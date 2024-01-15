新型AI架构AGI-Samantha 可模拟人类大脑思考和自主交流能力

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:AGI-Samantha是一种新型的AI架构，利用多个LLM联动来模拟人类的大脑思考、记忆、感知和自主交流能力。它能够根据周围环境和情境自主决定何时进行交流对话，并拥有一种特殊的记忆系统，能够根据情境的相关性选择存储和回忆信息，并根据这些进行自我迭代进化。

灵感来自电影《Her》中的Samantha，AGI-Samantha项目展示了一种新型的AI架构，这种架构能模拟人类的思考、记忆、感知和自主交流能力，显示了人工智能的新方向和潜力。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/agi-samantha

在实际应用演示中，Samantha能够根据对话主题和视觉输入调整其语言交流频率，并且能够在非交流时反思过去的对话，思考一般主题，并可能主动开始对话。它还具有时间感知能力，能够根据用户的需求进行提醒，但也可能因为其他更有趣的思考而忘记。

AGI-Samantha的特点包括动态语音交流、实时视觉能力、外部分类记忆和持续进化。它由多个特定目的的大语言模型（LLM）组成，每个模型称为一个“模块”，通过内部循环和协调模仿人类大脑的工作流程。

尽管系统目前存在运行速度慢和成本高的问题，但有潜力通过训练专门的小型模型来提高效率和降低成本。项目创始人认为，真正实现强大的AGI不仅仅是提高模型的智能，而是应该追求更高的自主性和有效学习。

AGI-Samantha项目展示了一种新型的AI架构，能够模拟人类的思考、记忆、感知和自主交流能力，显示了人工智能的新方向和潜力。

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