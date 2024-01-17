微信公众平台发布2023公众号年度回顾 可了解创作历程

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今天，微信公众平台发布了2023公众号年度回顾。
每一个在2023年发过公众号的人都可以查查，了解你在公众平台的创作历程。
这也是微信公众平台第一次发布年度回顾，创作者进入公众号后台通知中心就能查看。
具体内容包括了：年度发表内容数、年度阅读量、获得最多推荐的一篇内容、总关注人数、互动最多的人等数据。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:今天，微信公众平台发布了2023公众号年度回顾。
每一个在2023年发过公众号的人都可以查查，了解你在公众平台的创作历程。
这也是微信公众平台第一次发布年度回顾，创作者进入公众号后台通知中心就能查看。
具体内容包括了：年度发表内容数、年度阅读量、获得最多推荐的一篇内容、总关注人数、互动最多的人等数据。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
据多位小米手机用户反馈，今日小米社区上线了短信5G消息”内测活动，已经开启了报名申请。报名时间为1月11日-2月29日，测试日期同上，感兴趣的小米用户可在小米社区App参与。最直接的用途就是商家、银行、机构等直接就能提供服务，不用再关注一大堆微信公众号，每天看着一大堆小红点了。
2023年，就如同缤纷的烟火，照亮了我们每一个瞬间，点燃了我们的激情与活力。就像一幅丰富多彩的画卷，记录着我们的成长与变迁。回顾过去的一年，我们经历了挑战，也收获了成功。
iDaily用5000张全球最卓越图片，与你一同重温这颗星球上人类文明的2023年。iDaily一年一度的「年度别册」再一次重磅登场，全新设计提供更出色阅读体验！=特别亮点=1、超越视觉极限的体验：3000px超高清晰图片2、时间轴：365天，纵览全球事件，里程碑标记3、背景阅读：维基百科、权威媒体4、分类地图：11个领域类别，六大洲、南北极、外太空浏览5、点赞收藏：表达你的关注和态度6、护眼模式：支持DarkMode7、分享是美德：通过微博、邮件与朋友们分享你的感受8、跳越时空：2019至2023五年别册合一这颗星球上发生的每一件事情，与你的距离都不会超过20000公里。
京东在2023年年底推出了一系列活动，包括发送2023年度账单和跨年活动。用户可以通过京东APP搜“年度账单”查收他们的2023年度账单，这是一个个人专属的年度手账，用户可以在其中记录和回顾自己的购物和消费情况，并许下2024年的新年心愿。幸运用户有机会赢得特斯拉汽车、iPhone15等豪华奖品，其中特斯拉汽车的使用权可达10年。
烟火年年；2024已悄然新启。为了铭记过去一年的无数感动与欢喜，抖音热点、巨量算数联合发布年度趋势报告《心向远方，步履不停——2023抖音年度观察报告》，来记录我们在回归、沉淀、守望、前行之时的所见、所想、所感。在我们回归、沉淀、守望、前行之时，我们也继续探索，继续成长，步履不停，心向远方。
腾讯QQ日前上线了2023年度报告，用户只需在App的搜索框中输入“年度报告”即可领取。这一报告提供了关于用户在QQ平台上的社交行为的详细数据。值得一提的是，今年的报告还加入了“人格分析”元素，类似于MBTI人格分析，帮助用户更好地了解自己的社交风格和特点。
