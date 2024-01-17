首页 > 业界 > 关键词  > StableCode3B最新资讯  > 正文

AI视野：Stability AI发布代码模型Stable Code3B；书生·浦语2.0正式开源；阿里推新项目MotionShop；Win11新增AI生成图像功能

2024-01-17 15:25 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

🤖📈💻💡大模型动态

Stability AI发布全新代码模型Stable Code3B

Stability AI公司发布了其首个新型人工智能模型，商业许可的Stable Code3B。这一模型仅有30亿参数，专注于软件开发的代码完成能力，可在没有专用GPU的笔记本上本地运行。

【AiBase提要:】

⭐ Stability Code3B，仅30亿参数，可在没有专用GPU的笔记本上本地运行，性能竞争力强。

⭐ 新模型具备代码完成能力，不仅建议新代码行，还可填充现有代码中的较大缺失部分，实现Fill in the Middle（FIM）

⭐ Stability Code3B覆盖Python、Java、JavaScript、Go、Ruby、C++等18种编程语言，在跨多语言基准测试中表现卓越，声称超越了两倍大小模型的完成质量。

产品网址入口:https://top.aibase.com/tool/stable-code-3b

书生·浦语2.0正式开源 支持200K超长上下文

新一代200亿「书生·浦语2.0」是一款开源的大语言模型，支持200K超长上下文，且20B版本在数学推理方面的性能超越了ChatGPT。

【AiBase提要:】

💡InternLM2达到了与ChatGPT比肩的整体表现

💡新一代大语言模型书⽣·浦语2.0综合性能全面领先

💡第三代数据清洗过滤技术大幅度提升模型训练效率

项目地址:https://top.aibase.com/tool/internlm2

新文生图模型PIXART-δ:引入ControlNet，加速文本生成图像生成

PIXART-δ采用Latent Consistency Distillation（LCD）提高训练效率，支持低内存GPU。在推理速度和性能上超越SDXL LCM-LoRA、PIXART-α，成为文本到图像领域的领先模型。

image.png

【AiBase提要:】

🔬 创新ControlNet-Transformer设计，提升对Transformer模型的控制性能

⚙️ 采用Latent Consistency Distillation（LCD）提高训练效率，支持低内存GPU

📈 PIXART-δ在推理速度和性能上超越SDXL LCM-LoRA、PIXART-α，成为文本到图像领域的领先模型

项目网址入口:https://top.aibase.com/tool/pixart-

🤖📱💼AI应用

阿里推新项目MotionShop 可将视频中的角色替换为3D

MotionShop利用先进的视频处理和3D渲染技术，能够高效地将视频中的某个角色替换为3D人物，同时不改变视频中的其他场景和人物。

【AiBase提要:】

⭐ 视频处理和背景提取，利用视频处理技术分离出人物，留下无人的背景，并使用角色检测和分割追踪方法完成对目标的检测和追踪。

⭐ 姿势估计，利用姿势估计技术分析视频中人物的动作，并生成相应的3D动画人物。

⭐ 视频合成将渲染好的3D动画人物合成回无人背景视频中，生成最终的视频成果。

试用地址:https://top.aibase.com/tool/motionshop

微软Windows11Paint新增AI生成图像功能

微软Windows11最新更新增加了AI生成图像功能，用户可以选择描述和风格来生成图像。除了描述您想要的内容之外，还可以选择特定的风格，例如水彩或照片写实风格。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 微软Windows11Paint新增AI生成图像功能，用户可以选择描述和风格来生成图像。

🌐Microsoft于2023年9月推出的Moment4更新将AI智能添加到Paint中，可以通过Windows11版本的Paint使用名为Cocreator的AI驱动工具来生成图像。

