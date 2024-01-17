茅台市值跌破2万亿 股价收跌1577元

Bliss Brain 是一款利用人工智能技术创建定制冥想的应用。它可以根据你的需求生成个性化的冥想内容，帮助你提高注意力、减轻压力，并改善睡眠质量。你可以选择不同的目标，包括减压、缓解焦虑、增强注意力或改善睡眠质量。此外，你还可以选择不同的声音和背景音乐，以获得更丰富的冥想体验。Bliss Brain 为你提供 5、10 或 15 分钟的冥想时长，让冥想融入你的日常生活。