站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:一份新报告显示，到2025年，大约60% 的亚洲顶级公司将升级硬件和软件技术，通过个性化工作体验和加强协作来提高员工保留率

生成式人工智能作为组织进步的游戏规则改变者而出现，在三个关键领域编织了个无缝的挂毯: 智能文档处理 （IDP） 、生成自动化和知识共享。

IDC 报告预测:“到2026年，将 GenAI 与智能文档处理联系起来的企业将发现更多20%的使用方式，从而提高生产力、可扩展性并提供更好的客户体验。”到2024年使用代码生成副驾驶的业务团队将在通过任务/工作流自动化简化工作方面实现70% 的成功率，从而取代低代码和 IT 支持的开发。到2025年，GenAI 工具将使高级领导者能够将报告指出，通过发现未开发的见解和知识来获取非结构化数据，推动可持续商业效益增长20%。

Future研究总监 Lily Phan博土表示:“随着 GenAI 实现个性化发展，对技能发展的关注成为必要和战略要务。同时，通过数字人和可持续发展对工作场所进行重新想象，成为公司的关键关注点。”IDC亚太区工作。

到2027年，由于GenAI的采用，组织中40% 的当前工作角色将被重新定义或消除。报告称，在GenAI 和无处不在的自动化的推动下，企业将利用个性化技术技能开发，到2027年推动生产力提高1万亿美元。

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