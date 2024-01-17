华为成立智能汽车解决方案公司“引望智能”

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:华为智能汽车解决方案新公司“引望”于1月16日在深圳正式成立。该公司的注册资本高达10亿元人民币，注册地址位于华为总部办公楼，由华为技术有限公司全资持股。
引望智能技术有限公司的主要成员包括执行董事、经理郑丽英和监事宋柳平，均为华为高管。该公司的经营范围广泛，包括智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发、通信设备制造、数据处理和存储支持服务以及信息咨询服务等。
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站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:华为智能汽车解决方案新公司“引望”于1月16日在深圳正式成立。该公司的注册资本高达10亿元人民币，注册地址位于华为总部办公楼，由华为技术有限公司全资持股。
引望智能技术有限公司的主要成员包括执行董事、经理郑丽英和监事宋柳平，均为华为高管。该公司的经营范围广泛，包括智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发、通信设备制造、数据处理和存储支持服务以及信息咨询服务等。
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新能源汽车正在带领中国车市走向新的高峰。在2023年，新能源汽车的增速显著超越整体车市。在智能化的普及和降价下，消费者对新能源汽车的认知，也将逐渐从低出行成本切换至以智能化功能和舒适为重心的方向。
微软Azure最近推出了GPT-RAG，这是一项超智能的解决方案，旨在让大型语言模型在企业中更加顺畅地运行。随着人工智能的不断发展，对LLMs的需求因其理解和生成类似人类文本的能力迅速增长。微软Azure通过这一创新为企业提供了更加高效、安全的语言模型部署解决方案。
在健康中国背景下，如何让医保、医疗、医药真正能够实现良性的、实质的协同联动，力争让老百姓在享有可负担、有品质、有质量的医疗服务迫切的需要解答方案。作为国内领军的创新型医疗服务与保障平台，镁信健康也在发展中不断依循政策法规寻找解题思路。回首2023，展望2024，未来镁信健康也将将继续发挥自身优势，致力于推动保险与医疗健康产业融合，通过探索多元创新支付方案，助力破解医疗医药可及性可负担难题，加速国家多层次医疗保障体系全面落地，为“健康中国”建设贡献力量。
编者按：清流资本在过去十年捕捉了TMT、消费、硬科技等主流行业下的多个细分赛道冠军，也建立了投得“稳”、“准”、“精”的基金形象。清流资本推出原创科技专栏——“硬币的另一面”，通过清流合伙人和科技企业创始人对话的形式，讲述当前创投形势下，那些科技类被投企业的故事。采访后记：采访前Jason带我们在公司的新办公室转了一圈，他自豪地展示了研发试验室先进的测试设备，回办公室时他随手指着门外的休息区说：“这是我们从闲鱼网上100多块钱买的两把二手沙发椅~”老一辈汽车人刻在骨子里的质量和成本意识，让他在这家公司把“该省省该花花”做到了极致。
2023年12月23日，在国家广播电视总局指导与遴选下，由中广电广播电影电视设计研究院推荐，洲明科技沉浸式裸眼3D数字虚拟人“祁小蓦”在全国范围内100多个重量级项目中脱颖出，荣获第三届高新视频创新应用大赛创新项目一等奖。该数字虚拟人“祁小蓦”首次亮相于武汉的999㎡户外LED巨屏，吸引众多游客打卡体验，无论是作为品牌代言营销新宠是在地文化推荐官，都极具经济衍生潜力。洲明科技不断深耕AI领域，先后加入微软、戴尔全球ISV通用认证，获得GPT-4官方接入许可，成功自研动态捕捉UAction等系统，以“真人”“技术”双驱动，依托AI大模型多模态交互，赋予数字人动作表情、语言，让数字人会想、会听、会看、会说，进在影视广电、文化旅游教育医疗等领域中，满足表演、现场互动、直播等需求，促进形成全面、高效可靠的数字生态环境。
