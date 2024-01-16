首页 > 业界 > 关键词  > DreamDistribution最新资讯  > 正文

文生图模型升级！DreamDistribution：基于少量参照图片无限生成多样个性化图片

2024-01-16 15:05 · 稿源：站长之家

**划重点:**

- 🚀 **全新方法:** 南加州大学、哈佛大学等团队推出DreamDistribution，一种基于提示学习的生成模型，可通过极少数量的参照图片生成高度多样且个性化的图像。

- 🖼️ **多领域应用:** 该方法不仅适用于文本生成图像，还可扩展到3D生成，实现更广泛的个性化生成任务。

- 📊 **评估结果:** DreamDistribution在自动和人工评估中均取得卓越成绩，相较于传统方法，生成图像更具多样性和质量。

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:来自南加州大学、哈佛大学等机构的研究团队最近提出了一项创新性的生成模型方法，名为DreamDistribution。这一方法基于提示学习，能够通过仅有的几张参照图片学习文本提示分布，从而实现高度多样化和个性化的图像生成。

image.png

DreamDistribution找到参考图像的提示分布，然后可用于生成新的2D/3D 实例，能够进行文本引导编辑等。

DreamDistribution的独特之处在于它不仅适用于文本生成图像，还能在3D生成领域发挥作用。通过学习文本提示分布，该方法可以生成具有极大多样性的图像，保留参照图片的视觉属性，同时注入新颖的变化。

image.png

方法通过在语义空间内使用提示的语义特征拟合一个提示的高斯分布，以此来实现对生成图像的控制。正交损失项确保不同提示在语义空间中的特征差异，使生成更多样性。此外，方法还支持通过文本引导进行提示编辑，进一步增强了生成图像的个性化。

image.png

给定一组训练图像（通常为5-20张，在这里只显示4张），将生成结果与其他现有方法进行比较。我们对所有方法都使用 Stable Diffusion2.1版。从底行可以看出，这种的方法能够生成更多样化和连贯的图像。

在评估方面，DreamDistribution在自动评估和人工评估中均表现出色。使用流行的指标进行评估，如FID、CLIP-I和DINO等，结果显示该方法生成的图像在质量上明显优于基线方法。人工评估也证实了DreamDistribution生成图像的多样性和个性化程度相较于其他方法更高。

该方法不仅在生成图像的质量和多样性方面取得成功，而且展示了在更广泛生成任务中的应用潜力。研究人员使用MVDream作为3D生成模型，成功地将DreamDistribution的方法应用于3D生成任务，进一步证实了其适用性和灵活性。

然而，研究人员也指出一些不足之处，例如生成效果高度依赖于训练图片的质量和多样性，并且在3D生成上仍有提升的空间。这一工作为生成模型领域注入了新的思路，强调了在更高层面上实现个性化生成的重要性，为未来的研究提供了有益的启示。

DreamDistribution 主要特色功能总结如下:

  • Prompt 分发学习:DreamDistribution 通过学习软提示的分发，使预训练的文本到图像扩散模型能够生成新的2D/3D实例。这些软提示可以从学到的分发中进行采样，从而实现文本引导的编辑和更多功能。

  • 个性化定制:该项目专注于在更抽象的概念或类别水平上个性化文本到图像扩散模型，从一组参考图像中调整共性，并创建具有足够变化的新实例。这使得生成的图像具有多样性，同时保持与参考图像的关联性。

  • 多任务适应性:学到的提示分发不仅可以用于文本到2D图像的生成，还展示了在其他任务上的适应性，如文本到3D的生成。

  • 文本引导编辑:该方法支持文本引导的编辑功能，用户可以通过调整提示来控制生成图像的变化和混合。这增加了用户对生成过程的灵活性。

  • 应用于文本到3D生成:** 通过学习提示分发，可以应用于文本到3D生成，并支持文本引导的编辑，提供更多维度的图像生成能力。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2312.14216

项目网址:https://briannlongzhao.github.io/DreamDistribution/

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • WhisperWizard:macOS智能语音转文字

    WhisperWizard是一款智能语音转文字的桌面客户端，通过ChatGPT的帮助，将您的口头语言转化为更加准确的书面文字，加快在macOS上的写作流程。您可以通过WhisperWizard跳过打字，避免错误，节省时间。随时捕捉想法，访问旧录音，创建自定义模板，以及获取智能转录，让您的口头语言转化为优质文字。此外，WhisperWizard提供不同的定价计划，包括Essential、Advanced和Ultimate，满足不同用户的需求。

    macOS 语音转文字 ChatGPT

  • LittleStory:免费睡前故事

    进入 LittleStory 的想像世界，在这里每一次点击都能为您的孩子创造一个独特的童话，充满奇迹和专为他们的心灵所定制的教诲。LittleStory 是一个 AI 驱动的故事生成器，提供免费的睡前故事，保证安全且适合孩子们的阅读。