外媒Theblock、美联社和Decrypt等就TRON2023大事件进行了年度盘点。TRON网络在2023年取得了一系列的发展和合作，提升了其在Web3领域的地位。2023年已落下帷幕，TRON在这一年的发展历程不仅凸显了其在Web3领域不断提升的影响力，也展现了开发者、用户和社区成员的强大力量。
今年11月17日，备受瞩目的第四届南方周末2023筑梦者公益大会如期举行，旨在表彰在社会公益领域作出卓越贡献的企业。雍禾医疗以其独具匠心的“毛发森林公益计划”脱颖出，荣获2023“年度公益进取”奖。在公益的道路上，雍禾医疗始终保持着探索的精神，致力于让公益与毛发健康同行，为社会大众的健康生活添砖加瓦。
在不确定中寻找确定性在面对复杂多变的技术世界时，我们需要坚守在不确定中寻找确定性的态度。因为只有这样才能在复杂的技术中找到前进的方向，把握市场波动和政策调整中的机遇，并在激烈的竞争中脱颖出，应对挑战。掘金年度技术演讲线下报名和线上直播预约通道也已同步开启，关注「掘金开发者社区」公众号获取一手精彩信息，回复「2024」即可加入交流群，回复「掘金」即可参与抽奖互动！
2023年Steam年度回顾页面已上线，玩家可以回顾过去一年的游戏旅程。在这个年度回顾页面，你可以查看过去一年玩的游戏数量是多少，玩得时间最多的游戏是哪款，获得了多少成就等等。年度回顾涵盖了1月1日到12月14日的游戏数据，不包括离线模式或网络故障时的游戏时间，也不包括非游戏软件”以及未发行、预载、预发行和已禁用游戏”。
Autobackend是一个用于处理后端任务的工具，可以用于创建待办事项列表、获取Reddit热门话题、随机获取宝可梦信息、模拟Twitter功能、日历后端服务以及查询以太坊余额等。它的优势在于灵活性和扩展性，能够满足多样化的后端需求。
drayk.it 是一个能够让 AI 为任何主题创作 Drake 风格的歌曲的在线工具。通过输入关键词或主题，drayk.it 将生成一首独特的、与 Drake 风格相似的歌曲。用户可以自定义歌曲长度、风格和情感。无论是为婚礼、生日派对还是个人娱乐，drayk.it 都能为您提供定制的音乐体验。drayk.it 完全免费使用。
Kolorize是一款在线工具，利用先进的人工智能技术，将黑白照片注入生动的色彩。通过简单的三步流程，您可以探索各种上色效果，选择最能触动您内心的结果，并轻松保存。Kolorize不仅可帮助您实现给祖母的老照片上色，还提供丰富的其他实用功能。它能够分析和将黑白图像转换为充满活力的数字版本，成为您轻松添加色彩的得力工具。
Slides Wizard是一个快速创建幻灯片和演示文稿的工具，能够在几秒钟内完成，省时省力。可与PowerPoint和Google幻灯片兼容。用户只需输入内容，即可快速生成精美的幻灯片，支持在线浏览、分享、导出为PowerPoint、Google幻灯片或PDF等功能。价格灵活，用户可以选择免费使用或按需支付。
1min.AI是一个多功能的人工智能应用，提供多种AI功能，并且不断扩展。用户可以与多个智能模型进行对话，生成高分辨率图像，提升图像质量，生成类似图像，用文本指令编辑图像，转录音频，翻译音频，文本转语音等。产品定价合理，提供免费试用计划，订阅价格合理，用户只需为使用的功能付费，安全支付保障。另外，1min.AI还提供额外的信用购买选项，每日免费信用额度以及推荐奖励计划。用户可以根据需求灵活购买信用额度，并享受每日免费信用额度。企业用户还可根据需求定制服务套餐。
