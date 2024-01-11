OpenAI就授权内容与CNN、福克斯及时代周刊展开谈判

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:据悉，人工智能公司OpenAI正就授权CNN、福克斯和时代周刊等媒体公司的内容进行谈判，以增强其ChatGPT聊天机器人的产品。这些谈判发生在该公司面临侵犯版权指控的背景下。

OpenAI 正在与华纳兄弟探索公司进行谈判 。据彭博社援引知情人士的消息报道，CNN 等公司将获得文章、视频和图像的许可。《时代》杂志首席执行官杰西卡·西布利 （Jessica Sibley）证实了与 OpenAI 正在进行的讨论，并对达成公平协议的可能性表示乐观。

OpenAI 的目标是获取新闻内容以支持其产品，同时应对侵犯版权的指控。该公司计划利用来自各种新闻、视频和数字媒体制作商的许可内容来提高其人工智能聊天机器人 ChatGPT 的准确性和相关性。

该公司还正在与News/Media Alliance等代表全球超过2，200家媒体机构的贸易组织进行对话，以寻找机会并解决相关担忧。

尽管OpenAI已经与Politico母公司Axel Springer SE签署了一项多年的许可协议，但并非所有出版商都愿意进行谈判。例如，华盛顿邮报确认并未与OpenAI进行最近的讨论，另一名媒体高管则暗示可能会对该初创公司采取法律行动，类似于纽约时报。

这对OpenAI至关重要，因为该公司面临着纽约时报的侵犯版权诉讼。去年，包括普利策奖获得者在内的11名非虚构作品作者加入了一项诉讼，指控OpenAI和Microsoft未经许可使用其著作进行人工智能程序的训练。

Sam Altman领导的OpenAI此前对纽约时报的诉讼做出回应，将所谓的版权侵权归因于其系统中的“罕见漏洞”，并声称报纸对OpenAI对数据的使用提出的指控存在误导。

这次OpenAI的谈判是在一系列事件之后进行的，该公司被指控侵犯版权。在去年，一组包括普利策奖获得者在内的11名非虚构作品作者加入了一项诉讼，指控OpenAI和Microsoft未经许可使用其著作进行人工智能程序的训练。

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