抖音否认接手阿里大文娱：没有这个事

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:针对“接手阿里大文娱”的报道，抖音相关负责人回应称，没有这个事。

1 月 15 日，有传言称，抖音不仅曾考虑收购饿了么，还在洽谈接手阿里旗下大文娱事业部。

今日早些时候，饿了么、抖音均辟谣了收购传闻。

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