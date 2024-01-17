茅台市值跌破2万亿 股价收跌1577元

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:截止今日收盘，贵州茅台A股股价下跌3.81%，报1577.00元，总市值跌破2万亿，至1.98万亿元。
今日，i茅台官方微博宣布，i茅台APP日活用户连续突破800万，对比2023年同期上升近70%。日均新增注册用户20万，峰值达40万，同比2023年提升146.8%。
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站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:截止今日收盘，贵州茅台A股股价下跌3.81%，报1577.00元，总市值跌破2万亿，至1.98万亿元。
今日，i茅台官方微博宣布，i茅台APP日活用户连续突破800万，对比2023年同期上升近70%。日均新增注册用户20万，峰值达40万，同比2023年提升146.8%。
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昨日茅台股价跌破1600元/股、市值跌破2万亿元冲上热搜。贵州茅台17日股价收盘跌3.81%，报1577元/股，这是近3个月以来首次跌破1600元/股。龙年茅台酒同样备受追捧，1月17日，i茅台”发布消息称，每天平均有600余万人参与甲辰龙年贵州茅台酒的申购，同比去年兔年茅台申购数上升72%。
1月2日，苹果股价收跌3.6%。此次下跌导致苹果市值缩水至2.89万亿美元，一夜之间蒸发了1071亿美元，折合人民币约7660亿元。值得一提的是，在2023年内，苹果股价累计上涨了49%。
浙江杭州的文晖农贸市场内，一家已经经营了二十多年的香肠铺的于师傅，刚刚送走了一位老顾客。这位顾客每次都会请于师傅为他制作香肠。放入白酒可以提高香肠的香味、防止腐败、提高品质和增加风味，因此是制作香肠时常见的做法。
苹果市值在一夜之间蒸发了7600亿元人民币巴克莱分析师则罕见地下调了苹果股票的评级。2024年的首个交易日，美国股市出现了不同程度的涨跌。这也使得苹果股价在开盘日出现了如此大幅的下跌。
苹果股价在2024年开局不利，1月2日午盘一度下跌约4.5%，最终收跌约3.6%，最新市值为2.89万亿美元，一夜之间蒸发了约7660亿元人民币。这是自2023年8月4日以来的最大单日跌幅，并且也是自2023年11月9日以来的收盘新低。我们认为没有任何功能或升级可能使iPhone16变得更加吸引人。
经纬天地控股有限公司（下称「经纬天地」），股票代码2477.HK，于 12 月 28 日至 1 月 9 日期间招股，百惠担任联席牵头经办人。据悉，公司拟在本次IPO项目发行约1. 25 亿股，招股价介乎每股1. 00 至1. 30 港元，每手 4000 股，入场费约5252. 4 港元，预计集资额最 高约1. 6 亿港元。经纬天地预计会在 2024 年 1 月 12 日挂牌上市，届时会将集资所得投放于深化优化电信网络性能分析软件�
截至2023年年末，比亚迪的总市值为5723.37亿元，以绝对的优势位居中国汽车行业上市公司市值榜单第1。汽车是拉动内需、扩大消费的重要领域之一，在新能源汽车发展最火热的土地上，中国的新能源汽车相关领域也在高速发展。其后分别是上汽集团、长安汽车、潍柴动力、赛力斯、蔚来、小鹏汽车和福耀玻璃。
2024年1月2日，美国股市开年首日交易，三大指数表现分化。道琼斯指数微涨0.07%，纳斯达克指数大跌1.63%，标准普尔500指数下跌0.57%。微软和英伟达的股票在早盘交易中也有所下跌。
据外媒报道称，国际油价上周连续第七周下跌，创五年来最长周连跌纪录。纽约油价下跌2.60%，布伦特油价下跌2.57%。
当地时间1月12日，美国微软公司当天收盘报388.47美元，以2.89万亿美元的市值超过了苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。苹果收盘价为185.92美元，收盘市值为2.87万亿美元。库马尔表示，由于涉及新款苹果智能手表的专利纠纷和美元走强，苹果也可能面临不利因素影响。
