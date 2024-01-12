荣耀赵明：AI重构操作系统是未来的发展方向

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:荣耀昨晚发布了全新旗舰手机——Magic6系列，首次搭载MagicOS8.0系统。此次新机的一大亮点在于其AI性能的巨大提升。在发布会后的群访中，荣耀CEO赵明分享了公司对AI技术的深入理解和未来规划。

赵明表示，荣耀计划将AI平台化，以AI技术来重新构建操作系统。他认为，通过这种方式，荣耀能够为未来的互联网生态合作伙伴提供支持，助力他们实现千模百态的发展。赵明强调，单纯地复制现有的操作系统最多只能成为“苹果第二”，而要想实现超越，必须在思维方式上跳出原有的逻辑和轨迹。

赵明还明确了荣耀的边界与合作态度。他表示，荣耀致力于与互联网生态合作伙伴密切配合，共同推动AI技术的发展。对于垂直领域的解决方案，荣耀认为应该交给各行业公司去实现，而自己将专注于手机本身的解决方案能力。例如，在图库、日历、综合渲染以及AI算力等方面，荣耀希望将这些能力作为一种基础能力提供给合作伙伴。

赵明认为，在AI和大数据的时代，端侧平台级的AI和用AI重构操作系统是所有厂家未来的发展方向。对于小型开发者，他们可能难以独立构建大模型，但拥有许多创新思想。当荣耀开放这些能力和平台时，这些开发者就能利用荣耀的平台级AI能力开发垂直领域的大模型解决方案。

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