    睡前故事 AI 生成 童话

  • ZENPLAN:减压策划，畅享梦幻婚礼

    Zenplan是一款专为安大略省的婚礼策划而设计的产品，旨在减轻压力、节省时间。通过透明的定价和功能，让供应商能够联系您，实现您梦想中的婚礼。Zenplan不仅能够理解您的婚礼愿景，还能无缝整合您的Pinterest板和通过AI聊天机器人在几分钟内描述您的愿景。产品还提供便捷的婚礼策划功能，通过RFP功能，供应商可以根据您的婚礼愿景联系您，并说明他们如何为您提供服务。Zenplan还提供集中化沟通功能，以及通过AI邮件摘要快速提取关键信息的便利。此外，产品还提供生成比较表的功能，帮助您轻松比较供应商，节省决策时间。Zenplan旨在让策划过程让您感到轻松，从而实现您的梦幻婚礼。

    婚礼 策划 压力减轻

  • Motionshop:AI 角色动画

    Motionshop是一个 AI 角色动画的网站，它能够根据上传的视频自动检测视频中的人物，并替换成 3D 卡通角色模型，生成有趣的 AI 视频。该产品提供简单易用的界面和强大的 AI 算法，让用户能够轻松将自己的视频内容转化为生动有趣的动画作品。

    AI 动画 3D 模型 视频处理

  • Tab:可佩戴的人工智能伴侣

    Tab是一款可佩戴的人工智能设备,集成语音助手、实时翻译、日程管理等功能,可成为用户的智能伴侣。它采用轻薄便携的设计,佩戴舒适。通过语音交互,可帮助用户提高工作效率,陪伴用户的日常生活。

    人工智能 可穿戴 语音交互

  • 摩笔天书:AI创作平台,提供创作工具

    摩笔天书是一个AI创作平台,为用户提供语音、文字转视频、AI绘本创作等功能。用户可以通过语音或文字提交创作需求,平台会自动生成创作效果,无需编程及设计经验,使每一个普通用户也可以成为内容创作者,与世界分享创意。平台定位大众创客用户,提供免费试用及付费订阅服务。

    AI创作 视频制作 绘本创作

  • Interview Prepnow:拥有人工智能辅助功能的面试准备助手

    Interview Prepnow是一款拥有人工智能辅助功能的在线服务，提供简历、求职信、关键词优化、LinkedIn头衔、Twitter简介等多种功能。用户可以使用STAR方法进行面试答题练习，获取面试问题的视频示范，浏览公司信息、工资水平、面试评价等多种资讯。产品定位于帮助用户提升面试准备效率，提供全方位的求职辅助服务。

    面试准备 人工智能 求职辅助

  • Unfap AI:AI辅助Instagram戒断挑战

    Unfap AI戒断教练是一个基于人工智能的Instagram戒断挑战，通过随机任务和科学支持的方法帮助用户改变不良习惯，保持健康心态。一次性费用为18美元。

    AI 戒断挑战 健康

  • Racr: - Your AI Mechanic, 车辆AI应用

    Racr是一款颠覆性的应用，将您的智能手机变成了按需的个人机械师。RacrGPT是内置的AI助手，由OpenAI的先进AI技术提供支持，是您处理所有汽车相关事务的首选伴侣。通过与RacrGPT交谈，您可以解决汽车问题，获得即时建议，并学习DIY汽车保养的技巧。Racr还整合了DALL-E-3技术，让您能够探索车辆定制的未来，通过拍摄车辆照片，添加或删除元素，或将您的车辆传送到不同的时代。此外，RacrGPT还能通过拍摄车辆照片，分析车辆问题并提供详细报告，识别车辆品牌和型号，识别车轮品牌和型号，以及评估市场价值。Racr还提供付费的Premium订阅，但不需要付费即可使用应用。

    汽车 AI 机械师

  • Chef Kitty Ai:智能识别美食，一键生成食谱

    Chef Kitty Ai是一款基于人工智能技术的小程序，能够通过拖拽或上传美食图片，快速识别出食物种类和食谱，并提供详细的制作步骤和营养信息。用户还可以通过文字输入，获取相应食谱推荐。产品定位于为用户提供便捷的饮食健康解决方案。

    美食 饮食健康 智能识别

  • MarketMind:分钟级市场分析，洞察商机

    MarketMind是一款市场分析工具，利用人工智能加速技术，实时分析海量数据，为您提供易于理解且可操作的市场洞察。用户可快速发现竞争对手的优势与劣势，获得详尽的报告，包括SWOT分析、客户分析等。未来还将推出行业分析功能，为用户提供全面的行业洞察和新机会。欢迎加入等待列表或Discord服务器，获取免费的早期访问代码以及在正式发布后的12个月折扣。

