首页 > 业界 > 关键词  > 谷歌最新资讯  > 正文

谷歌推“Circle to Search”AI搜索功能，用手势在Android设备就能随意搜索

2024-01-18 14:20 · 稿源：站长之家

## 划重点:

🔄 **新功能介绍:** Google在今天的Samsung发布活动中宣布推出了一种名为“Circle to Search”的新搜索方式。这一功能允许用户通过手势操作（如画圈、划线、涂鸦或轻击）在手机任何地方进行搜索。

🌐 **多样化手势:** 与其名字不同，“Circle to Search”并非仅限于画圈手势。用户还可以通过其他手势方式启动搜索，比如在聊天应用中轻击餐厅名称或在视频中画圈识别物品。

🔍 **搜索体验改进:** Google认为这一功能使用户能够在任何应用中都能够方便地进行搜索，不再需要中断当前操作或截屏作为提醒。然而，这也反映了Google对其搜索业务的深度整合需求，尤其是在面对搜索影响力下降和人们转向生成式AI聊天机器人的当下。

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:谷歌在与三星的联合发布活动中宣布了一项新的Android手机搜索功能，名为“Circle to Search”（画圈搜索）。这一功能的目的是通过手势操作更自然地与Google搜索进行互动。

image.png

与其名字不同，“Circle to Search”并非仅仅是画圈手势的一种搜索方式。用户可以使用多种手势，如轻击、划线或涂鸦，来启动搜索。这一功能的目标是使用户能够在观看视频、在社交应用中查看照片或与朋友在消息应用中交谈时更自然地进行搜索。

例如，如果用户在观看食物视频时看到了韩国炸玉米狗，他们可以使用画圈手势圈出该物品，然后提问:“为什么这些如此受欢迎?” 同时，用户还可以通过在聊天应用中轻击餐厅的名称或在YouTube Shorts视频中划过一系列单词（如“thrift flip”）来进行搜索。

image.png

image.png

对于视觉内容，用户可以在屏幕上画圈或涂鸦，以便识别并搜索特定物品。例如，用户可以在视频中画圈创建者戴的太阳镜，或在其靴子上涂鸦以查找相关物品，而无需在不同应用之间切换。

搜索结果将根据用户的查询和其选择加入的Google实验室产品而异。对于简单的文本搜索，用户可能会看到传统的搜索结果，而将图像和文本组合的查询（称为“multisearch”）则使用生成式AI。如果用户参与了Google实验室提供的Search Generative Experience(SGE)实验，他们将获得类似于其他SGE查询的由AI提供的答案。

image.png

谷歌认为，从任何应用中访问搜索的能力将具有重要意义，因为用户不再需要停下手头的工作来启动搜索或拍摄截图作为以后搜索的提醒。然而，这一功能也面临谷歌搜索影响力下降的时刻。由于网络被SEO优化的页面和垃圾信息充斥，通过搜索找到答案变得更加困难。与此同时，生成式AI聊天机器人正在被用来增强甚至替代传统搜索，这可能对谷歌的核心广告业务产生负面影响。

“Circle to Search”将于1月31日在三星发布的新Galaxy S24系列智能手机上推出，同时也将在其他高端Android智能手机上提供，包括Pixel8和Pixel8Pro。谷歌表示，随着时间的推移，更多的Android智能手机将支持这一功能。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 灵构AI笔记:一个不断进化的智能伙伴

    灵构笔记融合AI创作和知识管理的团队协作平台,以云端笔记为载体, 为个人和团队提供在线协作文档、多维表、流程图、网盘等多形态功能。

    笔记 AI 知识管理

  • Photify AI:一键打造多样化的造型

    光化人工智能是一个网页应用,能够通过上传一张自拍照,使用人工智能技术生成多种不同造型。支持轻松尝试不同发型、性别、肤色,以及流行时尚元素,充分发挥想象力。

    人工智能 图像处理 造型

  • RazorSign:智能合同管理平台

    RazorSign 是一款智能合同管理平台，提供智能合同、合规管理、法律实体管理等功能，帮助企业实现合同智能化、流程优化和合规自动化。

    合同管理 法律运营 合规自动化

  • Bliss Brain:通过 AI 冥想提高注意力和减轻压力

    Bliss Brain 是一款利用人工智能技术创建定制冥想的应用。它可以根据你的需求生成个性化的冥想内容，帮助你提高注意力、减轻压力，并改善睡眠质量。你可以选择不同的目标，包括减压、缓解焦虑、增强注意力或改善睡眠质量。此外，你还可以选择不同的声音和背景音乐，以获得更丰富的冥想体验。Bliss Brain 为你提供 5、10 或 15 分钟的冥想时长，让冥想融入你的日常生活。

