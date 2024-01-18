亚马逊APP测试新AI功能，不仅能解答产品问题还能逗你笑

划重点: 🤖 亚马逊在iOS和Android移动应用中测试新的AI功能，允许用户就产品提出具体问题。 💡 AI工具可解答关于产品的实际问题，还能回答更富创意的查询，如写一首关于雪地靴的圣诞颂歌。 🚀 该功能仍在测试阶段，目前只有一些用户可以使用。

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:亚马逊正在其适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序中测试一项新的 AI 功能，让客户可以询问有关产品的具体问题。人工智能工具可以帮助准确计算出新货架有多大，确定电池可以使用多长时间，甚至......给你写一首关于雪地靴的圣诞颂歌。

新功能旨在用于更实际的应用，但似乎该工具也会很乐意响应更丰富多彩的查询，回答人们在无聊时偶尔会问 AI 聊天机器人的相同问题。

通过产品页面上的问题框（即客户评论之前的框），大家可以向亚马逊的AI工具询问有关产品的问题。目前只有一些用户可以使用这一功能，但一些Verge的员工在其应用上看到了该功能，并发现它对更有创意的提示作出了回应。例如，它会为闪存卡阅读器编写一个笑话，为硬盘制作一个睡前故事，甚至以轻松幽默的方式描述雪地靴。

但它不会和您调情。小编试图测试AI功能在其预定范围之外的能力，通过直接提示其向我们调情而不是以那种方式描述产品。“抱歉，但我没有个人感觉，也不会进行调情行为，”亚马逊的AI工具回应道。

亚马逊告诉CNBC，他们仍在测试该功能。该媒体补充说，该功能不能进行无关产品的对话或回答无关的问题，这在很大程度上似乎是正确的。我们试图在雪地靴产品页面上询问AI工具一个鹰酱的食谱，它回答说没有生成式AI的答案可用。如果你在物品的背景下问亚马逊主席杰夫·贝索斯是否会穿上这双靴子，AI工具会进行推测性回答。

过去几个月，亚马逊一直在其零售部门推出多项人工智能功能。现在，它使用大型语言模型来生成产品评论摘要、检测虚假评论并向客户推荐服装尺码选项。

该公司一直在通过其企业云部门AWS推动生成式AI的发展。去年11月，AWS推出了其Titan Image Generator，该工具允许公司使用文本到图像的提示生成图片。它还为企业客户提供了访问其他流行的基础AI模型，如Meta的Llama2、Anthropic的Claude和Stability AI的Stable Diffusion。

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