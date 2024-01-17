iPhone15价格跌至史上最低！苹果天猫官方店iPhone降价1000

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:苹果官网近日启动了降价活动，iPhone15系列降价500元、MacBook Air降800元，不过网友对此表示力度不足。

而值得注意的是，在官网优惠的同时，苹果天猫官方旗舰店也加入了降价行列，活动从1月20日20点开始至1月31日。

其中，iPhone在官方券与天猫券的双重优惠下最高降价1000元，力度超过了官网。MacBook Air笔记本最高降价1400元、Apple Watch手表最高降价300元、AirPods耳机最高降价200元。

iPhone15的到手价降至4999元起，比官网的活动更有诚意。此外，天猫Apple Store官方旗舰店还为用户提供12期免息分期服务，可与优惠活动叠加。

值得注意的是，天猫Apple Store官方旗舰店是Apple官方直营的店铺，销售的所有iPhone、iPad、Mac等系列产品均为正品行货，并同时提供官方售前、售后服务，共享库存。

具体价格如下:

iPhone:

iPhone14原价5399元起，叠加券后到手价4699元起

iPhone15原价5999元起，叠加券后到手价4999元起

iPhone15Plus原价6999元起，叠加券后到手价5999元起

iPhone15Pro原价7999元起，叠加券后到手价6999元起

iPhone15Pro Max原价9999元起，叠加券后到手价8999元起

iPad:

iPad（第九代）原价2599元起，叠加券后到手价2049元起

iPad（第十代）原价3599元起，叠加券后到手价2899元起

iPad Air原价4799元起，叠加券后到手价3799元起

iPad Pro11英寸原价6799元起，叠加券后到手价6399元起

iPad Pro12.9英寸原价9299元起，叠加券后到手价8699元起

Apple Watch:

Apple Watch SE原价1999元，叠加券后到手价1749元起

Apple Watch Series9铝金属版原价2999元起，叠加券后到手价2699元起

Apple Watch Series9不锈钢金属版原价6199元起，叠加券后到手价5899元起

AirPods:

AirPods（第二代）原价999元，叠加券后到手价799元

AirPods（第三代，配闪电充电盒）原价1349元，叠加券后到手价1249元

AirPods（第三代，配 MagSafe充电盒）原价1399元，叠加券后到手价1299元

MacBook Air:

M1款原价7999元起，叠加券后到手价6599元

M2款原价8999元起，叠加券后到手价8199元

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