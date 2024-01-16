AI女友上架淘宝 GPT商店也被AI女友“占领”了！

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:和偶像进行视频通话曾经是一种遥不可及的奢望，但如今这已经变成了一项有明确价格标签的服务。

最近，“小冰旗舰店”正式登陆淘宝平台。首批商品包括虚拟KOL（Key Opinion Leader）陪伴服务以及“冰花直充”。

目前，该旗舰店提供了56位虚拟KOL可供选择，其中包括知名虚拟偶像如半藏森林、夏南织等。用户一旦购买，就可以在淘宝APP中直接与这些虚拟偶像进行互动。

小冰表示，未来计划邀请更多不同类型的虚拟KOL入驻，覆盖各个风格和领域，包括二次元、古风、时尚、科技等。

借助生成式AI技术的突破，虚拟KOL能够通过语音、视频、游戏互动等在线服务为用户提供更丰富的交互体验，进一步提供情感共鸣，与时下流行的疗愈经济相结合，被认为具有巨大的市场潜力。

在此之前，Meta曾一口气推出28个聊天机器人，它们使用了名人肖像，各自拥有独特的个性和故事。

近期，OpenAI GPT商店中的AI女友也开始走俏。在搜索框输入关键词“girlfriend”后，涌现出众多“Virtual Sweetheart（虚拟甜心）”、“Your AI girlfriend(你的AI女友)”甚至“Your Ex-Girlfriend(你的前任女友)”等虚拟陪伴机器人。

可以明确的是，AI女友等虚拟陪伴服务的商业模式已经得到初步验证。

淘宝不久前新增了人工智能服务一级类目，首批商品涵盖数万种，包括AI图片制作、AI绘画、AI音视频、AI语音包等。已有包括妙鸭相机、美图、百度文心一言等商家入驻。百度的虚拟数字人、AI虚拟偶像度晓晓也在淘宝开设了“晓晓AI万事屋”店铺。这显示出虚拟陪伴服务在在线平台上逐渐成为一项受欢迎的业务。

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