​OpenAI首席执行官将在国会山与美国众议院议长会面

划重点: - 🤝 **CEO与众议院议长对话:** OpenAI首席执行官Sam Altman将在国会山与美国众议院共和党议长Mike Johnson进行会面。 - 🏛️ **AI监管压力:** OpenAI成立了一个由微软支持的ChatGPT，并面临AI监管的压力，美国国会一直在讨论AI的相关规定。 - 🤖 **人工智能监管:** 民主党总统拜登政府一直在敦促制定人工智能法规，但由于美国国会两党分立，相关法规通过进展缓慢。

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:据Axios周三报道，OpenAI首席执行官Sam Altman将在周四与美国众议院共和党议长Mike Johnson在国会山进行会面。目前，Johnson的办公室尚未对此发表评论，而OpenAI拒绝置评。

OpenAI是由微软支持的公司，其产品包括ChatGPT。该公司最初是作为一个开源非营利组织成立的，后来在2019年，联合创始人Altman将其转变为一个有利润上限的结构。

去年11月底，Altman表示，微软将在该公司的董事会上占据一个非投票的观察员席位。

OpenAI在11月17日无任何详细原因地解雇了Altman，引起了投资者和员工的警觉。四天后，他重返公司，并承诺组建一个新的董事会。

人工智能的崛起引发了一系列担忧，包括担心它可能被用来破坏民主进程、加速欺诈或导致剧烈的失业等问题。在AI监管方面，欧洲的立法工作领先于美国，那里的立法者正在起草AI法规。

在美国，拥有AI监管的呼声逐渐增加，特别是在过去几年中，人工智能的发展进入了快速发展的阶段。拜登政府一直在敦促国会通过相关法规来规范AI的应用，但在美国国会中，由于两党之间的分歧，尤其是在众议院由共和党掌控而参议院由民主党掌控的情况下，通过有效的监管法案仍然进展缓慢。

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