阿里云与 Salesforce 合作 推出阿里云 Salesforce CRM 平台

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:阿里云与 Salesforce 合作，在阿里云上正式推出了 Salesforce CRM 平台。
阿里云将提供本地化的签约、账单管理等服务，并集成阿里云的产品和解决方案，如 AI 等能力，为客户带来更全面的体验。
目前已有十多家领军企业客户，如拜耳、百济神州和 EF 等，开始使用阿里云上的 Salesforce。
双方合作还将持续深化和扩大，推动国内云计算 SaaS 化市场的发展。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:阿里云与 Salesforce 合作，在阿里云上正式推出了 Salesforce CRM 平台。
阿里云将提供本地化的签约、账单管理等服务，并集成阿里云的产品和解决方案，如 AI 等能力，为客户带来更全面的体验。
目前已有十多家领军企业客户，如拜耳、百济神州和 EF 等，开始使用阿里云上的 Salesforce。
双方合作还将持续深化和扩大，推动国内云计算 SaaS 化市场的发展。
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随着国内外数据安全环境的变化和企业IT预算的普遍缩减，CRM国产替代成为了企业业务转型的热门选择。在这个背景下，销售易作为中国CRM领导品牌，毫不犹豫地站出来，宣布能够支持对Salesforce进行国产替代。销售易作为当前市场上被更多企业信赖的中国CRM代表品牌，具有服务各行业、各类型大中企业的丰富经验，能成为第一个站出来挑战国际品牌的中国厂商也就不足为奇了。
一项由Salesforce进行的研究揭示，64%的使用AI的员工承认曾将AI生成的工作作为自己的成果。这种行为不仅涉及将AI创造的内容冒充为个人工作表现为过度夸大对生成式AI技能的掌握程度，以在职场中获取竞争优势。在这一现象的背后，或许有必要建立更为明确和全面的培训计划，以及在AI使用方面的规范性指导，以确保员工在AI技术的应用中既能发挥创造力，又能保持伦理底线。
在阿里云国际版官网注册是需要绑定paypal或者visa卡才可以完成注册，但是很多网友表示没有这些，那么怎么解决这个问题呢？其实通过分销商来注册的话就完全不用担心这个问题了，因为可以直接省略这一步提供多币种来解决阿里云国际充值问题。就可以购买阿里云国际站云产品了哦~有任何云产品售前问题，都可以咨询翼龙云商务经理进行了解哦。
当企业决定从国外CRM替换到国产CRM，在迁移付诸行动时，会面临诸多具体的落地挑战。不同的系统平台一定存在或大或小的差异在跨平台迁移落地过程中，首先要面对四大挑战:1、系统迁移后，如果操作体验差异过大，一线业务花费大量时间养成的操作习惯又需要重新培养业务用户操作习惯难以养成，带来的不只是项目推进不畅，甚至会影响系统迁移的成败;新的平台新的技术路径，企业内部的技术人员也需要重新学习，建立新的技术支撑能力会为企业带来更多的时间与成本支出，技术能力学习的进度又会进一步影响对业务的响应速度。作为CRM国产替代的先行者与实践者，销售易已经在大量的客户实践中进行了平台能力、迁移方法、工具应用，以及客户认可的检验，我们也将继续秉持着以客户为中心、专业可信赖、长期有耐心的企业价值观不变，在未来为更多的客户带来可信赖的选择。
现有的数据库系统非常复杂，要求非常稳定，即使将单一的AI算法与数据库进行匹配调试，也需要工程师们数周甚至数月的紧密配合，效率低下，效果不佳，导致业界迟迟无法将AI算法应用到数据库中。为了解决这个问题，阿里云提出了PilotScope，通过在数据库和AI系统级别的抽象和通用化模块及接口定义，开发出一个全新的中间件系统平台，实现了AI算法在数据库中的“一键部�
阿里云百炼 是一个基于通义系列大模型和开源大模型的一站式大模型服务平台。该平台提供生成式大模型的全流程应用工具和企业大模型的全链路训练工具，支持多种开源大模型接入及适配。其开放的插件集成能力和灵活的应用编排能力，使其在各种AI应用场景中表现出色。点击前往阿里云百炼体验入口阿里云百炼的目标用户群阿里云百炼面向的需求人群包括智能客服、智能�
近日，阿里云通义千问APP上线通义舞王”免费功能，仅凭一张照片就可生成多种AI热门跳舞视频。操作很简单，在阿里云通义千问APP内输入通义舞王”、全民舞王”等暗号，并且按照提示要求上传照片后，等待十几分钟，即可生成舞蹈视频能很好保留其原形象。早在11月底，该研究便在推特、Youtube等一些海外媒体平台爆火，相关视频播放量超1亿。
