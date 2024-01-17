小米申请注册ChatMI、大模型商标

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册科学仪器类“ChatMI”商标、运输工具类“小米大模型”商标，当前商标状态均为等待实质审查。
此外，小米科技有限责任公司还申请注册多枚“CARIOT”“小米 CARIOT”“XIAOMI CARIOT”商标，国际分类包括运输贮藏、建筑修理、广告销售等，当前商标状态为等待实质审查。
不久前，雷军在小米汽车技术发布会宣布，小米汽车CarloT硬件生态将全面向第三方开放。
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站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册科学仪器类“ChatMI”商标、运输工具类“小米大模型”商标，当前商标状态均为等待实质审查。
此外，小米科技有限责任公司还申请注册多枚“CARIOT”“小米 CARIOT”“XIAOMI CARIOT”商标，国际分类包括运输贮藏、建筑修理、广告销售等，当前商标状态为等待实质审查。
不久前，雷军在小米汽车技术发布会宣布，小米汽车CarloT硬件生态将全面向第三方开放。
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北大ChatLaw团队与FarReelAILab合作开发了一款大模型恋爱神器，可以让大模型具备MBTI16种人格，实现自由定制。用户可以选择不同的性格类型，使大模型在回答问题时展现出不同的个性化回应。用户可以通过这些模型，了解在不同情境下的个性特征，为重要决策提供参考，促进个人成长和相互理解。
北大团队新作，让大模型拥有个性!且还是自定义那种，16种MBTI都能选。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney这样一来，即便是同一个大模型，不同性格下的回答都不一样。请继续关注更多的发展，因为我们继续探索语言模型和人类个性的令人着迷的交汇点。
斯坦福大学的研究人员利用维基百科数据训练了一个大模型，命名为WikiChat，通过优化和改进，成功解决了大模型的幻觉问题，并在事实准确性和其他指标上表现优秀。他们的最佳模型在新的基准测试中获得了97.3%的事实准确性，远远超过了GPT-4的66.1%。WikiChat的成功表明，维基百科数据在大模型训练中发挥了重要作用，通过检索增强生成的方法，可以有效解决大模型的幻觉问题�
1月5日凌晨，OpenAI向所有自定义GPT开发者发布了一封邮件，下周将上线“自定义GPT商店”。自定义GPTs是OpenAI在去年首届开发者大会上发布的重磅产品，用户无需任何代码，全程支持可视化点击操作。上面只是几个简单的案例，如果你有脑洞、有高质量数据，不夸张的说万物皆可自定义GPT。
英伟达推出了ChatQA模型，据悉其性能可以对飚GPT-4，使用两阶段指令调整和改进的上下文检索等高效的训练方法。ChatQA是一组对话式问答模型，可以获得GPT-4级别的精度。值得注意的是，ChatQA-70B在10个对话式QA数据集上的平均得分方面优于GPT-4无需依赖来自OpenAIGPT模型的任何合成数据。
美图公司的AI视觉大模型MiracleVision于2023年6月内测，已升级至4.0版本并通过备案，成为国内唯一专注视觉领域的大模型，将在电商、广告、游戏、动漫、影视等行业开放服务。Meta推全新视频生成模型FlowVidMeta与清华校友合作开发的FlowVid视频生成模型利用V2V技术，在短短1.5分钟内生成4秒视频，突破了时间连贯性难题，通过光流技术实现视频帧之间的高度一致性。项目地址:https://t
同花顺问财推出了HithinkGPT大模型，采用transformer的decoder-only架构。提供7B、13B、30B、70B和130B五种版本选择，最大允许32k文本输入，支持API接口调用、网页嵌入、共建、私有化部署等能力，并为用户提供一站式标注和评测服务。具有全面的实时金融数据、强大的语义理解、专业的投顾建议、生动的表达形式、可控的内容生成等五大特色优势。