Chatlease是专为现代房地产经理量身打造的强大解决方案。它能够部署定制的AI礼宾服务，为您的租户、租客、房东和客人提供帮助。通过一套集成方案，Chatlease能够重定向常见查询并创建定制操作。它经过专门为房地产专业人士调优，能够从您的网站、房产清单、文件、宣传册等进行训练。 Chatlease能够帮助房地产经纪人上传房地产清单，以提供特定房产的答案，包括面积、宠物政策、停车位等。对于短期租赁，您可以将您的房源链接到Chatlease，以回答几乎任何租户或客人的查询。对于物业经理，它可以在整个房产组合中进行沟通，提供高级AI助手进行回答问题、预订观看等服务。 Chatlease通过上传、集成和自动化，轻松连接您的重要文件和喜爱的网络平台，然后观察Chatlease如何利用先进的AI来转换您的客户对话，以无与伦比的轻松和效率回答所有查询。 Chatlease.AI是您专用的AI助手，能够提供卓越的互动和体验。它提供24/7 AI实时聊天，专为房地产和投资组合经理调优，具有自动培训功能。
Teacherbot是一款为教师打造的强大工具，让教学和计划变得轻松。无论教学级别和科目，它都能帮助教师创建各种活动和计划，仅受想象力的限制。它的功能强大，定价合理，定位于教育领域的生产力工具。Teacherbot的优势在于提供灵活的教学和计划创建功能，支持多种科目和级别，让教师能够更轻松地完成教学准备和课程安排。
OneLiner (Beta)是一个Figma社区插件，可以帮助用户在30秒内创建着陆页文案。用户只需提供一个简短的创意概念，UI将引导用户完成剩下的一切。该插件目前处于测试阶段，作者欢迎任何反馈。
Majilabs.io是一款利用先进人工智能技术，无缝生成数千封个性化邮件的工具。通过输入信息如LinkedIn个人资料、公司网站、博客文章和视频，AI能够自主提取宝贵数据，定制吸引人的邮件，满足每个潜在客户的独特需求。它能够大幅降低成本、节省时间，并提高整体流程效率。该工具还能够读取和解释CSV中的数据，根据特定数据创建高度个性化的邮件。用户还可以上传过往与客户的邮件往来，训练AI模型，确保每条消息都反映出用户独特的风格，并能轻松与受众产生共鸣。
Friz是一款为直销品牌提供AI社交媒体管理的工具，能够创建具有上下文的社交媒体日历和广告。产品包含四种功能：品牌创意与上下文、头脑风暴和编辑内容+广告、发布和日历管理以及分析。用户可以选择月度或年度订阅，基本计划每月35美元，提供详细的品牌营销策略、无限的AI内容生成、自动化的帖子编辑、内容日历管理、社交媒体内容排程以及品牌资产管理。此外，用户还可以通过附加功能提升订阅。产品受到全球各地公司的喜爱和使用。
Docsie是一款屡获殊荣的数字文档和知识管理平台，可创建、共享和管理企业知识库、产品文档、帮助中心、聊天机器人、用户手册、SOP等。它提供Web知识库、文档生命周期管理、应用内帮助界面、支持票据、多版本和多语言、AI聊天机器人、AI生成内容、产品导览等功能。Docsie可以将文档转化为聊天机器人，支持动态内容嵌入、Markdown和所见即所得编辑器、反馈和Web分析、操作指南和导览等功能，可帮助用户提高生产力和专注力。它适用于技术撰写人员、产品经理和开发人员，能够简化复杂性、节省时间、提高质量。Docsie还提供版本控制、集成、分析、AI生成、动态知识门户等功能。用户可以配置本地化选项，利用API文档、AI语言翻译、词汇管理等功能。此外，它还提供内容本地化、编辑风格指南、企业导出、细粒度权限等功能。
Tiblio AI是一家金融科技公司，旨在为用户提供智能助手，帮助他们通过经纪账户进行交易。它通过应用算法将用户的策略转化为经纪了解的订单，从而节省时间，避免人为错误，并利用实时市场数据以更高的速度和效率执行期权投资策略。Tiblio AI的主要功能包括定价算法、分散头寸、自然降低最大回撤、选取最佳期权等。用户可以通过Tiblio AI轻松地进行长期期权投资，并在不同场景下应用，例如Wheel Strategy等。该产品的定价和定位信息可在官方网站上获得。