🖼️用户可以在画布中央查看生成的三个图像，并选择编辑保存喜欢的图像，也可以选择保存图像并通过电子邮件与其他人共享。

AI创作绘本摩笔天书开放邀请测试

摩尔线程宣布AI创作绘本“摩笔天书”已开放邀请测试，产品基于全功能GPU，为用户提供一站式、多模态、全流程、全自动的创作体验。

【AiBase提要:】

📱摩尔线程AI创作绘本“摩笔天书”已开放邀请测试。

📖用户可以通过输入标题和简要的故事大纲，一键生成完整故事、绘本图片、旁白、字幕、背景音乐等素材。

📚用户可以根据个人喜好进行选择旁白声音、背景音乐、字幕等，也可以进行图文编辑。

官网:https://top.aibase.com/tool/mobitianshu

实时翻译工具Byrdhouse AI 可在视频通话中翻译100多种语言

ByrdhouseAI是一个强大的工具，可以在视频通话中实时翻译100多种语言。它提供了语音翻译字幕和AI驱动的实时口译功能，让用户在会议或聊天中可以将自己的语言转换成另一种语言。

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 提供语音翻译字幕和AI驱动的实时口译功能

⭐ 自动识别用户语言并进行翻译，允许编辑翻译后的字幕

⭐ 支持自动生成会议或通话摘要，实时语音到语音翻译服务

体验地址:https://top.aibase.com/tool/byrdhouse

📰🤖📢AI新鲜事

Airbnb斥资2亿，收购了家只有12个人的AI初创

前不久，民宿巨头Airbnb宣布收购一家12人规模的AI初创企业GamePlanner.AI。CNBC称Airbnb此次收购花了差不多2亿美金，这也是Airbnb上市后的首次收购。

【AiBase提要:】

Airbnb斥资2亿美元收购AI初创GamePlanner.AI;

AI为Airbnb打开大饼画面，也增强用户体验;

AI的影响正在扩展至各行业，估计将为全球经济贡献15.7万亿美元。

21岁哈佛辍学生开发的首款生活伴侣式AI项链预售火爆

21岁哈佛辍学生Avi Schiffmann近日带来了一款新型可穿戴AI产品Tab AI项链，可全天候记录周围对话并分析用户生活内容，目标成为智能生活伴侣。

QQ截图20240117091014.jpg

【AiBase提要:】

👂Tab AI项链通过麦克风和电池记录用户周围的对话，持续30小时。

📱记录的音频通过蓝牙传输到手机和云端，分析用户的全部生活内容。

💡项链通过大模型技术分析用户的对话，旨在提供有用信息并成为智能生活伴侣。

前谷歌研究人员筹集3000万美元在日本开发人工智能

在东京总部的人工智能初创公司Sakana AI宣布成功筹集3000万美元的种子轮融资。该公司由前谷歌研究人员David Ha和Llion Jones于去年共同创立，致力于开发新的人工智能模型。

【AiBase提要:】

💰 资金规模: Sakana AI 宣布成功筹集3000万美元的种子轮融资。

💼 投资方阵容: 美国Lux Capital和Khosla Ventures领投，索尼、NTT、KDDI等知名公司也参与投资。

🤖 研发重心: 公司将专注于未来一两年的研发，探索基于更小型“代理”网络的人工智能系统。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

PALP:基于提示对齐的个性化文本到图像生成方法

该方法通过使用得分采样来保持模型与目标提示的对齐，提高文本对齐度，并能生成复杂和精细的图像。通过这种方式，PALP可以实现更高程度的个性化，根据用户需求生成个性化的图像。

