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实时翻译工具Byrdhouse AI 可在视频通话中翻译100多种语言

2024-01-17 14:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:Byrdhouse AI是一个强大的工具，可以在视频通话中实时翻译100多种语言。它提供了语音翻译字幕和AI驱动的实时口译功能，让用户在会议或聊天中可以将自己的语言转换成另一种语言。此外，用户还可以选择翻译的声音是男声还是女声。

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体验地址:https://top.aibase.com/tool/byrdhouse

这个工具能自动识别用户说的是什么语言并进行翻译，并且允许用户编辑翻译后的字幕。在会议结束后，它还能自动帮助用户生成会议或通话的摘要，支持不同语言。

Byrdhouse AI的主要功能包括实时语音到语音翻译，它可以在会议、电话和聊天中提供实时语音和字幕翻译服务。AI语音翻译速度提升了143%，支持70多种语言。而字幕翻译则支持100多种语言。

此外，它还提供了AI语音定制功能，用户可以为群组会议中的AI语音选择性别，增加个性化。AI自动语言检测功能可以实时检测和适应用户的语言，提供更流畅、更准确的翻译。

而即时字幕编辑功能允许用户对翻译后的字幕进行修改，并立即更新。最后，它还支持自动会议记录和多语言转录，为用户提供更多便利。

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