微软正在向BingChat推出ChatGPT的最新模型，GPT-4Turbo。该模型是现有GPT-4模型的升级版，包含截至2023年4月的信息，因此在搜索新事件时可以返回更好的结果。GPT-4Turbo模型提供了更准确和最新的信息升级的代码解释器功能将使开发人员更容易使用Copilot。
蚂蚁开源了两项与大模型相关的新技术:ATorch和Lookahead。ATorch是一个大模型分布式训练加速扩展库，可实现深度学习自动资源动态优化和分布式训练稳定性提升，可提升深度学习的智能性，千亿模型千卡级别训练的算力利用率可达60%。为了提高易用性，Lookahead的trie树构建不依赖额外的草稿模型，只利用推理过程中的prompt及生成的回答进行动态构建，降低了用户的接入成本。
百川智能于2024年1月9日发布了角色大模型Baichuan-NPC，并推出了“角色创建平台搜索增强知识库”的定制化解决方案。Baichuan-NPC经过深度优化，在角色知识和对话能力方面表现出色，使模型能够更好地理解上下文对话语义，并根据人物性格进行对话和行动，让角色栩栩如生。百川智能已与泛娱乐行业的头部品牌建立了深度合作关系，共同拓展AIGC创作的应用场景。
ASPIRE是一个设计精良的框架,用于增强大型语言模型的选择性预测能力。它通过参数高效的微调训练LLM进行自我评估,使其能够针对生成的答案输出置信度分数。实验结果表明,ASPIRE在各种问答数据集上明显优于目前的选择性预测方法。
该论文提出了对图像生成模型进行评估的新指，提出了 Frechet Inception Distance (FID) 指标存在的问题，并提出了一种新的评估指标 CMMD。通过大量实验证明，FID 指标对文本到图像模型的评估可能不可靠，而 CMMD 指标可以更可靠地评估图像质量。
CustomVideo是一个新颖的框架，旨在生成在多个主题引导下保持身份的视频。该产品首先鼓励多个主题的共同出现，然后通过基本的文本到视频扩散模型设计了一个简单而有效的注意力控制策略，以在扩散模型的潜在空间中解开不同的主题。此外，该产品还通过从给定的参考图像中分割对象并为注意力学习提供相应的对象掩码，帮助模型专注于特定的对象区域。同时，他们还收集了一个多主题文本到视频生成数据集作为全面的基准，其中包括69个个体主题和57个有意义的对。大量的定性、定量和用户研究结果表明，与先前的最先进方法相比，我们的方法具有显著优势。
VideoCrafter2是一个视频生成AI模型,能够根据文本描述生成高质量、流畅的视频。它通过克服数据局限,实现了高质量视频生成的目标。该模型可以生成照片级质量的视频,支持精细的运动控制和概念组合。用户只需要提供文本描述,VideoCrafter2就可以自动生成剧本级别的视频作品,可用于视频创作、动画制作等领域。
Reading Coach是一个基于AI的在线阅读辅导软件。它可以帮助学生根据自己的兴趣和能力,与AI共同创作个性化的故事,从而提高他们的阅读流畅度和信心。该软件会检测学生在阅读中遇到的难词,并自动设置阅读练习,帮助巩固这些难点词汇。它还具有Immersive Reader功能,可以为通用认知障碍和阅读障碍学生提供辅助。学生可以通过连续阅读和解锁新的故事元素来获得成就感。Reading Coach可供教师和学校使用,也可供家长通过网页或Windows应用为孩子使用。
ChatQA是一系列对话问答（QA）模型，可以达到GPT-4级别的准确性。我们提出了一种两阶段指导调优方法，可以显著提高大型语言模型（LLMs）的零射击对话QA结果。为了处理对话式QA中的检索，我们在多轮QA数据集上对密集检索器进行微调，这提供了与使用最先进的查询重写模型相当的结果，同时大大降低了部署成本。值得注意的是，我们的ChatQA-70B在10个对话QA数据集的平均得分上可以胜过GPT-4（54.14 vs. 53.90），而不依赖于OpenAI GPT模型的任何合成数据。
本产品是一种自奖励语言模型，通过 LLM 作为裁判，使用模型自身提供的奖励信号进行训练。通过迭代的 DPO 训练，模型不仅可以提高遵循指令的能力，还能提供高质量的自我奖励。经过三次迭代的 Fine-tuning，本产品在 AlpacaEval 2.0 排行榜上超过了许多现有系统，包括 Claude 2、Gemini Pro 和 GPT-4 0613。这项工作虽然只是初步研究，但为模型在两个方面持续改进的可能性打开了大门。