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ 使用得分采样保持模型与目标提示的对齐。

⭐️ 可以实现更高程度的个性化，保持对齐度。

⭐️ 支持多主题的个性化生成。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/palp

Vanna:一个便捷的SQL数据库交互工具

Vanna是一个工具，通过允许用户使用自然语言来查询数据库，然后将这些语言转换成SQL语句，实现数据库信息的查询和获取。

【AiBase提要:】

⦁ 用户可以使用自然语言来查询数据库，然后Vanna自动将其转换成SQL语句，并查询数据库。

⦁ Vanna可以连接到任何使用SQL的数据库，不论数据库的类型。

⦁ 用户可以根据自己的数据和需求训练Vanna，使得它在转换问题为SQL语句时更准确。

官网地址:https://top.aibase.com/tool/vanna-ai

字节复旦团队提出meta prompts 扩散模型图像理解力刷新SOTA

过去一年，扩散模型逐渐在文生图领域扩展，能否处理视觉感知任务呢?字节跳动和复旦大学技术团队提出了简单有效方案，旨在提高模型在视觉识别任务中的性能。

【AiBase提要:】

💡 复旦大学和字节跳动的团队提出meta prompts 扩散模型图像理解力刷新SOTA

💡 通过引入可学习的元提示到预训练的扩散模型中，以提取适合特定感知任务的特征。

💡 扩散模型在去噪UNet中生成多尺度特征，技术团队引入meta prompts作为特征重组的过滤器，以提高模型在视觉识别任务中的性能。

项目地址:https://github.com/fudan-zvg/meta-prompts

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 万能影室:语音编辑、智能制图、AI模型提供高效的创作服务

    万能影室是一个高效的视频创作应用程序。利用AI语音、图片、视频技术,它帮助创作者自动完成语音编辑、智能制图、视频翻译等工作,大大提升创作效率。主要功能包括:语音转文字自动编辑图片转视频制作动画智能画图设计封面AI模型提供人声、识图等服务定位于个人、企业创作者,定价合理,使用简单高效。

    视频编辑 智能制图 AI创作

  • VMamba:视觉状态空间模型，线性复杂度，全局感知

    VMamba是一种视觉状态空间模型，结合了卷积神经网络（CNNs）和视觉Transformer（ViTs）的优势，实现了线性复杂度而不牺牲全局感知。引入了Cross-Scan模块（CSM）来解决方向敏感问题，能够在各种视觉感知任务中展现出优异的性能，并且随着图像分辨率的增加，相对已有基准模型表现出更为显著的优势。

    视觉模型 图像处理 计算机视觉

  • AnimatableDreamer:非刚体3D模型的文本生成和重建框架

    AnimatableDreamer是一个从单眼视频中生成和重建可动画非刚体3D模型的框架。它能够生成不同类别的非刚体对象,同时遵循从视频中提取的对象运动。关键技术是提出的典范分数蒸馏方法,将生成维度从4D简化到3D,在视频中的不同帧进行降噪,同时在唯一的典范空间内进行蒸馏过程。这样可以保证时间一致的生成和不同姿态下的形态逼真性。借助可微分变形,AnimatableDreamer将3D生成器提升到4D,为非刚体3D模型的生成和重建提供了新视角。此外,与一致性扩散模型的归纳知识相结合,典范分数蒸馏可以从新视角对重建进行正则化,从而闭环增强生成过程。大量实验表明,该方法能够从单眼视频生成高灵活性的文本指导3D模型,同时重建性能优于典型的非刚体重建方法。

    计算机图形学 3D建模 生成模型

  • Vision Mamba:基于双向状态空间模型的高效视觉表示学习框架

    Vision Mamba是一个高效的视觉表示学习框架,使用双向Mamba模块构建,可以克服计算和内存限制,进行高分辨率图像的Transformer风格理解。它不依赖自注意力机制,通过位置嵌入和双向状态空间模型压缩视觉表示,实现更高性能,计算和内存效率也更好。该框架在 ImageNet分类、COCO目标检测和ADE20k语义分割任务上,性能优于经典的视觉Transformers,如DeiT,但计算和内存效率提高2.8倍和86.8%。

    计算机视觉 深度学习 图像处理

  • Unspam.io:轻松过滤垃圾邮件，重获收件箱控制

    Unspam.io是一款旨在帮助用户轻松过滤垃圾邮件的工具。通过连接Gmail或Google Workspace账户，并利用训练有素的人工智能来扫描新邮件中的垃圾邮件，Unspam能够自动标记或归档垃圾邮件，让用户体验一个整洁无杂的收件箱，专注于真正重要的事情。该产品注重隐私安全，用户的邮件不会被存储或记录，仅在内存中短暂存在。Unspam的创始人Louw表示，Unspam的初衷是帮助用户减少垃圾邮件对工作和生活的干扰，而不是阅读或记录用户的邮件。用户可以放心使用Unspam，专注于更重要的事务。

