AI视野：谷歌推几何模型Alpha Geometry；三星发布AI手机Galaxy S24；Runway更新运动笔刷功能；Midjourney v6下周补齐缩放平移等功能

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

🤖📈💻💡大模型动态

谷歌推数学几何模型Alpha Geometry

【AiBase提要:】 🥇AlphaGeometry解决复杂几何问题 🧠语言神经模型和规则推理引擎结合 🧩运用高度并行计算寻找解决方案，实力达奥林匹克金牌得主 模型代码:https://github.com/google-deepmind/alphageometry

🤖📱💼AI应用

谷歌推AI搜索功能新功能 画个圈就能搜索

【AiBase提要:】 🔄 Google在与三星联合发布活动中宣布推出了一种名为“Circle to Search”的新搜索方式。 🌐 “Circle to Search”并非仅限于画圈手势，用户还可以通过其他手势方式启动搜索。 🔍 此功能使用户能够在任何应用中方便地进行搜索。

Runway更新Multi-Motion Brush运动笔刷功能

【AiBase提要:】 ⭐️ 更新了Multi-MotionBrush运动笔刷功能 ⭐️ 可同时控制5个物体运动路径 ⭐️ 提供更多创作可能性，灵活控制图像动态效果

亚马逊APP测试新AI功能，不仅能解答产品问题还能逗你笑

【AiBase提要:】 💡 新AI功能能解答产品问题 🚀 功能目前处于测试阶段 🤖 也能回答更富创意的查询

Midjourney v6下周将补齐缩放平移及视频生成等功能

【AiBase提要:】 ⭐ 下周将推出v6新版本 ⭐ 引入缩放、平移和改变区域的能力 ⭐ 风格一致性将得到提高

谷歌计划直接在 Bard 中添加 AI 图像生成器

【AiBase提要:】 🎨 Google Bard即将推出自家的图像生成器 🖼️ 用户可以通过Bard轻松创作令人惊艳的图像 🔒 图像生成器注重用户安全，配备安全功能确保使用体验

低成本AI音色克隆软件GPT-SoVITS 完美复刻HeyGen核心功能

【AiBase提要:】 ⭐ 输入5秒声音样本即可转换文字为语音 ⭐ 仅需1分钟训练数据实现模型微调 ⭐ 支持多语言，集成多种辅助工具 项目地址:https://top.aibase.com/tool/gpt-sovits

PhotoMaker平替?一张照片InstantID几秒钟就能生成个性化图片

【AiBase提要:】 - InstantID是一项新技术 - 它可以几秒钟内生成不同风格的人物照片 - InstantID不需要复杂的训练或微调过程 项目地址:https://top.aibase.com/tool/instantid

Motion推新功能Video-to-Motion 可通过视频捕捉运动

【AiBase提要:】 ⭐ 通过视频捕捉运动 ⭐ 生成各种角色视频 ⭐ 可以将视频中的角色替换为3D化身 体验地址:https://discord.gg/AapmuVJqxx

Whimsical:超好用的AI生成思维导图工具

【AiBase提要:】 ⭐ 集白板和文档于一体的协作中心 ⭐ 提供AI文本转流程图功能 ⭐ 为团队会议和交流提供便利 体验地址:https://top.aibase.com/tool/whimsical

📰🤖📢AI新鲜事

三星发布AI手机Galaxy S24

【AiBase提要:】 🔄 支持谷歌"Circle to Search"功能，通过画圈即可获取图像、视频或文本信息。 🗣️支持13国语言，通话中即时翻译，解放出国语言障碍。 📝 可自动提取要点进行翻译、生成摘要，实现文件整理、思维导图制作、页面风格转化。

非营利组织计划推出Fairly Trained认证计划:确保AI模型生成内容不侵权

【AiBase提要:】 🤖 为那些证明已获得版权许可的AI模型提供认证标签，以防侵犯版权。 ⚖️ 已批准并颁发了第一个名为“Licensed Model”认证的标签 🤖生成式AI版权争议一直存在，曾有艺术家和作者起诉多家AI公司侵犯版权

AI图形设计工具Recraft完成1200万美元A轮融资

【AiBase提要:】 🚀 Recraft专注于为专业人士提供图形设计生成工具 🤖 利用自有基础模型实现一致设计元素生成，已吸引30多万用户 🔧 Recraft融资支持构建自己的基础模型，旨在提供图形设计生成工具

CNET的发行商因AI丑闻而难以出售

【AiBase提要:】 🔸CNET没有充分披露AI生成文章 🔸人工智能丑闻导致网站声誉负面影响 🔸出售难题包括品牌声誉问题

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

蚂蚁开源ATorch 、 Lookahead两项大模型技术

【AiBase提要:】 🔸 ATorch 是一个大模型分布式训练加速扩展库 🔸 Lookahead 是一个推理加速框架 🔸 ATorch已集成到蚂蚁集团的大模型训练开源产品 DLRover 中 开源地址: https://github.com/intelligent-machine-learning/dlrover/atorch https://github.com/alipay/PainlessInferenceAcceleration

LeCun曝多模态LLM重大缺陷 提出Interleaved-MoF显著增强视觉理解能力

【AiBase提要:】 💡 多模态大语言模型MLLM在视觉模式性能差距明显 💡 通过「交错特征混合」方法取得了10.7%的能力增强 💡 研究对于解决当前MLLM在视觉理解方面的缺陷问题具有重要意义 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2401.06209.pdf

浙大提出SIFU模型 单图即可重建高质量3D人体模型

【AiBase提要:】 🧠 SIFU模型创新性使用单张图片进行3D人体模型重建 🌐 引入侧视图条件隐函数和扩散模型 💡 成功解决传统方法中的问题，提高了重建精度和效果 项目地址:https://top.aibase.com/tool/sifu

（举报）