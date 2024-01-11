单日销售破万！Rabbit可放口袋的迷你AI设备R1首批售罄

划重点: - 🚀 **销售突破预期:** Rabbit在X（前身为Twitter）发布消息称，其口袋尺寸设备R1在推出的第一天就售出了1万台，远超预期。 - 📱 **功能多样:** R1搭载2.88英寸小屏幕，运行Rabbit自家操作系统，采用“Large Action Model”作为通用控制器，可实现多种应用的集中控制，无需使用手机。 - 🗓️ **预售开启:** 尽管首批设备已售罄，用户仍可在Rabbit官网上预订R1，并预计在2024年4月至5月之间交付。

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:创业公司Rabbit的口袋尺寸设备R1在推出的首日取得了令人惊喜的成绩，这款售价199美元的AI设备售出了1万台，宣告首批设备售罄。

在X（前身为Twitter）发布的帖子中，Rabbit表示:“当我们开始研发R1时，内部曾表示如果在首日售出500台我们就会感到满意，而在24小时内，我们的销量已经超过了这个数字的20倍!”

R1是Rabbit在周二的CES上推出的一款设备，配备了一个小巧的2.88英寸触摸屏，运行着该公司自家的Rabbit操作系统。该设备采用了一种名为“Large Action Model”的技术，作为一种“通用的应用控制器”，可以在无需使用手机的情况下播放音乐、购物和发送消息。此外，它还允许用户对设备进行训练，以适应特定应用的交互方式。

尽管首批设备已售罄，但用户仍有机会在Rabbit的官方网站上预订R1。Rabbit表示，预计交付日期为2024年4月至5月。对于在首批设备售罄之前完成订单的用户，预计将在3月开始发货。这一销售成绩表明，用户对于R1这一口袋尺寸设备的兴趣高涨，同时也预示着这一领域的市场潜力。

（举报）