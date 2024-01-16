董宇辉研究公司春节错峰放假：以便员工错峰购买车票

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:在东方甄选看世界直播间，俞敏洪提出了一个观点，他认为一周仅放假两天是不够的。他强调，随着人工智能和智能化工作的快速发展，人们需要更多的休息时间。

他解释说:“如果星期五下午坐高铁或飞机到外地去，就等于给自己留了两个整天。但如果星期五晚上还要工作到下班，再去机场高铁站就没法坐了。”

最近，董宇辉也在直播中提到，他们正在研究在年前给员工提前放假，以便错峰购买车票。这样既方便了员工回家过年，也可以使他们在年后有更晚的休假时间。

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