抖音直播：2023年无限期回收“秀才”等29万个主播直播权限

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:抖音直播在2023年度平台治理盘点中公布了一系列数据，表明平台在打击不良直播方面取得了显著成果。

抖音直播针对不良PK问题采取了严厉措施，回收了29万个直播权限账号，其中包括一些知名主播如“秀才”和“林先生”。这一行动是为了遏制低俗、恶意炒作等不良行为，维护直播环境的健康和正向。

户外直播虽然是一种受欢迎的内容形式，但也存在一些问题。部分主播在户外直播中做出不当行为，如街头哗众取宠、强行骚扰他人等。抖音直播通过提升识别能力和追究涉事MCN机构责任等手段，加强了对线上内容的管理。同时，与多地相关部门搭建联动机制，共同打击低俗户外直播行为。以长沙为例，自8月以来，抖音直播联合当地共处罚涉及低俗户外直播行为事件的账号一万余个。

针对色情、赌博、诈骗等灰黑产行为，抖音平台积极配合公安部门进行线下打击，抓获犯罪嫌疑人超300名。

此外，随着人工智能技术的快速发展，AI主播也成为直播行业的一部分。抖音直播发布了《关于虚拟主播的平台公约暨倡议》，规范了虚拟主播的行为。要求虚拟主播的形象和内容必须提前备案，背后的真人使用者须实名注册及通过认证。在直播时，必须由真人驱动，并且要有显著标识，以帮助用户区分虚拟与现实。

通过这些措施，抖音直播旨在打造一个健康、正向的直播环境，保护用户的权益和利益。

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