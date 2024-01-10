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微软对OpenAI的投资或引发欧盟反垄断调查

2024-01-10 20:35 · 稿源：站长之家

**划重点:**

- 🔄 **市场动态影响:** 欧盟委员会正在调查数字市场参与者与生成式人工智能公司达成的协议，以了解它们对市场动态的潜在影响。

- 💼 **微软投资OpenAI:** 调查涉及微软对OpenAI的投资，欧盟委员会将评估该投资是否需要进行根据欧盟合并条例的审查。

- 💰 **投资细节:** 微软自2019年以来向OpenAI投资了130亿美元，持有OpenAI49%的股份，此次调查或导致欧盟正式审查该交易。

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:根据外媒报道，微软对OpenAI的投资可能会引发欧盟委员会的反垄断调查。欧盟委员会表示，正在就数字市场参与者与生成式人工智能开发商和提供商之间的协议展开调查，着重关注对市场的潜在影响。但委员会并未透露具体公司信息。

ChatGPT OpenAI 人工智能 (1)

调查还涉及微软对OpenAI的投资是否需要根据欧盟合并条例审查。外媒称，此审查可能进一步演变成正式调查，以确定是否无条件批准该交易，要求公司做出让步后再予以批准，或者甚至阻止该交易。

OpenAI自2019年以来已从微软获得数轮融资，其中包括2019年的初始10亿美元投资以及去年的数百亿美元投资。微软自2019年以来已投资了130亿美元，持有OpenAI49%的股份。其中大部分资金（100亿美元）是通过去年1月两家公司宣布的合作提供的。

除了130亿美元的投资外，微软还以无投票权的观察员身份进入了OpenAI董事会。此外，英国竞争与市场管理局和美国联邦贸易委员会也都展开了类似的审查，以确定这些投资是否符合相关法规。

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