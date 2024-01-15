抖音否认接手阿里大文娱：没有这个事

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:针对“接手阿里大文娱”的报道，抖音相关负责人回应称，没有这个事。
1 月 15 日，有传言称，抖音不仅曾考虑收购饿了么，还在洽谈接手阿里旗下大文娱事业部。
今日早些时候，饿了么、抖音均辟谣了收购传闻。
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站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:针对“接手阿里大文娱”的报道，抖音相关负责人回应称，没有这个事。
1 月 15 日，有传言称，抖音不仅曾考虑收购饿了么，还在洽谈接手阿里旗下大文娱事业部。
今日早些时候，饿了么、抖音均辟谣了收购传闻。
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快科技1月15日消息，今日有媒体报道称，抖音不仅曾考虑收购饿了么，还在洽谈接手阿里旗下大文娱事业部。今日早些时候，饿了么、抖音双双辟谣收购事宜。对于接手阿里大文娱的相关传闻，抖音相关负责人表示，没有这个事。去年3月28日，时任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇宣布，将实行1 6 N”的新组织结构。其中，1”代表阿里巴巴上市公司主体，6”则指六大业务集团，包括云智能、淘宝天猫、本地生活、菜鸟、国际数字商业和大文娱，N”则代表将有多家独立的业务公司也参与其中。据悉，阿里大文娱包含优酷、阿里影业、大麦，覆盖在线
针对“字节跳动正与阿里巴巴接触并洽购饿了么”一事，饿了么官方坚决否认了相关传言，并表示“完全没有的事，完全是谣言”。此前针对上述情况，饿了么内部人士曾回应称，双方合作一直在稳步推进，但所谓“收购”完全是无稽之谈。将通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。
有传闻称抖音正在与阿里洽谈收购饿了么。饿了么内部人士回应称，双方合作一直在稳步推进，但所谓“收购”完全是无稽之谈。将通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。
“相当于一个杠杆，能够撬动整个地球。意思就是花很小的钱，撬动很大的客户。”高德地图，让这个充满变数的赛道又多了一种新的可能性。
蔚来汽车副总裁白剑近日发文，称自己将接手蔚来手机，并表明决心要把车手互联做好、把手机做好。手机和车的结合会更紧密，座舱和娱乐媒体相关的部分会越来越卷，性能和迭代会越来越手机化，你品，你仔细品”。NIOPhone还和蔚来汽车配合来实现很多操作，比如单独的车控按键可以提供几十项车控功能，一键直达。
1月2日，上海金山万达广场投资有限公司近期发生了股权变更。天眼查披露，2023年12月27日，大连万达商业管理集团股份有限公司已退出该公司股东名单。这三家接盘公司均为中联基金旗下公司。
微信为人们提供了便捷的聊天工具和社交平台，但与其他社交平台不同的是，微信没有浏览记录的功能，其中的原因引发了广大用户的好奇和探索。为什么微信没有浏览记录呢?是出于什么考虑?天天问的小伙伴对这个问题展开了一番探讨，一起来看看大家是怎么说的吧!【天天问每周精选】第264期:为什么朋友圈没有浏览记录?文章部分内容来源于@LiKiChen@㵘山遍野@南方碟道@Demi@兮倩等人的精彩回答。这对于保护用户利益和隐私都会是一个比较稳妥的选择。
很多家长在初次选购儿童电话手表，不知道从何下手，更不知道除了在广告上天天看到的“小天才”还有什么牌子。除了耳熟能详的“小天才”外有小米米兔、华为、小寻、360等品牌同样位居儿童电话手表的第一梯队。且产品没特色，有评论说收费app较多。
抖音即创是一款一站式智能创意生产与管理平台，它可以帮助创作者提高视频、图文的创作效率，借助的是AI赋予的各种新功能。抖音即创目前提供了三大功能，分别是视频制作、图文制作、直播创作。点击前往 抖音即创 官方体验入口下面我会分别介绍这三大功能的玩法:视频制作:这个功能包括两个小项目，分别是智能成片和AI视频脚本。智能成片可以让你通过输入商品ID或者�
博主水果猎人杨晓洋”在微博发布视频，称东方甄选直播间销售的是广西融安金桔，但购买后收到的是名为广西脆皮金桔”的产品，但融安并无脆皮金桔”这一品种。东方甄选售卖的金桔自营产品包装标注为大果”，实际产品却为15g20g的中果”。官方作出回应，表示脆皮金桔是桂林的，融安县没有这个品种名字。
