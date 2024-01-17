微信办公构成加班须支付加班工资 法院：超出简单沟通范畴

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:近日，江苏省南京市玄武区人民法院审结了一起劳动争议案件。该案涉及某酒店一名高管被要求每周五、周六深夜在微信工作群中打卡汇报工作成果，法院最终认定为加班，并判决酒店向劳动者支付加班工资2.4万元。

法院经审理查明，刘某与某酒店南京分公司签订了劳动合同，约定正常工作时间的工资标准为每月3000元，工作地点为江苏省，每日正常工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时。合同中还明确规定了加班需要经过审批，未经过审批的加班视为自愿业余时间在公司停留，不视为加班。

然而，刘某在入职后被安排在某酒店南京店担任商旅总经理职务，随后又被调至扬州店担任精选店长职务。在工作过程中，公司多次要求刘某加班，但未结算加班工资。2022年5月23日，刘某被迫提出离职，要求公司支付经济补偿金并支付加班工资3万余元。

庭审中，刘某提交的微信群打卡记录显示，公司领导要求员工在周五、周六23:30在公司微信群上传标注有打卡地点的自拍照和当日的酒店经营报表，汇报当日的工作成果。刘某认为，这一行为构成事实上的加班。然而，公司辩称员工在系统上提交加班申请，经审批后才能认定为加班。对于收益班，公司并未明文规定打卡制度，且根据酒店的客流量进行工作时间及调休，不存在额外的加班时间。公司还认为刘某作为高级管理人员有自由安排时间的权限，并不能根据打卡的表现来确定工作时间。

法院审理后认为，对于非工作时间仍未“离线”的员工是否属于加班，应虚化“工作场所”概念，综合考虑劳动者是否提供了实质工作内容认定加班情况。根据聊天记录内容及刘某的工作职责可知，刘某在周五下班后及休息日等利用社交软件工作，已经超出了简单沟通的范畴，且刘某提交的排班表能够证明酒店安排他在周五、周六完成一定工作的事实，该工作内容具有周期性和固定性的特点，有别于临时性、偶发性的一般沟通，体现了用人单位管理用工的特点，应当认定为加班，酒店应支付刘某加班工资。

综合考虑刘某加班的频率、时长、内容及其薪资标准，法院酌定酒店支付刘某加班费2.4万元。判决后原、被告均未上诉。目前该判决已生效。

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