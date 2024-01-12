阿里云与 Salesforce 合作 推出阿里云 Salesforce CRM 平台

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:阿里云与 Salesforce 合作，在阿里云上正式推出了 Salesforce CRM 平台。

阿里云将提供本地化的签约、账单管理等服务，并集成阿里云的产品和解决方案，如 AI 等能力，为客户带来更全面的体验。

目前已有十多家领军企业客户，如拜耳、百济神州和 EF 等，开始使用阿里云上的 Salesforce。

双方合作还将持续深化和扩大，推动国内云计算 SaaS 化市场的发展。

（举报）