阿里云平台SSL证书合作伙伴沃通CA，是依法设立的第三方电子认证服务机构，沃通提供的WoSign品牌SSL证书自上线以来，成为阿里云平台热销的国产品牌证书。WoSign品牌SSL证书提供国密合规SM2算法SSL证书、全球信任RSA算法SSL证书供用户任选，能够满足阿里云平台用户不同的SSL证书应用需求。阿里云与沃通CA基于多年的密切合作，共同为阿里云客户提供优质的产品及服务，打造完善的服务闭环，帮助客户及时解决SSL证书申请及应用问题，让客户轻松快捷地实现SSL证书申请及国密/RSA双证书应用，推动密码合规应用及数字化安全建设。
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由于外部环境不确定，加上国内对于数据安全合规管控严格，随着国产CRM软件的崛起，国内大型企业及跨国集团的本土业务为实现自主可控，选择通过国产CRM代国际CRM品牌。相对于国际CRM品牌言，生于斯长于斯的国产CRM厂商更懂得本土业务的需求，比如施耐德、海能达、蒙牛、华大基因等大型企业共同的选择——销售易，十年如一日围绕客户需求打磨产品能力，成功替换国际CRM品牌，并获得了企业一致好评:“销售易CRM非常给力，有两个没想到让人印象深刻——没想到这么快时间就完成了从Salesforce的全面替代，没想到销售易能够超预期支撑海能达全球业务。CRM国产替换，与其说是企业为实现自主可控所作出的选择，更像是本土业务驱动下的一次主动投票。
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Compo Chrome Extension是一个基于AI组件驱动技术的开源工具，可通过一行文本即可创建、设计和开发网页组件。用户可通过下载GitHub Repo并登录来生成该库，也可将Compo嵌入到应用程序中，或者使用Vallmore的企业AI集成到应用、工具或平台中。该工具适用于企业，可将技术转换为高性能AI应用，由Vallmore全面管理，开发者友好且易于扩展。定价为每月299美元，包括安装和最多500万次调用；也提供每月99美元的Compo云使用方案。此外，还有可嵌入的AI组件驱动技术许可证，适用于下一个无代码构建器项目。
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MiniMax 全量发布大语言模型 abab6，为国内首个 MoE 大语言模型。在 MoE 结构下，abab6 拥有大参数带来的处理复杂任务的能力，同时模型在单位时间内能够训练足够多的数据，计算效率也可以得到大幅提升。改进了 abab5.5 在处理更复杂、对模型输出有更精细要求场景中出现的问题。
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Keyframes Studio是一款专注于为社交媒体创建视频的在线视频编辑平台。它提供简洁直观的编辑界面，集成了丰富的模板和功能，帮助用户轻松制作高质量的社交媒体视频。该平台还支持AI辅助内容重用、自动生成关键帧和吸引人的字幕，以及提供图像、GIF和音频素材库，让用户的视频内容更加生动有趣。此外，Keyframes Studio还提供协作功能，让团队成员可以轻松分享和共同编辑视频项目。
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MarketMuse是一款AI分析工具，通过自动化内容审计，消除主观因素，帮助用户更好地决定内容优先级。它还提供关键词研究、内容规划、竞争内容分析等功能，以及内容优化建议。
Copilot Pro是微软推出的Copilot的付费增强版本,通过提供优先访问GPT-4等最新AI模型,大大提升用户的创造力和工作效率。该服务可与Microsoft 365订阅捆绑使用,支持在Word、Excel等Office应用内直接使用Copilot功能,帮助用户更快速地起草文档、电子邮件和演示文稿等。
resemble-enhance是一个支持语音降噪与增强的AI模型,可以高效去除背景噪声,还原语音细节,提升语音质量。该模型包含降噪模块和增强模块,通过深度学习算法实现语音信号与噪声分离,以及语音品质改善。模型针对高保真44.1kHz语音进行训练,可以输出高品质增强语音。用户可以通过pip安装使用,也可以基于提供的代码定制训练自己的模型。该模型功能强大,使用简单,是提升语音质量的首选方案。
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