字节跳动回应懂车帝将成独立公司：基于业务正常发展需要

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:根据国内媒体的报道，有消息称字节跳动将拆分旗下的汽车信息与服务平台懂车帝，使其成为一家独立公司。对此，字节跳动方面证实了这一消息，并表示这一举措是基于业务正常发展的需要。

报道称，字节跳动正在进行懂车帝相关员工的迁移工作，将他们调至一个新成立的全资子公司。新公司的法定代表人将由懂车帝战略负责人担任。在1月底前后，原属于字节跳动的一小部分员工将率先将劳务关系转入新公司。

懂车帝是由字节跳动商业化部门孵化的一站式汽车信息与服务平台，于2017年上线独立App。该平台涵盖了丰富的内容、实用工具和社区功能，致力于为用户提供真实、专业的汽车内容和高效的选车服务。

这一拆分举措被解读为字节跳动在业务发展战略上的调整，通过使懂车帝成为独立公司。未来，懂车帝会拥有独立的办公地点。成立新公司可能是为了上市，或为寻找合作伙伴、引入外部股东;也可能是为了独立核算、降本增效。

据了解，字节跳动内部曾讨论将懂车帝分拆上市，但没有明确时间线。

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