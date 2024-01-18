谷歌推“Circle to Search”AI搜索功能，用手势在Android设备就能随意搜索

## 划重点: 🔄 **新功能介绍:** Google在今天的Samsung发布活动中宣布推出了一种名为“Circle to Search”的新搜索方式。这一功能允许用户通过手势操作（如画圈、划线、涂鸦或轻击）在手机任何地方进行搜索。 🌐 **多样化手势:** 与其名字不同，“Circle to Search”并非仅限于画圈手势。用户还可以通过其他手势方式启动搜索，比如在聊天应用中轻击餐厅名称或在视频中画圈识别物品。 🔍 **搜索体验改进:** Google认为这一功能使用户能够在任何应用中都能够方便地进行搜索，不再需要中断当前操作或截屏作为提醒。然而，这也反映了Google对其搜索业务的深度整合需求，尤其是在面对搜索影响力下降和人们转向生成式AI聊天机器人的当下。

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:谷歌在与三星的联合发布活动中宣布了一项新的Android手机搜索功能，名为“Circle to Search”（画圈搜索）。这一功能的目的是通过手势操作更自然地与Google搜索进行互动。

与其名字不同，“Circle to Search”并非仅仅是画圈手势的一种搜索方式。用户可以使用多种手势，如轻击、划线或涂鸦，来启动搜索。这一功能的目标是使用户能够在观看视频、在社交应用中查看照片或与朋友在消息应用中交谈时更自然地进行搜索。

例如，如果用户在观看食物视频时看到了韩国炸玉米狗，他们可以使用画圈手势圈出该物品，然后提问:“为什么这些如此受欢迎?” 同时，用户还可以通过在聊天应用中轻击餐厅的名称或在YouTube Shorts视频中划过一系列单词（如“thrift flip”）来进行搜索。

对于视觉内容，用户可以在屏幕上画圈或涂鸦，以便识别并搜索特定物品。例如，用户可以在视频中画圈创建者戴的太阳镜，或在其靴子上涂鸦以查找相关物品，而无需在不同应用之间切换。

搜索结果将根据用户的查询和其选择加入的Google实验室产品而异。对于简单的文本搜索，用户可能会看到传统的搜索结果，而将图像和文本组合的查询（称为“multisearch”）则使用生成式AI。如果用户参与了Google实验室提供的Search Generative Experience(SGE)实验，他们将获得类似于其他SGE查询的由AI提供的答案。

谷歌认为，从任何应用中访问搜索的能力将具有重要意义，因为用户不再需要停下手头的工作来启动搜索或拍摄截图作为以后搜索的提醒。然而，这一功能也面临谷歌搜索影响力下降的时刻。由于网络被SEO优化的页面和垃圾信息充斥，通过搜索找到答案变得更加困难。与此同时，生成式AI聊天机器人正在被用来增强甚至替代传统搜索，这可能对谷歌的核心广告业务产生负面影响。

“Circle to Search”将于1月31日在三星发布的新Galaxy S24系列智能手机上推出，同时也将在其他高端Android智能手机上提供，包括Pixel8和Pixel8Pro。谷歌表示，随着时间的推移，更多的Android智能手机将支持这一功能。

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