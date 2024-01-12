英国将推出世界修路AI机器人 修复坑洞时间将大大缩短

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:赫特福德郡即将推出全球首个修路人工智能机器人，以测试其自主修复技术。如果测试成功，该机器人将为赫特福德郡议会节省大量成本，并显著提高维修速度。

这款名为ARRES PREVENT的修路AI机器人，由科技公司Robotiz3d、利物浦大学学者和赫特福德郡议会合作研发。它将使用人工智能自动检测、分类和填充裂缝，并在需要时进行立即修复。

ARRES PREVent是世界上唯一的自动道路维修车辆，于2020年开始开发。尽管目前仍处于初步测试阶段，但该机器人计划于今年晚些时候在真实道路上进行测试。

该机器人的工作原理是通过自动巡逻道路并用摄像头扫描路面，利用人工智能检测路面的凹陷，并将其分类为“坑洼”或“裂缝”。一旦识别出路面缺陷，机器人将决定是立即修复还是将其列入待检查列表。

在修复过程中，机器人将向裂缝中注入填充材料，以防止渗水造成更大的损坏。虽然机器人无法填补较大的坑洼，但其目标是首先防止这些坑洼的形成。

此外，由于机器人可以全天候工作，不断监测和修复道路损坏情况，因此它们的维修速度将比人类快70%。英国目前修复坑洞的平均时间为15个月，而通过改用机器人主导的服务，这一时间将大大缩短。

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