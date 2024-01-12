Pinokio支持在本地使用OpenVoice语音模型

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:日前，MyShell宣布开源OpenVoice算法，任何人都可以试用其语音模型生成语音。而现在，Pinokio已经支持在本地使用MyShell的OpenVoice语音模型生成语音了。用户只需一键安装程序，就可以在计算机上运行它。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/pinokio

据了解，Pinokio是一款革命性的浏览器，旨在通过一键操作简化在计算机上安装、运行和编程控制各种应用的过程。这一创新平台赋予用户探索、下载和学习社区分享的各种脚本的能力，提供了一个与多样应用进行无缝交互的独特生态系统。

Pinokio提供了一系列由受信任的出版商验证的脚本，确保可靠性和安全性。这些脚本涵盖了各种功能，包括用于语音克隆的OpenVoice，用于图像转换的IP-Adapter-FaceID，以及为专业创意人士打造的生成式AI工具InvokeAI。用户可以轻松访问和部署这些脚本，增强他们的创意和技术能力。

Pinokio推出了诸如StreamDiffusion、dreamtalk、FaceFusion和Stable Diffusion等先进工具，每个都设计用于实时交互生成多媒体内容。这些工具通常面向NVIDIA GPU，满足各种创意需求，如图像和视频处理、表达式语音头生成以及稳定扩散以获得一致高质量的结果。

Pinokio汇集了各种基于AI的应用，从用于人体图像动画的MagicAnimate到Mirror，一种基于AI的镜子。Realtime BakLLaVA利用AI模型提供图像的见解，而LP-MusicCaps和Whisper-WebUI展示了音乐字幕和字幕生成中的AI应用。Pinokio成为一个探索和利用前沿AI技术的中心。

Pinokio采用简约设计的用户友好界面，使用户能够轻松导航和操作各种应用。通过为不同模型和工作流提供一键安装程序，该平台的可扩展性得以展现，为用户提供了将新功能轻松集成到Pinokio环境中的无缝体验。

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