RazorSign 是一款智能合同管理平台，提供智能合同、合规管理、法律实体管理等功能，帮助企业实现合同智能化、流程优化和合规自动化。
Bliss Brain 是一款利用人工智能技术创建定制冥想的应用。它可以根据你的需求生成个性化的冥想内容，帮助你提高注意力、减轻压力，并改善睡眠质量。你可以选择不同的目标，包括减压、缓解焦虑、增强注意力或改善睡眠质量。此外，你还可以选择不同的声音和背景音乐，以获得更丰富的冥想体验。Bliss Brain 为你提供 5、10 或 15 分钟的冥想时长，让冥想融入你的日常生活。
TheaAI 是一款有趣而个性化的健康与健身应用，通过富有情感的虚拟人物引导聊天和旅程，为用户提供量身定制的健康体验。通过使用 HealthKit 访问用户的健康数据，个性化应用体验。TheaAI 不用于提供医疗建议，请在做出任何医疗决定前咨询医生的建议。定价：免费。
ElegantResume是一个完全免费的在线简历制作工具。用户可以选择不同的简历模板,根据自己的情况定制简历的内容和格式。该网站不需要用户注册,可以直接开始制作简历,完成后可以随时修改,也可以无限次免费下载简历的PDF或JPEG版本。简历数据可以选择保存在浏览器中、Google Drive中或本地设备中,从而保障用户隐私。ElegantResume还通过集成OpenAI的ChatGPT,使用AI来帮助完善和润色简历内容。整体而言,ElegantResume是一个功能强大且安全可靠的免费在线简历制作平台。
Gemini-OpenAI-Proxy是一个代理软件。它旨在将OpenAI API协议调用转换为Google Gemini Pro协议,以便使用OpenAI协议的软件可以在不改变感知的情况下使用Gemini Pro模型。如果您有兴趣使用Google Gemini但不想修改软件,Gemini-OpenAI-Proxy是一个很好的选择。它允许您轻松地集成Google Gemini的强大功能,而无需进行任何复杂的开发工作。
image-matting是一个基于深度学习的在线图像抠图工具,能够实现人像及通用场景下的图像抠图,可提取图像中的主体物体并输出对应的背景图、前景图及遮罩。该工具使用了模型堂的cv_unet_image-matting和cv_unet_universal-matting模型,实现了高质量的图像抠图效果。该工具提供了简单便捷的在线抠图体验,支持图片上传抠图及URL抠图两种方式,可广泛应用于图像编辑、电商平台中的人像处理等场景中。
GeminiChatUp是一个基于Google Gemini API开发的多功能聊天工具。它拥有流畅的界面和强大的自定义功能。用户可以与Gemini AI进行自然语言交流,获得智能回复。同时支持图片识别,实现更高质量的对话。用户可以保留多组对话记录,并分别设置各组的基础聊天参数。GeminiChatUp还支持响应式布局,在移动端也能流畅使用。
ALMA-R模型，通过Contrastive Preference Optimization (CPO)进行了进一步的LoRA微调，超越了GPT-4和WMT获奖者。用户可以在GitHub仓库中下载ALMA(-R)模型和数据集。ALMA-R建立在ALMA模型的基础上，采用了我们提出的Contrastive Preference Optimization (CPO)进行微调，而不是ALMA中使用的Supervised Fine-tuning。CPO微调需要我们的三元组偏好数据进行偏好学习。ALMA-R现在可以匹配甚至超越GPT-4或WMT获奖者！
AlphaCodium是一种基于测试的、多阶段、面向代码的迭代流方法，旨在提高LLMs在代码问题上的性能。它通过优化模型在代码生成任务上的表现，特别适用于竞赛性编程问题。用户可以根据配置选择相应的模型（如“gpt-4”、“gpt-3.5-turbo-16k”等），并使用AlphaCodium解决特定问题或整个数据集。该工具还提供了一系列最佳实践，如YAML结构化输出、语义推理、模块化代码生成等，可广泛适用于其他代码生成任务。
