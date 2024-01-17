华为成立智能汽车解决方案公司“引望智能”

该产品是一种用于评价文本到视频生成质量的工具。它引入了一种新的评价指标，即文本到视频评分（T2VScore）。该评分整合了两个关键标准：（1）文本-视频对齐，用于审查视频在呈现给定文本描述方面的忠实度；（2）视频质量，评估视频的整体制作水平。此外，为了评估提出的指标并促进未来对其的改进，该产品提供了TVGE数据集，收集了对2,543个文本到视频生成视频在这两个标准上的人类判断。对TVGE数据集的实验表明，提出的T2VScore在为文本到视频生成提供更好的评价指标方面表现出优越性。