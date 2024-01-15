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特斯拉推送2023.44.30.8更新：支持倒车3D图像、语音更智能

2024-01-15 16:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:特斯拉宣布即将进行一次重要的OTA软件更新，推出2023.44.30.8版本。此次更新在安全性、智能化和娱乐性等方面都有显著提升。

首先，在安全性方面，特斯拉对Tesla Vision驻车辅助系统进行了升级。新功能可以以高清3D图像的形式，展示车辆周围的环境，包括附近的物体、障碍物、车辆以及喷漆路标的距离和形状。这大大增强了驾驶员对周围环境的感知能力，从而提高了驾驶的安全性。

此外，盲区提醒功能也得到了加强。当驾驶员打开转向信号灯时，如果车辆在盲点区域检测到物体或车辆，盲点摄像头视图边缘会显示红色阴影，给予驾驶员更明显的提醒。这种视觉提示可以大大降低因盲区导致的事故风险。

为了增强驾驶员的责任意识并提高道路安全，特斯拉还引入了一项新的警告系统。当驾驶员注意力不集中，例如长时间不触碰方向盘时，系统会发出“禁用Autopilot自动辅助驾驶”的警告。如果驾驶员连续三次收到警告后仍不改正，系统将自动禁用自动辅助驾驶功能约一周时间。

在智能化方面，此次OTA更新对语音助手进行了重大改进。现在的语音助手不仅能提供信息查询和解答问题的功能，还成为了驾驶员的智能助手。

新版本还引入了一项实用的新功能:红绿灯倒计时。在导航状态下，车辆的地图将显示下一个路口的红绿灯状态，包括剩余的秒数。这可以帮助驾驶员更好地掌握路况，减少因误判导致的不必要的停车或延误。

此外，为了增强驾驶的乐趣和个性化体验，新版本的OTA还带来了多种个性化的声音选项。驾驶员可以选择搞怪的锁车声音、节日灯光秀以及其他几款新游戏来点缀驾驶旅程。

特斯拉2024年首次OTA大更新：倒车3D图像、红绿灯倒计时都来了

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