根据公众的报名情况来决定。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克此前曾表示，尽管Cybertruck在中国合法上路面临诸多困难，但公司仍计划将一些原型车运送到中国进行静态展示。

Cybertruck是特斯拉的首款电动皮卡，自2019年11月发布以来一直备受关注。作为未来主义设计的代表，其棱角分明的车身由不锈钢材质打造，独特的外形引发了公众的广泛讨论。

据特斯拉官方信息，Cybertruck具备强大的性能和续航能力。其0-100公里/小时加速仅需2.9秒，提供三种续航版本，分别为250英里（约402公里）、300英里(约483公里)和500英里(约804公里)。

值得一提的是，特斯拉在2023年12月1日于美国得克萨斯州奥斯汀超级工厂正式开启了Cybertruck的首次交付。这一历史性时刻标志着特斯拉在电动皮卡领域迈出了重要的一步。

内饰方面，Cybertruck展现了独特的创新设计。前排配备18.5英寸巨型触摸屏，后排则有9.4英寸触摸屏，为用户提供了全新的交互体验。此外，车内还配备了无线手机充电板、65W USB-C接口和120V/240V插座，以满足各种充电需求。

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