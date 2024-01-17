调查显示：25%全球CEO预计生成式AI将导致2024年至少裁员5%

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:在达沃斯，瑞士的世界经济论坛召开之际，一项由PwC进行的调查显示，全球四分之一的首席执行官预计，生成式人工智能的部署将在今年至少导致5%的员工裁员。在这项调查中，媒体、银行、保险和物流行业的首席执行官最有可能因先进的AI工具而预测到裁员，而工程和建筑公司以及科技公司则最不可能预测到由于自动化而导致的裁员。

调查还显示，46%的受访首席执行官预计，生成式人工智能，即能够在几秒钟内生成类似人类的文本、图像和代码的系统，将在未来12个月内提高盈利能力。然而，47%的首席执行官表示，这项技术将带来较小或没有变化。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这项基于对105个国家的4，702位公司首席执行官的采访的调查结果，指出了AI模型预计将对经济和社会产生深远影响的范围，这将成为年度会议上的一个突出话题。

在AI领域的领导者，包括OpenAI最近重新任命的首席执行官Sam Altman和微软的Satya Nadella等，将出席达沃斯论坛。尽管许多经济学家表示随着AI的普及，他们预计AI将带来生产率的提高，但同时也将引发劳动力的剧变。

调查显示，越来越多的高管计划在未来几个月内部署生成式人工智能，32%的受访者表示他们在过去一年中已经采用了这项技术。58%的受访者表示，他们预计这将在未来12个月内提高他们产品或服务的质量，而69%表示他们的员工将需要学习新的技能。

去年，高盛预测，AI领域的最新突破可能导致在美国和欧元区的工作中自动化四分之一，并引发生产率的激增，最终将全球年度国内生产总值提高7%。

在与AI相关的风险方面，调查显示首席执行官们最担心的是网络安全和虚假信息的传播。

在短期内，研究指出对更广泛前景的担忧正在减弱，不到四分之一的董事会报告称，他们的公司对通货膨胀的威胁“高度/极端”暴露，这是去年40%的读数的大幅下降。

38%的人认为全球经济今年将会有更好的前景，是2019年以来的两倍，远低于前几年解封时对增长的乐观预期。

这些发现反映了对从2021年开始影响经济的通货膨胀升级的希望，也反映了投资者的猜测，由美联储主导的中央银行将在今年春季开始降息。

在PwC调查覆盖的所有地区中，亚洲和北美的高管最不担心通货膨胀，约有20%的受访者表示他们对价格上涨极度或高度敏感。非洲的高管是最担心公司对物价飙升的脆弱性的人之一。

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