Movievanders是一款AI推动的平台，可简化您的电影搜索并提供定制推荐。它利用最新的人工智能技术，包括OpenAI开发的先进语言模型，为您提供电影发现和推荐的未来体验。它具有直观的电影查找功能，个性化推荐，全面的电影数据库接入，以及免费的服务。Movievanders是您轻松发现电影和获取个性化推荐的首选网络平台。
Kasper是您的个人AI面试官，旨在提高您的面试能力。无论您是应届毕业生、资深专业人士，甚至是企业家，Kasper提供无缝体验，帮助您完善面试技巧。该应用支持英语语言，提供免费使用，也可通过应用内购买解锁Pro功能。用户可在应用内查看隐私政策和使用条款。
TOFU数据集包含根据不存在的200位作者虚构生成的问答对,用于评估大型语言模型在真实任务上的遗忘性能。该任务的目标是遗忘在各种遗忘集比例上经过微调的模型。该数据集采用问答格式,非常适合用于流行的聊天模型,如Llama2、Mistral或Qwen。但是,它也适用于任何其他大型语言模型。对应的代码库是针对Llama2聊天和Phi-1.5模型编写的,但可以轻松地适配到其他模型。
Xplained受Perplexity启发，利用网络来源简化复杂话题。该产品整合了Vercel、Cohere和Google等强大技术，为用户提供即时AI解说。定价灵活，定位于为用户提供高效的即时解说服务。
CalendarScan 是一款通过 AI 技术，能够从照片中直接扫描任何日历、日程或事件，并将其导入到手机日历的应用。它简化了手动输入日程的步骤，提高了效率。用户只需拍照，CalendarScan 便会自动识别照片中的日期、时间和事件内容，并将其转化为可编辑的日历事件。CalendarScan 支持多种日历格式，并提供了便捷的导入选项，让用户无需手动输入繁琐的信息。它适用于个人、商务和教育等各种场景。
iFoto 3.0是一款专注于AI增强时尚摄影和电商解决方案的产品。它提供了一系列强大的AI驱动的照片编辑工具，包括AI时尚模特、在线背景更换、透明背景制作、照片增强、图像版权更改等功能。用户可以利用iFoto 3.0轻松地将产品图片编辑到专业标准，吸引消费者并提升在线流量。该产品还提供了针对每个电商类别定制设计的AI设计工具，确保考虑到每个类别的独特特点和需求。
GitLoop是一款AI工具，能够深度理解您的代码库，提供代码搜索、代码解释、功能改进等多种功能。其优势在于智能化的代码分析和理解能力，定价灵活多样，定位于提升开发效率和代码质量。
MultiOn AI是一个技术和设计团队，探索使用人工智能的新方法来扩展人们的能力。我们的AI系统和产品简化了日常活动，使我们有更多的空间来关注真正满足我们的事物。
Autobackend是一个用于处理后端任务的工具，可以用于创建待办事项列表、获取Reddit热门话题、随机获取宝可梦信息、模拟Twitter功能、日历后端服务以及查询以太坊余额等。它的优势在于灵活性和扩展性，能够满足多样化的后端需求。
drayk.it 是一个能够让 AI 为任何主题创作 Drake 风格的歌曲的在线工具。通过输入关键词或主题，drayk.it 将生成一首独特的、与 Drake 风格相似的歌曲。用户可以自定义歌曲长度、风格和情感。无论是为婚礼、生日派对还是个人娱乐，drayk.it 都能为您提供定制的音乐体验。drayk.it 完全免费使用。
Kolorize是一款在线工具，利用先进的人工智能技术，将黑白照片注入生动的色彩。通过简单的三步流程，您可以探索各种上色效果，选择最能触动您内心的结果，并轻松保存。Kolorize不仅可帮助您实现给祖母的老照片上色，还提供丰富的其他实用功能。它能够分析和将黑白图像转换为充满活力的数字版本，成为您轻松添加色彩的得力工具。
Slides Wizard是一个快速创建幻灯片和演示文稿的工具，能够在几秒钟内完成，省时省力。可与PowerPoint和Google幻灯片兼容。用户只需输入内容，即可快速生成精美的幻灯片，支持在线浏览、分享、导出为PowerPoint、Google幻灯片或PDF等功能。价格灵活，用户可以选择免费使用或按需支付。
1min.AI是一个多功能的人工智能应用，提供多种AI功能，并且不断扩展。用户可以与多个智能模型进行对话，生成高分辨率图像，提升图像质量，生成类似图像，用文本指令编辑图像，转录音频，翻译音频，文本转语音等。产品定价合理，提供免费试用计划，订阅价格合理，用户只需为使用的功能付费，安全支付保障。另外，1min.AI还提供额外的信用购买选项，每日免费信用额度以及推荐奖励计划。用户可以根据需求灵活购买信用额度，并享受每日免费信用额度。企业用户还可根据需求定制服务套餐。