SIFU是一个利用侧视图像重建高质量3D服装虚拟人物模型的方法。它的核心创新点是提出了一种新的基于侧视图像的隐式函数,可以增强特征提取和提高几何精度。此外,SIFU还引入了一种3D一致的纹理优化过程,可大大提升纹理质量,借助文本到图像的diffusion模型实现纹理编辑。SIFU擅长处理复杂姿势和宽松衣物,是实际应用中理想的解决方案。
UniVG是一款统一多模态视频生成系统，能够处理多种视频生成任务，包括文本和图像模态。通过引入多条件交叉注意力和偏置高斯噪声，实现了高自由度和低自由度视频生成。在公共学术基准MSR-VTT上实现了最低的Fr'echet视频距离（FVD），超越了当前开源方法在人类评估上的表现，并与当前闭源方法Gen2不相上下。
ReFT是一种增强大型语言模型（LLMs）推理能力的简单而有效的方法。它首先通过监督微调（SFT）对模型进行预热，然后使用在线强化学习，具体来说是本文中的PPO算法，进一步微调模型。ReFT通过自动对给定问题进行大量推理路径的采样，并从真实答案中自然地得出奖励，从而显著优于SFT。ReFT的性能可能通过结合推理时策略（如多数投票和重新排名）进一步提升。需要注意的是，ReFT通过学习与SFT相同的训练问题而获得改进，而无需依赖额外或增强的训练问题。这表明ReFT具有更强的泛化能力。
Kolabrya是一款智能会议助手，提供从议程设置和分享到会议中协作再到会后追踪的端到端会议辅助功能。其专利待定的人工智能技术保证了安全性和灵活可扩展性。实时会议地图、会议实时洞察、自动会议纪要、实时白板等功能，使会议更加高效。此外，Kolabrya还提供会议KPI、智能会议等功能，帮助用户更好地评估会议进展。用户友好的界面和无缝的实时可视化功能提升了会议效率。
Insula是一款能够以自然语言与尖端人工智能进行交流的产品。它能够帮助用户进行自然对话交流，并提供一系列先进的人工智能功能。Insula的定价合理，定位于为用户提供高效的交流和沟通工具。
FinnedGPT利用生成式人工智能改善体育博彩的可访问性。现在，任何人都可以通过FinnedGPT这款由10年专有见解和分析支持的AI聊天机器人，从体育博彩的零到英雄。我们的模型利用NFL、NBA、NHL和MLB超过10年的数据，以加速和完善您的博彩策略。我们聚合球队和球员级别的统计数据，以便在我们的建议中尽可能自信。获得我们领先行业的模型的访问权，这些模型在过去10年内的市场表现超过了5%。Finned产品套件为您提供了一个全面的窥视数学策略，从下注开始，到对冲下注以降低风险。我们的模型也排名球员的位置比赛，看看哪些球员预计会在当前赛季表现出色，以建立您的梦幻团队。我们的模型围绕着影响球队和球员在每场比赛中的表现的相关性能数据构建，这意味着我们建议的每次下注都基于统计数据和数学，没有猜测。我们提供多种定价选项以满足您的需求。无论您是业余赌徒还是经验丰富的老手，我们都有适合您的计划。
CogView是一个用于通用领域文本到图像生成的预训练Transformer模型。该模型包含410亿参数,能够生成高质量、多样化的图像。模型的训练思路采用抽象到具体的方式,先 pretrain 获得通用知识,然后 finetune 在特定域生成图像,能显著提升生成质量。值得一提的是,论文还提出了两种帮助大模型稳定训练的技巧:PB-relax 和 Sandwich-LN。
PromptLayer是一个旨在帮助用户管理提示工程的平台。用户可以视觉化管理提示、评估模型、记录LLM请求以及搜索使用历史。它还支持团队协作。产品定位为提供快速工程解决方案，旨在简化提示工程的创建、部署和管理流程。用户可以免费开始使用，同时也提供高级功能以满足企业需求。