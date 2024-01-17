微软CEO在英国和欧盟调查中称与OpenAI合作“有利于竞争”

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉在达沃斯世界经济论坛上讨论了与人工智能公司 OpenAI 的合作，并提到了英国和欧盟的监管机构可能进行的合并调查。

微软在过去几年中已向 OpenAI 投资了至少130亿美元，并在该公司的董事会中占据了沉默的席位。这种合作关系已受到英国和欧盟的审查，两国的反垄断监管机构正在权衡正式的合并调查。

纳德拉认为，微软与 OpenAI 的合作是为了在人工智能领域与已整合参与者展开竞争。他表示，合作实际上是进行竞争的一种途径，监管机构可能会质疑这种合作关系是否有利于竞争，而这种质疑是理所当然的。

此外，纳德拉还表示，微软最近超越苹果成为全球最有价值的公司。他对公司的成功感到自豪，并表示关注股价对于明天发生的事情并没有意义。微软的崛起得益于与 OpenAI 成功合作，以及新的人工智能产品和服务的整合。

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