    冥想 注意力 压力减轻

  • TheaAI:让健康更有趣

    TheaAI 是一款有趣而个性化的健康与健身应用，通过富有情感的虚拟人物引导聊天和旅程，为用户提供量身定制的健康体验。通过使用 HealthKit 访问用户的健康数据，个性化应用体验。TheaAI 不用于提供医疗建议，请在做出任何医疗决定前咨询医生的建议。定价：免费。

    健康 健身 个性化

  • 优雅简历:免费在线制作简历的网站

    ElegantResume是一个完全免费的在线简历制作工具。用户可以选择不同的简历模板,根据自己的情况定制简历的内容和格式。该网站不需要用户注册,可以直接开始制作简历,完成后可以随时修改,也可以无限次免费下载简历的PDF或JPEG版本。简历数据可以选择保存在浏览器中、Google Drive中或本地设备中,从而保障用户隐私。ElegantResume还通过集成OpenAI的ChatGPT,使用AI来帮助完善和润色简历内容。整体而言,ElegantResume是一个功能强大且安全可靠的免费在线简历制作平台。

    简历制作 求职 免费

  • Gemini-OpenAI-Proxy:将OpenAI协议转换为Google Gemini Pro协议

    Gemini-OpenAI-Proxy是一个代理软件。它旨在将OpenAI API协议调用转换为Google Gemini Pro协议,以便使用OpenAI协议的软件可以在不改变感知的情况下使用Gemini Pro模型。如果您有兴趣使用Google Gemini但不想修改软件,Gemini-OpenAI-Proxy是一个很好的选择。它允许您轻松地集成Google Gemini的强大功能,而无需进行任何复杂的开发工作。

    Gemini OpenAI API

  • Imgae matting:一款基于深度学习的在线图像抠图工具

    image-matting是一个基于深度学习的在线图像抠图工具,能够实现人像及通用场景下的图像抠图,可提取图像中的主体物体并输出对应的背景图、前景图及遮罩。该工具使用了模型堂的cv_unet_image-matting和cv_unet_universal-matting模型,实现了高质量的图像抠图效果。该工具提供了简单便捷的在线抠图体验,支持图片上传抠图及URL抠图两种方式,可广泛应用于图像编辑、电商平台中的人像处理等场景中。

    深度学习 图像处理 抠图

  • GeminiChatUp:基于Google Gemini API的多功能聊天工具

    GeminiChatUp是一个基于Google Gemini API开发的多功能聊天工具。它拥有流畅的界面和强大的自定义功能。用户可以与Gemini AI进行自然语言交流,获得智能回复。同时支持图片识别,实现更高质量的对话。用户可以保留多组对话记录,并分别设置各组的基础聊天参数。GeminiChatUp还支持响应式布局,在移动端也能流畅使用。

    聊天 AI Gemini

  • ALMA-13B-R:先进的机器翻译模型

    ALMA-R模型，通过Contrastive Preference Optimization (CPO)进行了进一步的LoRA微调，超越了GPT-4和WMT获奖者。用户可以在GitHub仓库中下载ALMA(-R)模型和数据集。ALMA-R建立在ALMA模型的基础上，采用了我们提出的Contrastive Preference Optimization (CPO)进行微调，而不是ALMA中使用的Supervised Fine-tuning。CPO微调需要我们的三元组偏好数据进行偏好学习。ALMA-R现在可以匹配甚至超越GPT-4或WMT获奖者！

    机器翻译 模型微调 数据集下载

  • AlphaCodium:代码生成优化工具

    AlphaCodium是一种基于测试的、多阶段、面向代码的迭代流方法，旨在提高LLMs在代码问题上的性能。它通过优化模型在代码生成任务上的表现，特别适用于竞赛性编程问题。用户可以根据配置选择相应的模型（如“gpt-4”、“gpt-3.5-turbo-16k”等），并使用AlphaCodium解决特定问题或整个数据集。该工具还提供了一系列最佳实践，如YAML结构化输出、语义推理、模块化代码生成等，可广泛适用于其他代码生成任务。

