AI视野：ComfyUI Lora训练节点来了；“ChatGPT之父”结婚；Topazlabs推视频高清放大工具Topaz Video AI4；阿里云推出第八代企业级实例g8i

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📰🤖📢AI新鲜事

ComfyUI Lora训练节点来了

ComfyUI最新推出的Lora训练节点使用户能够在Comfy UI平台上轻松训练Lora模型，设置简单，训练完成后模型保存在ComfyUI Lora文件夹中。

【AiBase提要:】 😊 ComfyUI Lora训练节点简化了在Comfy UI上训练Lora模型的操作，提供便捷的设置和保存模型功能。 🌐 使用自定义节点前，用户需将图像放置在指定文件夹，确保路径和文件夹结构符合要求。 🚀 详细教程可在reddit上查看，为用户提供使用和测试ComfyUI Lora训练节点的指导。 教程地址:https://www.reddit.com/r/comfyui/comments/193vnxg/lora_training_directly_in_comfyui/

“ChatGPT之父”结婚了!配偶为前Meta程序员

OpenAI首席执行官奥特曼与前Meta程序员马尔赫林举行秘密婚礼，这场“宫斗”以奥特曼重回CEO职位画上句号。

【AiBase提要】 👉 OpenAI首席执行官奥特曼与前Meta程序员马尔赫林举行了一场秘密婚礼。 👉 马尔赫林是一名AI研究员，曾在Meta工作。 👉 OpenAI经历了一场人事动荡，奥特曼最终重回CEO职位。

CES2024国产机器人爆火 连微软CEO纳德拉也来围观

今年CES2024展会成为国产机器人的盛宴，展示了多领域技术创新，吸引了微软CEO纳德拉等人的关注。

【AiBase提要:】 🤖 国产机器人在CES2024展会上展示多领域应用，包括人形、轮式、双足、四足机器人，得到微软CEO纳德拉等关注。 🏡 家庭场景中，升级版机器人管家引人注目，涵盖智能巡逻、投影功能等，展现更智能化的体验。 🌐 CES2024为机器人产业提供新契机，国产机器人展现强大竞争力，产品逐渐朝实用和多样化方向发展。

ChatGPT企业版四个月内吸引260家企业入驻

OpenAI旗舰产品ChatGPT企业版在短短四个月内吸引了260家企业入驻，展现出强烈兴趣，同时为初创公司带来可观收入。

【AiBase提要】: 📈 ChatGPT企业版在四个月内获得260家企业用户，总员工超过15万，显示强劲增长势头。 🔒 企业版提供数据加密和隐私保护功能，灵活定价满足不同企业需求，得到Microsoft鼓励使用。 💡 OpenAI推出新付费版本和GPT Store，持续满足不同规模和需求的企业市场，取得显著成功。

2028年全球生成式AI市场预测达1000亿美元

2023年至2028年，生成式人工智能市场预计呈爆发性增长，Sopra Steria Next研究显示到2028年将达1000亿美元。

【AiBase提要:】 📈 生成式AI市场自2023年起迅速增长，预计2028年将达1000亿美元。 💡 CEO强调GenAI在云服务和图形处理器制造商中的初期盈利潜力。 🚀 IDC和Bloomberg报告预测未来十年GenAI市场将达到1.3万亿美元。

谷歌确认裁员数百人，将在人工智能领域投入更多资源

谷歌将在人工智能领域投入更多资源，裁员涉及多个部门，以提高效率、对齐资源，并支持受影响员工寻找新的职位。

【AiBase提要:】 😟 谷歌公司将在人工智能领域投入更多资源。 😢 裁员涉及核心工程团队、负责“语音助手”项目的部门以及负责设备如Pixel、Nest和Fitbit的硬件部门。 😔 谷歌表示裁员是为了提高效率、对齐资源，并将支持受影响员工寻找新的职位。

