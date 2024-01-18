AI图形设计工具Recraft完成1200万美元A轮融资，将构建自有基础模型

划重点: 🎨 Recraft获得1200万美元A轮融资，由Khosla Ventures领投 🚀 Recraft专注于为专业人士提供图形设计生成工具 🤖 利用自有基础模型实现一致设计元素生成，已吸引30多万用户

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:AI生成图像在世界各地引发争议，即便AI生成图像在选举中的使用在本周世界经济论坛上引起了关注，初创公司仍在推动为创作者提供的AI工具领域不断前行。

Recraft作为一款面向专业人士的AI图形设计生成器，已完成由硅谷Khosla Ventures领投的1200万美元A轮融资，前GitHub首席执行官Nat Friedman也参与了投资。其他投资方包括RTP Global、Abstract VC、Basis Set Ventures、Elad Gil以及其他一些天使投资者。

尽管现在已经有许多生成式AI设计工具，如Jasper、Adobe Sensei、Let’s Enhance等，但Recraft声称自己是第一批“基础性”工具之一，因为它正在构建自己的基础模型，即预训练的深度学习算法，用于生成一致的设计元素，如图标和图片，可在品牌的特定样式控制内进行微调和使用。它还宣称在上线8个月后已积累了30多万用户。

不过，Recraft并非旨在生成滑稽的狗骑马等有趣图片。除了能够生成这些“光栅图像”外，它还能生成矢量图像，这些图像具有无限可伸缩性，可用于专业的图形设计领域，不同于图像质量常受限制的平台。

或许这是可以预料的，因为创始人Anna Veronika Dorogush并非非技术性创始人。她曾创建CatBoost，这是一个用于决策树的梯度提升的高性能开源库。Dorogush曾是莫斯科搜索引擎Yandex的机器学习系统负责人，她和她的13人团队如今驻扎在伦敦。

这轮融资将支持Recraft构建自己的基础模型:“你必须向用户提供对输出的很多控制……对样式的控制，这样你可以得到一致的图像，对品牌颜色或细节水平的控制，以及对生成图像的迭代能力。”

“但如果模型最初不能生成台球运动员或芭蕾舞者，那就意味着仅仅使用微调是不能提供高质量生成的，所以我们必须建立自己的模型，我们正在努力做到这一点。”她补充道。

她表示，Recraft非常面向专业人士:“我们所做的独特之处在于，我们不仅提供图像生成，还提供样式控制:能够创建自己的样式，然后在自己的样式中生成图像……如果你想创建品牌并发展它，制作市场材料，制作一致的广告，这是很重要的。”

也需要考虑被艺术家起诉的可能性有多大，因为Recraft平台使用了艺术家的风格。

“我们在我们的条款中声明，如果艺术家将某些东西作为无污染的参考上传到系统中，就像他们将能够生成新图像的图像一样，我们不会使用这些来训练我们的模型，” Dorogush说。“我们不会使用这些来训练我们的模型。”

她补充说，Recraft实际上是在艺术家上传的图像上添加了通用样式:“你向模型提供样式。因此，你有一个样式参考。然后，使用这个样式参考生成图像。所以用户提供样式是用户的行为。”

Dorogush还表示，与其取代图形设计师，诸如Recraft之类的工具更有可能只是使图形设计在目前可能使用令人沮丧的库存图像的领域更加可访问:“一年前，如果你在写儿童书，你会使用库存图像。现在，同样的人能够在同一本书中使用更加美丽的插图和图像。”

产品网址入口：https://top.aibase.com/tool/recraft-ai

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