    垃圾邮件过滤 收件箱整理 隐私保护

  • VoxCraft:通过AI生成3D模型

    VoxCraft是一个通过AI生成3D模型的网站。它可以快速生成高质量的3D模型,无需用户具备3D建模经验。这些AI生成的模型可以无缝地导入流行的3D软件如Blender,非常方便地集成到用户的3D工作流程中。VoxCraft拥有简单易用的界面,用户仅需提供少量文本描述,就可以获得设计完美的3D模型。它大大提高了3D内容创作的效率。

    AI 3D建模 设计

  • ASPIRE:提高LLM选择性预测能力的框架

    ASPIRE是一个设计精良的框架,用于增强大型语言模型的选择性预测能力。它通过参数高效的微调训练LLM进行自我评估,使其能够针对生成的答案输出置信度分数。实验结果表明,ASPIRE在各种问答数据集上明显优于目前的选择性预测方法。

    人工智能 自然语言处理 语言模型

  • Rethinking FID:重新思考 FID：为图像生成提供更好的评估指标

    该论文提出了对图像生成模型进行评估的新指，提出了 Frechet Inception Distance (FID) 指标存在的问题，并提出了一种新的评估指标 CMMD。通过大量实验证明，FID 指标对文本到图像模型的评估可能不可靠，而 CMMD 指标可以更可靠地评估图像质量。

    图像生成 评估指标 机器学习

  • CustomVideo:多主题文本生成视频定制

    CustomVideo是一个新颖的框架，旨在生成在多个主题引导下保持身份的视频。该产品首先鼓励多个主题的共同出现，然后通过基本的文本到视频扩散模型设计了一个简单而有效的注意力控制策略，以在扩散模型的潜在空间中解开不同的主题。此外，该产品还通过从给定的参考图像中分割对象并为注意力学习提供相应的对象掩码，帮助模型专注于特定的对象区域。同时，他们还收集了一个多主题文本到视频生成数据集作为全面的基准，其中包括69个个体主题和57个有意义的对。大量的定性、定量和用户研究结果表明，与先前的最先进方法相比，我们的方法具有显著优势。

    视频生成 多主题 文本定制

  • VideoCrafter2:视频生成AI模型,能够根据文本描述生成高质量视频

    VideoCrafter2是一个视频生成AI模型,能够根据文本描述生成高质量、流畅的视频。它通过克服数据局限,实现了高质量视频生成的目标。该模型可以生成照片级质量的视频,支持精细的运动控制和概念组合。用户只需要提供文本描述,VideoCrafter2就可以自动生成剧本级别的视频作品,可用于视频创作、动画制作等领域。

    视频生成 深度学习 创意工具

  • Reading Coach:基于AI的阅读辅导软件,提高学生的阅读流畅度

    Reading Coach是一个基于AI的在线阅读辅导软件。它可以帮助学生根据自己的兴趣和能力,与AI共同创作个性化的故事,从而提高他们的阅读流畅度和信心。该软件会检测学生在阅读中遇到的难词,并自动设置阅读练习,帮助巩固这些难点词汇。它还具有Immersive Reader功能,可以为通用认知障碍和阅读障碍学生提供辅助。学生可以通过连续阅读和解锁新的故事元素来获得成就感。Reading Coach可供教师和学校使用,也可供家长通过网页或Windows应用为孩子使用。

    AI 辅导 阅读

  • ChatQA:构建GPT-4级别的对话问答模型

    ChatQA是一系列对话问答（QA）模型，可以达到GPT-4级别的准确性。我们提出了一种两阶段指导调优方法，可以显著提高大型语言模型（LLMs）的零射击对话QA结果。为了处理对话式QA中的检索，我们在多轮QA数据集上对密集检索器进行微调，这提供了与使用最先进的查询重写模型相当的结果，同时大大降低了部署成本。值得注意的是，我们的ChatQA-70B在10个对话QA数据集的平均得分上可以胜过GPT-4（54.14 vs. 53.90），而不依赖于OpenAI GPT模型的任何合成数据。

