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CES 2024国产机器人爆火 连微软CEO纳德拉也来围观

2024-01-12 14:55 · 稿源：站长之家

要点:

  • CES2024展会上，国产机器人吸引了广泛关注，包括人形、轮式、双足、四足机器人在内，展示了多样化的应用场景。

  • 微软CEO纳德拉参观了开普勒打造的国产人形机器人，突显了国内机器人技术的吸引力和竞争力。

  • 机器人产业在CES上展现了实用性的提升，包括家庭管家机器人、医疗、教育、工业应用等多个领域的创新产品。

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:今年的CES2024展会成为国产机器人的一场盛宴，各类机器人形态纷呈，展示了多领域的技术创新。从人形机器人到家庭管家，再到教育机器人，企业们展示了它们在智能制造、清洁、教育等领域的最新成果。不仅如此，机器人产业在CES上呈现出的实用性提升也引起了广泛关注。

在家庭场景中，机器人管家的升级版本引人注目。三星的Ballie不仅能够巡逻和监测，还具备了投影功能，能够与智能家居联动。LG的AI管家则通过分析用户的脸部表情和声音来评估情绪状态，并做出相应的互动，为家庭增添了更多智能化的体验。此外，亚马逊投资的创企Embodied展示了面向儿童的教育机器人Moxie AI，通过与儿童进行眼神交流和语音对话，提供社交技能培训。

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机器人不仅仅局限于家庭场景，在工业、医疗等领域也有着广泛应用。国内创企开普勒展示了通用人形机器人，用于智能制造、教育科研、巡检等多个行业。宇树科技推出了人形机器人H1和四足机器人B2、Go2，展示了它们在特定垂直场景中的表现。法国创企Enchanted的机器人则专注于医院和酒店场景，完成配送任务。此外，双臂机器人ADAM通过AI功能升级，能够执行更复杂的任务，如模仿人类倒酒。

另一个亮点是可穿戴机器人领域的发展。韩国创企WiRobotics推出的可穿戴机器人WIM，构造简单、轻便，能够辅助用户轻松行走，减少步行能量。

最后，扫地机器人作为智能家居的重要组成部分，得到了诸多企业的关注。追觅科技展示了智能割草机器人，科沃斯推出了一体化家用清洁套装Deebot X2Combo。石头科技则展示了S8MaxV Ultra和S8Max，加入了AI识别脏污自主清洁的功能。

综合来看，CES2024展会为机器人产业的发展提供了新的契机，国产机器人在全球舞台上展现了强大的竞争力，各类机器人产品逐渐朝着更加实用和多样化的方向发展。

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