    代码生成 优化工具 竞赛性编程

  • Snapclear:AI图像处理，离线背景去除

    Snapclear是一款桌面应用，利用AI技术实现离线高清图像放大和去除背景。其AI算法能够准确识别人物、动物、图形等各种对象，并在不联网的情况下实现背景去除。用户可根据需求选择免费版、年费版或终身版。

    图像处理 AI 离线操作

  • Juicy AI:人工智能角色扮演

    Juicy AI是一个人工智能角色扮演平台，用户可以和各种虚拟角色进行互动对话。每个角色都有独特的个性和故事情节，用户可以选择不同的角色进行互动体验。

    人工智能 角色扮演 对话互动

  • OpenRouter:开源路由器,连接各种AI模型

    OpenRouter是一个开源的路由器,可以将请求路由到不同的AI模型,实现一个统一的界面访问各种AI服务。它支持连接多种知名AI模型,用户可以比较不同模型的价格和质量,选择最适合自己需求的模型,实现高效的人机交互。

    开源 AI 路由器

  • honeybee:多模态语言模型预测网络

    Honeybee是一个适用于多模态语言模型的局部性增强预测器。它能够提高多模态语言模型在不同下游任务上的性能,如自然语言推理、视觉问答等。Honeybee的优势在于引入了局部性感知机制,可以更好地建模输入样本之间的依赖关系,从而增强多模态语言模型的推理和问答能力。

    多模态 语言模型 Transformer

  • SPARC:提升图文预训练的细粒度理解

    SPARC是一种用于图文对预训练的简单方法，旨在从图像-文本对中预训练更细粒度的多模态表示。它利用稀疏相似度度量和对图像块和语言标记进行分组，通过对比细粒度的序列损失和全局图像与文本嵌入之间的对比损失，学习同时编码全局和局部信息的表示。SPARC在粗粒度信息的图像级任务和细粒度信息的区域级任务上均表现出改进，包括分类、检索、目标检测和分割。此外，SPARC提高了模型的可信度和图像描述能力。

    图文预训练 细粒度理解 多模态表示

  • DiffusionGPT:基于LLM的文本到图像生成系统

    DiffusionGPT是一种基于大型语言模型（LLM）的文本到图像生成系统。它利用扩散模型构建了针对各种生成模型的领域特定树，从而能够无缝地适应各种类型的提示并集成领域专家模型。此外，DiffusionGPT引入了优势数据库，其中的思维树得到了人类反馈的丰富，使模型选择过程与人类偏好保持一致。通过广泛的实验和比较，我们展示了DiffusionGPT的有效性，展示了它在不同领域推动图像合成边界的潜力。

    文本到图像 生成系统 大型语言模型

  • FreGrad:轻量快速频率感知扩散声码器

    FreGrad是一款轻量快速的频率感知扩散声码器，旨在生成逼真的音频。其框架包括离散小波变换、频率感知扩张卷积和一系列增强模型生成质量的技巧。在实验中，FreGrad相比基准模型，训练速度提升3.7倍，推理速度提升2.2倍，同时模型大小减少0.6倍（仅178万参数），而不牺牲输出质量。

    音频 声码器 频率感知

  • 万能影室:语音编辑、智能制图、AI模型提供高效的创作服务

    万能影室是一个高效的视频创作应用程序。利用AI语音、图片、视频技术,它帮助创作者自动完成语音编辑、智能制图、视频翻译等工作,大大提升创作效率。主要功能包括:语音转文字自动编辑图片转视频制作动画智能画图设计封面AI模型提供人声、识图等服务定位于个人、企业创作者,定价合理,使用简单高效。

    视频编辑 智能制图 AI创作

  • VMamba:视觉状态空间模型，线性复杂度，全局感知

    VMamba是一种视觉状态空间模型，结合了卷积神经网络（CNNs）和视觉Transformer（ViTs）的优势，实现了线性复杂度而不牺牲全局感知。引入了Cross-Scan模块（CSM）来解决方向敏感问题，能够在各种视觉感知任务中展现出优异的性能，并且随着图像分辨率的增加，相对已有基准模型表现出更为显著的优势。

    视觉模型 图像处理 计算机视觉

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM