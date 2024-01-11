​研究显示：生成式AI将影响美国90%的工作

划重点: - 🔄 **工作变革:**研究指出，生成式人工智能（gen AI）将影响美国90%的工作，标志着劳动力和经济动态的显著变化。 - 💼 **经济影响:** 预计gen AI的部署将导致一半的工作发生显著变化，其中大约9%的工人可能会受到影响。 - 🔄 **技能更新:** 随着gen AI的广泛应用，不仅仅是手动和例行的知识工作，即将受到影响的还包括更高层次的知识工作。

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:一项由Cognizant与Oxford Economics合作的研究表明，生成式人工智能（gen AI）将在美国影响90%的工作，标志着劳动力和经济动态的显著变化。该研究名为《新工作，新世界》，预计随着gen AI的部署，一半的工作将发生显著变化，大约9%的工人可能会受到影响。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

生成式人工智能以提高运营效率和促进创新而闻名，预计将在未来十年内增加美国生产率1.7%-3.5%，可能为美国年度GDP增加4770亿至1万亿美元。该研究的经济模型评估了支撑美国经济的1.8万项任务的影响，预示AI的广泛应用将在四到八年内从13%上升至31%，在15年后达到成熟。

生成式人工智能的影响不仅限于手动和例行的知识工作，历史上这些工作受到技术进步的影响，而且还将扰乱更高层次的知识工作。该研究指出，计算机编程、web开发和其他技术中心领域的角色可能会在自动化中达到最高50%的理论曝光分数，到2032年可能上升至80%。即使是C级高管，包括首席执行官，由于gen AI的原因也可能会经历工作任务的显著变化，曝光分数超过25%。

针对这些变化，Cognizant强调战略性再培训的重要性。该公司推出了Synapse计划，旨在重新定义技术教育和劳动力发展，目标是到2026年为超过100万人提供数字经济的培训。

该研究强调了各行业领导合作促进信任协议的迫切性，使企业和经济能够在生成式人工智能时代蓬勃发展。它还强调了管理业务战略和人工智能所需新技能的必要性，建议再培训将成为员工工作日的一个组成部分。

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