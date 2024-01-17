微信公众平台发布2023公众号年度回顾 可了解创作历程

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今天，微信公众平台发布了2023公众号年度回顾。

每一个在2023年发过公众号的人都可以查查，了解你在公众平台的创作历程。

这也是微信公众平台第一次发布年度回顾，创作者进入公众号后台通知中心就能查看。

具体内容包括了：年度发表内容数、年度阅读量、获得最多推荐的一篇内容、总关注人数、互动最多的人等数据。

（举报）