Snapclear是一款桌面应用，利用AI技术实现离线高清图像放大和去除背景。其AI算法能够准确识别人物、动物、图形等各种对象，并在不联网的情况下实现背景去除。用户可根据需求选择免费版、年费版或终身版。
Juicy AI是一个人工智能角色扮演平台，用户可以和各种虚拟角色进行互动对话。每个角色都有独特的个性和故事情节，用户可以选择不同的角色进行互动体验。
OpenRouter是一个开源的路由器,可以将请求路由到不同的AI模型,实现一个统一的界面访问各种AI服务。它支持连接多种知名AI模型,用户可以比较不同模型的价格和质量,选择最适合自己需求的模型,实现高效的人机交互。
Honeybee是一个适用于多模态语言模型的局部性增强预测器。它能够提高多模态语言模型在不同下游任务上的性能,如自然语言推理、视觉问答等。Honeybee的优势在于引入了局部性感知机制,可以更好地建模输入样本之间的依赖关系,从而增强多模态语言模型的推理和问答能力。
SPARC是一种用于图文对预训练的简单方法，旨在从图像-文本对中预训练更细粒度的多模态表示。它利用稀疏相似度度量和对图像块和语言标记进行分组，通过对比细粒度的序列损失和全局图像与文本嵌入之间的对比损失，学习同时编码全局和局部信息的表示。SPARC在粗粒度信息的图像级任务和细粒度信息的区域级任务上均表现出改进，包括分类、检索、目标检测和分割。此外，SPARC提高了模型的可信度和图像描述能力。
DiffusionGPT是一种基于大型语言模型（LLM）的文本到图像生成系统。它利用扩散模型构建了针对各种生成模型的领域特定树，从而能够无缝地适应各种类型的提示并集成领域专家模型。此外，DiffusionGPT引入了优势数据库，其中的思维树得到了人类反馈的丰富，使模型选择过程与人类偏好保持一致。通过广泛的实验和比较，我们展示了DiffusionGPT的有效性，展示了它在不同领域推动图像合成边界的潜力。
FreGrad是一款轻量快速的频率感知扩散声码器，旨在生成逼真的音频。其框架包括离散小波变换、频率感知扩张卷积和一系列增强模型生成质量的技巧。在实验中，FreGrad相比基准模型，训练速度提升3.7倍，推理速度提升2.2倍，同时模型大小减少0.6倍（仅178万参数），而不牺牲输出质量。
万能影室是一个高效的视频创作应用程序。利用AI语音、图片、视频技术,它帮助创作者自动完成语音编辑、智能制图、视频翻译等工作,大大提升创作效率。主要功能包括:语音转文字自动编辑图片转视频制作动画智能画图设计封面AI模型提供人声、识图等服务定位于个人、企业创作者,定价合理,使用简单高效。
VMamba是一种视觉状态空间模型，结合了卷积神经网络（CNNs）和视觉Transformer（ViTs）的优势，实现了线性复杂度而不牺牲全局感知。引入了Cross-Scan模块（CSM）来解决方向敏感问题，能够在各种视觉感知任务中展现出优异的性能，并且随着图像分辨率的增加，相对已有基准模型表现出更为显著的优势。
AnimatableDreamer是一个从单眼视频中生成和重建可动画非刚体3D模型的框架。它能够生成不同类别的非刚体对象,同时遵循从视频中提取的对象运动。关键技术是提出的典范分数蒸馏方法,将生成维度从4D简化到3D,在视频中的不同帧进行降噪,同时在唯一的典范空间内进行蒸馏过程。这样可以保证时间一致的生成和不同姿态下的形态逼真性。借助可微分变形,AnimatableDreamer将3D生成器提升到4D,为非刚体3D模型的生成和重建提供了新视角。此外,与一致性扩散模型的归纳知识相结合,典范分数蒸馏可以从新视角对重建进行正则化,从而闭环增强生成过程。大量实验表明,该方法能够从单眼视频生成高灵活性的文本指导3D模型,同时重建性能优于典型的非刚体重建方法。
Vision Mamba是一个高效的视觉表示学习框架,使用双向Mamba模块构建,可以克服计算和内存限制,进行高分辨率图像的Transformer风格理解。它不依赖自注意力机制,通过位置嵌入和双向状态空间模型压缩视觉表示,实现更高性能,计算和内存效率也更好。该框架在 ImageNet分类、COCO目标检测和ADE20k语义分割任务上,性能优于经典的视觉Transformers,如DeiT,但计算和内存效率提高2.8倍和86.8%。