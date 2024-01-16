小米14获抖音电商年度大奖：刷新国产智能手机销量纪录

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:近日，小米官方旗舰店在社交媒体上宣布，小米14在抖音电商平台上首发，成功获得了2023抖音电商金营奖年度品牌营销大奖。

据获奖理由显示，小米14首发15分钟内，抖音电商GMV（交易总额）突破了亿元大关，这一成绩刷新了抖音电商平台年度国产智能手机销量记录。。

根据小米发布的战报，小米14在首销4小时内（10月31日20时-24时），打破了天猫、京东、抖音、快手“四大平台近一年所有国产手机首销全天销量及销售额”的纪录。这一成绩不仅体现了小米14的强劲实力，也凸显了小米在电商平台上的运营能力和品牌影响力。

此外，小米14系列的销售表现也相当出色。据小米2023年第三季度财报显示，小米14系列开售5分钟内的销量是小米13系列首销总量的6倍，实现了跨越式增长。在首销期内，小米14系列的销量已经突破了百万大关。这一成绩再次证明了小米14的受欢迎程度和市场需求。

小米14作为业内目前最强的小屏旗舰手机，虽然在屏幕尺寸上并不算小，但单手握持手感却是目前旗舰手机中的佼佼者。与小米13相比，小米14的屏幕分辨率由1080P升级到了1.5K，分辨率为1200*2670，同时还搭载了光影猎人900大底传感主摄，提升了拍照效果和用户体验。

在性能方面，小米14采用了高通骁龙8Gen3处理器，这是目前安卓阵营最强的旗舰移动平台之一。这一处理器能够提供出色的性能表现和能效体验，让用户在使用小米14时能够获得更加流畅和高效的使用体验。

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