    市场分析 人工智能 竞争分析

  • Speechimo:创造逼真的人声，提升内容质量

    Speechimo是一款文本转语音工具，能够将文本转化为高质量的人声，逼真程度让人惊叹。它可以广泛应用于视频、播客、有声书等领域，为用户提供高效、省时省力的内容创作体验。用户可以在不花大价钱聘请专业配音员的情况下，轻松地为自己的项目生成专业级的语音。Speechimo的定价灵活，提供14天免费试用，之后用户可以根据需求选择不同的订阅方案。

    文本转语音 内容创作 声音合成

  • GLM-4:和CogView3，智能大模型与图像生成AI

    智谱AI在首届技术开放日上发布了GLM-4和CogView3。GLM-4性能全面提升近60%，支持更长的上下文、更强的多模态支持和更快速的推理。CogView3逼近DALL·E 3的多模态生成能力。产品定位为下一代基座大模型和图像生成AI。

    人工智能 大模型 图像生成

  • Stable Code 3B:稳定代码3B - 用于文本生成的预训练语言模型

    Stable Code 3B是一个拥有27亿参数的仅解码器语言模型，预训练于1300亿个多样的文本和代码数据标记。Stable Code 3B在18种编程语言上进行了训练，并在使用BigCode的评估工具进行测试时，在多种编程语言上展现出与同等规模模型相比的最先进性能。它支持长上下文，使用了长度达16384的序列进行训练，并具有填充中间功能（FIM）。用户可以通过Hugging Face网站上的代码片段开始使用Stable Code 3B生成文本。该模型由Stability AI开发，基于GPT-NeoX库，可用于英文和编程语言。

    文本生成 编程 语言模型

  • Checker AI:提升教育品质，确保学术诚信。

    Checker AI是EduLink AI家族中不可或缺的一部分。我们通过AI创新提升教育水平，The Checker AI就是这一承诺的明证。该工具旨在维护学术诚信，验证学生作业的真实性，准确率达到99.7%。欲了解更多，请参阅我们的白皮书，了解我们如何改变教育格局。欢迎在您的机构体验The Checker AI，立即联系我们吧。

    教育 AI 学术诚信

  • Compo:AI组件驱动技术，一行文本即可创建、设计和开发网页组件。

    Compo Chrome Extension是一个基于AI组件驱动技术的开源工具，可通过一行文本即可创建、设计和开发网页组件。用户可通过下载GitHub Repo并登录来生成该库，也可将Compo嵌入到应用程序中，或者使用Vallmore的企业AI集成到应用、工具或平台中。该工具适用于企业，可将技术转换为高性能AI应用，由Vallmore全面管理，开发者友好且易于扩展。定价为每月299美元，包括安装和最多500万次调用；也提供每月99美元的Compo云使用方案。此外，还有可嵌入的AI组件驱动技术许可证，适用于下一个无代码构建器项目。

    AI 组件 开源

  • Entario:ChatGPT 写作助手，智能回复

    Entario 是一款基于 AI 的写作助手，为社交媒体提供自动化回复功能。它可以根据不同的问题快速生成个性化的回复，节省时间和精力。Entario 适用于 Twitter、LinkedIn、Facebook、YouTube、Quora、Reddit 等平台，并支持不同语气的回复定制和编辑。无论您需要专业、随性还是友好的回复，Entario 都可以满足您的要求。Entario 是提升社区管理效率的利器。

    社交媒体 回复自动生成 AI 写作助手

  • abab6:MiniMax 全量发布大语言模型 ，为国内首个 MoE 大语言模型。

    MiniMax 全量发布大语言模型 abab6，为国内首个 MoE 大语言模型。在 MoE 结构下，abab6 拥有大参数带来的处理复杂任务的能力，同时模型在单位时间内能够训练足够多的数据，计算效率也可以得到大幅提升。改进了 abab5.5 在处理更复杂、对模型输出有更精细要求场景中出现的问题。

    文案 写作 生产力

  • AI-signals: - AI 交易指标

    AI-signals 利用复杂算法和实时数据指示最准确的买卖点、反转点、供需区域等，帮助您在交易中降低情绪干扰并遵循一个系统。

    AI 交易 指标

  • PersonaGen:用A.I.生成的人物角色揭示您客户群背后的个性

    PersonaGen是一款终极用户角色生成器，适用于任何项目。具有直观的界面和强大的算法，PersonaGen能够快速分析您的目标受众，并生成准确的用户角色，帮助您更好地了解您的客户。无论您是在开发网站、移动应用还是其他产品，PersonaGen都将帮助您做出基于数据的决策，并提供更好的用户体验。立即开始使用PersonaGen，将您的项目推向新的高度！

    人物角色 生成器 用户体验

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM