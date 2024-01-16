董宇辉研究公司春节错峰放假：以便员工错峰购买车票

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:在东方甄选看世界直播间，俞敏洪提出了一个观点，他认为一周仅放假两天是不够的。他强调，随着人工智能和智能化工作的快速发展，人们需要更多的休息时间。
他解释说:“如果星期五下午坐高铁或飞机到外地去，就等于给自己留了两个整天。但如果星期五晚上还要工作到下班，再去机场高铁站就没法坐了。”
最近，董宇辉也在直播中提到，他们正在研究在年前给员工提前放假，以便错峰购买车票。这样既方便了员工回家过年，也可以使他们在年后有更晚的休假时间。
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站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:在东方甄选看世界直播间，俞敏洪提出了一个观点，他认为一周仅放假两天是不够的。他强调，随着人工智能和智能化工作的快速发展，人们需要更多的休息时间。
他解释说:“如果星期五下午坐高铁或飞机到外地去，就等于给自己留了两个整天。但如果星期五晚上还要工作到下班，再去机场高铁站就没法坐了。”
最近，董宇辉也在直播中提到，他们正在研究在年前给员工提前放假，以便错峰购买车票。这样既方便了员工回家过年，也可以使他们在年后有更晚的休假时间。
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近日，董宇辉直播时表示，正在研究尽量在年前给公司的所有人提前放假。这样方便大家错峰买票，年后休假的时间也可以晚。鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息。
1月18日，与辉同行公众号宣布将停播一天，原因是腊八节的到来。这一决定引发了广大粉丝的关注和热议。在这个特殊的日子里，愿大家都能与亲朋好友团聚一堂，共度美好时光。
俞敏洪近日回应了董宇辉在北京买房的事情，确认是他借钱给董宇辉。在谈到这一事件时，俞敏洪表示:“宇辉在生活中需要一笔钱，当时公司确实不管从什么方面来说，都没有办法马上给他这笔费用。该公司的经营范围广泛，包括新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文化经营、食品销售以及旅游业务等。
企查查APP显示，近日，与辉同行科技有限公司成立，注册资本1000万元，董宇辉为法定代表人、执行董事、经理，俞敏洪担任监事，公司经营范围包括日用品批发、互联网信息服务、出版物零售、演出经纪、营业性演出、旅游业务等，由北京新东方迅程网络科技有限公司全资持股。俞敏洪表示将为董宇辉成立个人工作室。董宇辉则表示，个人工作室并非单独为他开设的平台，仍然由东方甄选100%控股，新账号的GMV计入东方甄选财报。
在12月18日晚的东方甄选直播间中，新晋“合伙人”和“副总裁”董宇辉与俞敏洪首次同框直播。他们经历了“小作文”风波和孙东旭免去CEO职务的事件。董宇辉表示，新账号创建需要时间至少要到1个月后，他也不希望在现在这种情况下太快创办新账号。
快科技12月23日消息，据企查查消息，与辉同行（北京）科技有限公司于12月22日成立，法定代表人为董宇辉。该公司经营范围含新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文化经营、食品销售、旅游业务等。值得一提的是，该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司位于同一幢楼，均为北京市平谷区林荫北街13号1幢。此前
东方甄选的“小作文”事件，落下了帷幕。“销冠”董宇辉留在东方甄选，成立个人工作室，个人账号15天涨粉超过1000万，新开设的账号“与辉同行”短短三天涨粉170万，背后的东方甄选也在12月27日公告以15亿元出售教育业务，专注电商运营。“学我者生，似我者死”，流于表面的山寨复刻或许是赚快钱的捷径，但在热点稍纵即逝的互联网时代，走得长远比走得快更重要。
企查查APP显示，近日，与辉同行科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。俞敏洪表示董宇辉将成立个人工作室，工作室产生的收益都会计入到东方甄选。
快科技12月27日消息，董宇辉新账号与辉同行”日前获平台认证，认证信息为与辉同行（北京）科技有限公司”。目前该账号发布了三条图文内容，点赞量超40万，截止发稿，粉丝数为116.8万，一天涨粉量超百万。据悉，与辉同行（北京）科技有限公司与12月22日成立，法定代表人为董宇辉。经营范围含新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文�
董宇辉抖音新账号“与辉同行”正式开通，已获平台官方认证，企业认证为与辉同行科技有限公司。该账号粉丝数量已达近百万。值得一提的是，近日，多个“与辉同行”同名企业成立，包括与辉同行科技有限公司、与辉同行科技有限公司等，与新东方并无股权关联。
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Docsie是一款屡获殊荣的数字文档和知识管理平台，可创建、共享和管理企业知识库、产品文档、帮助中心、聊天机器人、用户手册、SOP等。它提供Web知识库、文档生命周期管理、应用内帮助界面、支持票据、多版本和多语言、AI聊天机器人、AI生成内容、产品导览等功能。Docsie可以将文档转化为聊天机器人，支持动态内容嵌入、Markdown和所见即所得编辑器、反馈和Web分析、操作指南和导览等功能，可帮助用户提高生产力和专注力。它适用于技术撰写人员、产品经理和开发人员，能够简化复杂性、节省时间、提高质量。Docsie还提供版本控制、集成、分析、AI生成、动态知识门户等功能。用户可以配置本地化选项，利用API文档、AI语言翻译、词汇管理等功能。此外，它还提供内容本地化、编辑风格指南、企业导出、细粒度权限等功能。
Tiblio AI是一家金融科技公司，旨在为用户提供智能助手，帮助他们通过经纪账户进行交易。它通过应用算法将用户的策略转化为经纪了解的订单，从而节省时间，避免人为错误，并利用实时市场数据以更高的速度和效率执行期权投资策略。Tiblio AI的主要功能包括定价算法、分散头寸、自然降低最大回撤、选取最佳期权等。用户可以通过Tiblio AI轻松地进行长期期权投资，并在不同场景下应用，例如Wheel Strategy等。该产品的定价和定位信息可在官方网站上获得。
SIFU是一个利用侧视图像重建高质量3D服装虚拟人物模型的方法。它的核心创新点是提出了一种新的基于侧视图像的隐式函数,可以增强特征提取和提高几何精度。此外,SIFU还引入了一种3D一致的纹理优化过程,可大大提升纹理质量,借助文本到图像的diffusion模型实现纹理编辑。SIFU擅长处理复杂姿势和宽松衣物,是实际应用中理想的解决方案。
UniVG是一款统一多模态视频生成系统，能够处理多种视频生成任务，包括文本和图像模态。通过引入多条件交叉注意力和偏置高斯噪声，实现了高自由度和低自由度视频生成。在公共学术基准MSR-VTT上实现了最低的Fr'echet视频距离（FVD），超越了当前开源方法在人类评估上的表现，并与当前闭源方法Gen2不相上下。
ReFT是一种增强大型语言模型（LLMs）推理能力的简单而有效的方法。它首先通过监督微调（SFT）对模型进行预热，然后使用在线强化学习，具体来说是本文中的PPO算法，进一步微调模型。ReFT通过自动对给定问题进行大量推理路径的采样，并从真实答案中自然地得出奖励，从而显著优于SFT。ReFT的性能可能通过结合推理时策略（如多数投票和重新排名）进一步提升。需要注意的是，ReFT通过学习与SFT相同的训练问题而获得改进，而无需依赖额外或增强的训练问题。这表明ReFT具有更强的泛化能力。
Kolabrya是一款智能会议助手，提供从议程设置和分享到会议中协作再到会后追踪的端到端会议辅助功能。其专利待定的人工智能技术保证了安全性和灵活可扩展性。实时会议地图、会议实时洞察、自动会议纪要、实时白板等功能，使会议更加高效。此外，Kolabrya还提供会议KPI、智能会议等功能，帮助用户更好地评估会议进展。用户友好的界面和无缝的实时可视化功能提升了会议效率。
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