Replace Anything框架可用于多种场景，如人物替换、服装替换、背景替换。它可以在保持指定对象身份不变的同时生成新内容，满足广泛的数字内容创作需求。
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Khan Academy Kids是面向2至8岁儿童的免费、有趣的教育项目，致力于激发孩子们对学习和发现的热爱。该项目涵盖早期识字、阅读、写作、语言和数学等核心学科，同时鼓励创造力，培养社交情感技能。Khan Academy Kids由斯坦福大学的学习专家与合作开发，并与Head Start Early Learning Outcomes Framework和Common Core Standards保持一致。该产品为每个学习者提供个性化的学习路径，确保每个孩子以自己的步伐学习，并在Khan Academy Kids图书馆中独立学习。家长们对此产品赞不绝口，认为它对孩子的发展做出了巨大的贡献。
HexaGen3D是一种用于从文本提示生成高质量3D资产的创新方法。它利用大型预训练的2D扩散模型，通过微调预训练的文本到图像模型来联合预测6个正交投影和相应的潜在三面体，然后解码这些潜在值以生成纹理网格。HexaGen3D不需要每个样本的优化，可在7秒内从文本提示中推断出高质量且多样化的对象，相较于现有方法，提供了更好的质量与延迟权衡。此外，HexaGen3D对于新对象或组合具有很强的泛化能力。
这篇论文介绍了AIM，这是一组使用自回归目标进行预训练的视觉模型。这些模型受其文本对应物，即大型语言模型（LLMs）的启发，并表现出类似的扩展特性。具体来说，我们强调了两个关键发现：（1）视觉特征的性能随着模型容量和数据量的增加而提高，（2）目标函数的价值与模型在下游任务上的性能相关。我们通过在20亿张图像上对70亿参数的AIM进行预训练，实现了在ImageNet-1k上使用冻结主干达到84.0%的准确率。有趣的是，即使在这个规模上，我们观察到性能没有饱和的迹象，这表明AIM可能代表了训练大规模视觉模型的新前沿。AIM的预训练类似于LLMs的预训练，并不需要任何图像特定的策略来稳定大规模训练。
E^2-LLM是一种高效极限扩展的大语言模型方法，通过仅需一次训练过程和大幅降低的计算成本，实现了对长上下文任务的有效支持。该方法采用了RoPE位置嵌入，并引入了两种不同的增强方法，旨在使模型在推理时更具鲁棒性。在多个基准数据集上的综合实验结果证明了E^2-LLM在挑战性长上下文任务上的有效性。
LLM Context Extender是一款旨在扩展大型语言模型（LLMs）上下文窗口的工具。它通过调整RoPE的基础频率和缩放注意力logits的方式，帮助LLMs有效适应更大的上下文窗口。该工具在精细调整性能和稳健性方面验证了其方法的优越性，并展示了在仅有100个样本和6个训练步骤的情况下，将LLaMA-2-7B-Chat的上下文窗口扩展到16,384的非凡效率。此外，还探讨了数据组成和训练课程如何影响特定下游任务的上下文窗口扩展，建议以长对话进行LLMs的精细调整作为良好的起点。
InstantID是一种基于强大扩散模型的解决方案，能够在各种风格下使用单张面部图像进行图像个性化处理，同时确保高保真度。我们设计了一个新颖的IdentityNet，通过施加强大的语义和弱空间条件，将面部和地标图像与文本提示集成，引导图像生成。InstantID在实际应用中表现出色，并且能够与流行的预训练文本到图像扩散模型（如SD1.5和SDXL）无缝集成，作为一个可适配的插件。我们的代码和预训练检查点将在此URL上提供。
该产品是一种用于评价文本到视频生成质量的工具。它引入了一种新的评价指标，即文本到视频评分（T2VScore）。该评分整合了两个关键标准：（1）文本-视频对齐，用于审查视频在呈现给定文本描述方面的忠实度；（2）视频质量，评估视频的整体制作水平。此外，为了评估提出的指标并促进未来对其的改进，该产品提供了TVGE数据集，收集了对2,543个文本到视频生成视频在这两个标准上的人类判断。对TVGE数据集的实验表明，提出的T2VScore在为文本到视频生成提供更好的评价指标方面表现出优越性。
Contrastive Preference Optimization是一种用于机器翻译的创新方法，通过训练模型避免生成仅仅足够而不完美的翻译，从而显著提高了ALMA模型的性能。该方法在WMT'21、WMT'22和WMT'23测试数据集上可以达到或超过WMT竞赛获胜者和GPT-4的性能。