腾讯近日推出了一项名为“举报违法小卡片”的数字解决方案，旨在根治涉黄小卡片泛滥的问题。用户可以通过微信小程序“腾讯卫士”或微信搜索关键词“举报违法小卡片”来参与举报。该方案已在北京、重庆、武汉、合肥、金华等地落地实施，并已累计处置违规有害社交账号7.7万个，全平台封禁有害链接超过5000条。
随着集成电路制造技术和工艺水平的不断提高， CPU日渐朝着高集成化、小型化和多功能化趋势发展， 导致CPU的热量急剧增加。高温环境下，芯片的老化率、损耗率和故障率都成倍上升，影响CPU及相关设备的正常工作。左图：某汽车芯片功率、尺寸、结温随时间变化图右图：电子产品失效率与温度关系图作为CPU“国家队”，飞腾信息技术有限公司的服务器芯片产品也对散热方案
全球领先的虚拟化解决方案提供商Citrix宣布退出中国市场，对许多使用CitrixVirtualAppsandDesktops的客户来说，虽然这并不意味着其产品和技术在一夜之间失效，Citrix承诺将继续为现有的客户提供维护和支持，但长期来看，Citrix退出中国市场后，其老客户将面临以下三大问题：技术服务不再可靠：随着Citrix退出中国区，老客户在遇到技术故障或需求时，可能难以获得及时、充足的服务支持。产品扩容受限：对于需要扩容的客户，由于许可问题，可能不得不选择其他品牌。如果您对我们的方案感兴趣，欢迎随时联系我们以了解详情，我们很荣幸为您提供更多帮助。
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第五届中国工业互联网大赛颁奖现场近日，在由工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会、浙江省人民政府主办的第五届中国工业互联网大赛中，三维家的“定制家居前后端一体化云工业软件平台解决方案”从数千个参赛方案中脱颖而出，荣获全国总决赛领军组三等奖，取得总排名第五、三等奖得主中得分最 高的优异成绩。中国工业互联网大�
SearchMyDocs.ai是一款与文档聊天的终极应用程序，可以与任何PDF、Markdown等格式的文档进行聊天、搜索或提问，即时获取结果。它具有直观的搜索功能，使用先进的AI引擎，能够深入理解和解释文档内容，以提供特定的上下文和准确的答案。该产品注重用户隐私和数据安全，所有客户数据都进行了加密处理，并采用了严格的访问控制。定价分为四个不同的计划，包括试用版、基础版、专业版和高级版，以满足不同用户的需求。
Replace Anything框架可用于多种场景，如人物替换、服装替换、背景替换。它可以在保持指定对象身份不变的同时生成新内容，满足广泛的数字内容创作需求。
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ReplaceAnything是一款基于AI的框架，可用于生成新内容并保持用户指定对象的身份。它适用于各种场景，如人物替换、服装替换和背景替换。该框架利用人工智能技术，可以精确地识别和替换图像中的对象，同时保持对象的身份不变。ReplaceAnything具有高度的灵活性和准确性，可以广泛应用于图像处理领域。
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AI Excel Sheet是一个免费的AI助手，提供Excel公式生成、数据分析、Excel模板生成等功能。用户可以通过AI助手快速生成和理解Excel和Google Sheets中的公式，提高工作效率。
V-Retail是一款虚拟销售助手工具，通过为网站访客提供个性化的服务和实时对话，提高销售转化率。它可以连接潜在客户，提供个性化的礼宾服务，根据他们的独特需求定制每位客户的网站体验，并根据团队的绩效深入洞察业务决策。
UnifiedStacks是一个AI自助平台，提供快速、自主、灵活和协作的功能，可以构建AI-enabled企业。用户可以与数据进行交互，创建图表，构建预测模型等。平台还提供多种功能和工具，帮助用户实现数据分析、预测和决策等任务。定价方案灵活多样，适合不同规模和需求的企业。
Notle 是一款革命性的心理测量工具，通过改变心理治疗会话中临床医生捕捉和分析患者交互的方式。Notle 利用最先进的模型对会话转录进行解析，确保每次交互都能精确评估。临床医生只需点击录制，就可以捕捉精神健康对话的实质，简化患者进展监测。我们的平台为每个会话提供细致的指标，让从业人员能够深入了解并做出数据驱动的决策。