    对话问答 GPT-4 语言模型

  • Self-Rewarding Language Models:语言模型自我奖励训练

    本产品是一种自奖励语言模型，通过 LLM 作为裁判，使用模型自身提供的奖励信号进行训练。通过迭代的 DPO 训练，模型不仅可以提高遵循指令的能力，还能提供高质量的自我奖励。经过三次迭代的 Fine-tuning，本产品在 AlpacaEval 2.0 排行榜上超过了许多现有系统，包括 Claude 2、Gemini Pro 和 GPT-4 0613。这项工作虽然只是初步研究，但为模型在两个方面持续改进的可能性打开了大门。

    语言模型 自我奖励 迭代训练

  • Movievanders:AI电影推荐平台

    Movievanders是一款AI推动的平台，可简化您的电影搜索并提供定制推荐。它利用最新的人工智能技术，包括OpenAI开发的先进语言模型，为您提供电影发现和推荐的未来体验。它具有直观的电影查找功能，个性化推荐，全面的电影数据库接入，以及免费的服务。Movievanders是您轻松发现电影和获取个性化推荐的首选网络平台。

    电影 AI 推荐

  • Kasper:个性化AI面试练习

    Kasper是您的个人AI面试官，旨在提高您的面试能力。无论您是应届毕业生、资深专业人士，甚至是企业家，Kasper提供无缝体验，帮助您完善面试技巧。该应用支持英语语言，提供免费使用，也可通过应用内购买解锁Pro功能。用户可在应用内查看隐私政策和使用条款。

    面试 AI 个性化

  • TOFU:数据集为大型语言模型的虚构遗忘任务提供基准。

    TOFU数据集包含根据不存在的200位作者虚构生成的问答对,用于评估大型语言模型在真实任务上的遗忘性能。该任务的目标是遗忘在各种遗忘集比例上经过微调的模型。该数据集采用问答格式,非常适合用于流行的聊天模型,如Llama2、Mistral或Qwen。但是,它也适用于任何其他大型语言模型。对应的代码库是针对Llama2聊天和Phi-1.5模型编写的,但可以轻松地适配到其他模型。

    语言模型 遗忘 基准数据集

  • Xplained:基于网络结果的即时AI解说

    Xplained受Perplexity启发，利用网络来源简化复杂话题。该产品整合了Vercel、Cohere和Google等强大技术，为用户提供即时AI解说。定价灵活，定位于为用户提供高效的即时解说服务。

    AI 网络 即时解说

  • CalendarScan:AI 扫描任意日历、日程或事件，直接导入手机日历

    CalendarScan 是一款通过 AI 技术，能够从照片中直接扫描任何日历、日程或事件，并将其导入到手机日历的应用。它简化了手动输入日程的步骤，提高了效率。用户只需拍照，CalendarScan 便会自动识别照片中的日期、时间和事件内容，并将其转化为可编辑的日历事件。CalendarScan 支持多种日历格式，并提供了便捷的导入选项，让用户无需手动输入繁琐的信息。它适用于个人、商务和教育等各种场景。

    日历 日程 扫描

  • iFoto:AI时尚摄影与电商解决方案

    iFoto 3.0是一款专注于AI增强时尚摄影和电商解决方案的产品。它提供了一系列强大的AI驱动的照片编辑工具，包括AI时尚模特、在线背景更换、透明背景制作、照片增强、图像版权更改等功能。用户可以利用iFoto 3.0轻松地将产品图片编辑到专业标准，吸引消费者并提升在线流量。该产品还提供了针对每个电商类别定制设计的AI设计工具，确保考虑到每个类别的独特特点和需求。

    AI 时尚 电商

  • GitLoop:AI工具理解您的代码库

    GitLoop是一款AI工具，能够深度理解您的代码库，提供代码搜索、代码解释、功能改进等多种功能。其优势在于智能化的代码分析和理解能力，定价灵活多样，定位于提升开发效率和代码质量。

    AI工具 代码分析 开发效率

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM