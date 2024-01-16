沃达丰与微软签署10年战略合作 为超过3亿企业和消费者提供生成式AI等服务

**划重点:** 1. 🚀 **战略合作概要:** 沃达丰和微软宣布建立为期10年的战略伙伴关系，通过各自优势，在欧洲和非洲为超过3亿家企业、公共部门和消费者提供数字平台。 2. 💡 **合作重点领域:** 通过合作，双方将利用微软的生成式人工智能，推动沃达丰客户体验转型，扩展沃达丰的物联网业务，开发新的数字和金融服务，以及优化全球数据中心云战略。 3. 💰 **投资和增长:** 沃达丰将在未来10年内投资15亿美元，与微软共同开发云和以客户为重点的AI服务。此外，微软还将利用沃达丰的固定和移动连接服务，加速数字转型和操作效率。

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:沃达丰和微软于周二宣布建立一项新的、广泛的为期10年的战略合作伙伴关系，充分发挥各自优势，为欧洲和非洲的3亿多家企业、公共部门组织和消费者提供数字平台。

通过这一战略合作，双方将合作推动沃达丰的数字转型，运用微软的生成式人工智能，扩展沃达丰的物联网连接平台，并在数字和金融服务领域为欧洲和非洲的中小企业提供新的服务。此外，双方还将重塑全球数据中心云战略。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

沃达丰将在未来10年内投资15亿美元，用于与微软共同开发基于云和以客户为中心的人工智能服务。同时，微软将利用沃达丰的固定和移动连接服务，加速数字转型和操作效率。

战略合作的关键领域包括生成式人工智能、物联网扩展、非洲数字加速、企业增长和云转型。通过微软 Azure OpenAI的强大能力，双方将提高沃达丰客户满意度，实现无缝、实时、主动和超个性化的体验。

在物联网领域，微软计划投资沃达丰的全球物联网连接平台，该平台连接着全球1.75亿设备和平台。沃达丰还计划成为Azure生态系统的一部分，通过开放API向广大开发者和第三方社区提供物联网平台。

在非洲数字加速方面，微软将助力进一步扩大M-Pesa，这已经是非洲最大的金融技术平台，通过将其部署在Azure上，并推出新的云原生应用。双方还将启动一个以目标为导向的项目，旨在改善非洲大陆1亿消费者和100万中小企业的生活，提高数字素养，开展技能培训和青年外展计划，同时向服务不足的中小企业市场提供数字服务。

在企业增长方面，沃达丰将扩大对微软服务的分发，包括微软 Azure、安全解决方案以及现代工作产品，如微软 Teams Phone Mobile。这将有助于企业客户以低成本快速采用和运行微软的基于云的服务，并通过提供一个随着业务增长而发展的托管平台，支持欧洲约2400万中小企业。

在云转型方面，沃达丰将加速其云转型，通过在微软 Azure上现代化其数据中心，提高对客户的响应能力，同时简化和降低IT基础设施的运营成本。这将使沃达丰能够在欧洲替换多个物理数据中心，简化和减少其IT基础设施的运营成本，减少能源需求，并有助于实现可持续发展战略目标。

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