阿里云推出第八代企业级实例g8i AI推理性能提升7倍

阿里云推出了第八代企业级通用计算实例 ECS g8i，采用了阿里云自研的「飞天 + CIPU」架构体系和第五代英特尔至强可扩展处理器。

【AiBase提要:】 ⭐ 新款实例整机性能最高提升85%，可以支持高达72B 参数的大语言模型。 ⭐ ECS g8i 实例采用了 Intel AMX 矩阵扩展加速技术，AI运行速度提升了7倍。 ⭐ ECS g8i 实例支持可信计算与加密计算等特性，全面构建安全防护。

OpenAI领投1X公司 又融资1亿美元

本周，1X宣布其已成功完成1亿美元的B轮融资，几乎是之前已经相当可观的融资额的四倍。不过，值得注意的是，这一轮融资中，OpenAI不再是名单上的首位，而是被EQT Ventures取代。至此，1X的总融资额已达到令人羡慕的1.25亿美元。

【AiBase提要:】 1. OpenAI领投1X公司，刷新人形机器人领域融资纪录，融资额达1亿美元。 2.1X公司的核心产品NEO是一款解决全球劳动力短缺问题的仿人机器人。 3. 生成式AI的应用可能是解决人形机器人领域问题的关键，1X公司在这一领域中积极探索。

🤖📱💼AI应用

Topazlabs推视频高清放大工具Topaz Video AI4

Topazlabs最新推出的Topaz Video AI4工具可将视频分辨率提升至16K，并具有多种功能，如修复压缩问题、噪声去除、面部识别和视频稳定。

【AiBase提要:】 ⭐ Topaz Video AI4可将视频分辨率提升至16K。 ⭐ 该工具具有多种功能，如修复压缩问题、噪声去除和视频稳定。 ⭐ 支持面部识别和帧插值功能，可实现流畅的慢动作效果。 地址:https://top.aibase.com/tool/topaz-video-ai

Pinokio支持在本地使用OpenVoice语音模型

Pinokio宣布支持在本地使用MyShell的开源OpenVoice语音模型，用户只需一键安装程序即可在计算机上生成语音。

【AiBase提要:】 🔧 Pinokio支持在本地使用MyShell的OpenVoice语音模型，通过一键安装在计算机上运行。 🌐 Pinokio是一款革命性的浏览器，简化安装、运行和编程控制各种应用的过程。 🚀 Pinokio集成多个基于AI的应用和先进工具，为用户提供探索和利用前沿AI技术的中心。 体验地址:https://top.aibase.com/tool/pinokio

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

开源聊天机器人Web UI框架Chatbot UI 可轻松创建任意模型聊天机器人

Chatbot UI是一个开源的聊天机器人Web UI框架，支持接入多种模型，包括OpenAI、Azure OpenAI、Anthropic、Google、Mistral和Perplexity等，还支持Ollama上的本地模型接入。

【AiBase提要:】 ⭐ 支持多种模型接入，包括OpenAI和Google。 ⭐ 拥有丰富的聊天功能和美观的外观设计。 ⭐ 可在本地运行或部署托管，并提供集成的图像/文件存储功能。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/chatbot-ui

InseRF技术:在图片中通过文本提示生成逼真的3D物体

瑞士苏黎世联邦理工学院和Google苏黎世联合提出的InseRF技术，通过文本提示和2D边界框成功在3D场景中生成一致的物体，为生成式AI领域带来新突破。

【AiBase提要:】 🌐 新技术亮点: InseRF技术结合NeRFs和生成式AI，通过2D图像上标记变化区域和文本提示，在3D场景中生成一致的3D物体，无需明确的3D信息。 🚀 性能超越: InseRF在NeRF中插入一致的物体方面表现优越，相较于现有方法具有更高性能，在室内外场景中测试展示出卓越能力。 🌈 未来展望: 尽管受到底层模型能力的限制，但团队计划通过未来模型的改进，进一步优化InseRF性能，为生成式AI领域带来新的可能性。

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