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Impactor App是一个团队决策协作应用，帮助团队进行头脑风暴、优先级排序，并承诺决策，确保实现影响。通过AI增强的数字协作，改善项目结果，促进团队决策的清晰和包容性。提供丰富的功能，包括协作AI助手、促进项目工作坊、从团队中汲取宝贵见解等。
Khan Academy Kids是面向2至8岁儿童的免费、有趣的教育项目，致力于激发孩子们对学习和发现的热爱。该项目涵盖早期识字、阅读、写作、语言和数学等核心学科，同时鼓励创造力，培养社交情感技能。Khan Academy Kids由斯坦福大学的学习专家与合作开发，并与Head Start Early Learning Outcomes Framework和Common Core Standards保持一致。该产品为每个学习者提供个性化的学习路径，确保每个孩子以自己的步伐学习，并在Khan Academy Kids图书馆中独立学习。家长们对此产品赞不绝口，认为它对孩子的发展做出了巨大的贡献。
HexaGen3D是一种用于从文本提示生成高质量3D资产的创新方法。它利用大型预训练的2D扩散模型，通过微调预训练的文本到图像模型来联合预测6个正交投影和相应的潜在三面体，然后解码这些潜在值以生成纹理网格。HexaGen3D不需要每个样本的优化，可在7秒内从文本提示中推断出高质量且多样化的对象，相较于现有方法，提供了更好的质量与延迟权衡。此外，HexaGen3D对于新对象或组合具有很强的泛化能力。
这篇论文介绍了AIM，这是一组使用自回归目标进行预训练的视觉模型。这些模型受其文本对应物，即大型语言模型（LLMs）的启发，并表现出类似的扩展特性。具体来说，我们强调了两个关键发现：（1）视觉特征的性能随着模型容量和数据量的增加而提高，（2）目标函数的价值与模型在下游任务上的性能相关。我们通过在20亿张图像上对70亿参数的AIM进行预训练，实现了在ImageNet-1k上使用冻结主干达到84.0%的准确率。有趣的是，即使在这个规模上，我们观察到性能没有饱和的迹象，这表明AIM可能代表了训练大规模视觉模型的新前沿。AIM的预训练类似于LLMs的预训练，并不需要任何图像特定的策略来稳定大规模训练。
E^2-LLM是一种高效极限扩展的大语言模型方法，通过仅需一次训练过程和大幅降低的计算成本，实现了对长上下文任务的有效支持。该方法采用了RoPE位置嵌入，并引入了两种不同的增强方法，旨在使模型在推理时更具鲁棒性。在多个基准数据集上的综合实验结果证明了E^2-LLM在挑战性长上下文任务上的有效性。
LLM Context Extender是一款旨在扩展大型语言模型（LLMs）上下文窗口的工具。它通过调整RoPE的基础频率和缩放注意力logits的方式，帮助LLMs有效适应更大的上下文窗口。该工具在精细调整性能和稳健性方面验证了其方法的优越性，并展示了在仅有100个样本和6个训练步骤的情况下，将LLaMA-2-7B-Chat的上下文窗口扩展到16,384的非凡效率。此外，还探讨了数据组成和训练课程如何影响特定下游任务的上下文窗口扩展，建议以长对话进行LLMs的精细调整作为良好的起点。
InstantID是一种基于强大扩散模型的解决方案，能够在各种风格下使用单张面部图像进行图像个性化处理，同时确保高保真度。我们设计了一个新颖的IdentityNet，通过施加强大的语义和弱空间条件，将面部和地标图像与文本提示集成，引导图像生成。InstantID在实际应用中表现出色，并且能够与流行的预训练文本到图像扩散模型（如SD1.5和SDXL）无缝集成，作为一个可适配的插件。我们的代码和预训练检查点将在此URL上提供。
该产品是一种用于评价文本到视频生成质量的工具。它引入了一种新的评价指标，即文本到视频评分（T2VScore）。该评分整合了两个关键标准：（1）文本-视频对齐，用于审查视频在呈现给定文本描述方面的忠实度；（2）视频质量，评估视频的整体制作水平。此外，为了评估提出的指标并促进未来对其的改进，该产品提供了TVGE数据集，收集了对2,543个文本到视频生成视频在这两个标准上的人类判断。对TVGE数据集的实验表明，提出的T2VScore在为文本到视频生成提供更好的评价指标方面表现出优越性。