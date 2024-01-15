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华为智界S7公布提车关爱补贴计划：延期交付补贴200元/天

2024-01-15 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:华为智界S7自发布以来，受到了消费者的热烈欢迎。截至2023年12月，智界S7的大定量已突破10000台。为回馈用户支持，华为智行官方公布了提车关爱补贴计划。

华为智界S7 大定破万！延期交付补贴 200 元/天

对于在2023年11月28日至2024年1月15日（含）前完成大定支付的智界S7用户，根据内饰不同，提车关爱补贴的细节如下:

  • 智界S7Max非白沙杏内饰、智界S7Max RS非白沙杏内饰的用户，如果鸿蒙智行App上订单状态自交付方案已确认之日起，到车辆已到店之日止，超出6周，将按超出天数获得提车关爱现金补贴，补贴金额为200元/天，最高可达1万元。

  • 智界S7Max白沙杏内饰、智界S7Max RS白沙杏内饰、智界S7Max的用户，自2024年3月1日（含）起若未交付，按超出天数获得提车关爱现金补贴。

华为智界S7共有四款车型，官方定价为:智界S7Pro售价24.98万元、智界S7Max售价28.98万元、智界S7Max售价31.98万元、智界S7Max RS售价34.98万元。该车型均采用了华为巨鲸”800V高压平台，CLTC综合续航里程达855km，四驱版的前电机功率为150kW，后电机功率为215kW，0-100km/h加速时间仅需3.3秒。

对于订购了智界S7的用户，华为的提车关爱补贴计划无疑是一大利好。这不仅体现了华为对用户的关心，也为等待交付的用户提供了额外的经济补偿。

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