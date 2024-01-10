AI视野：荣耀发布魔法大模型；阿里推开源版FaceChain；钉钉小冰合作推一键定制数字人；微博上线AI评论机器人

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

🤖📈💻💡大模型动态

荣耀发布魔法大模型

荣耀发布全新平台级AI大模型——魔法大模型，首次应用于Magic6系列机型，并推出MagicOS8.0，实现了基于用户意图识别的GenAI平台级系统，包括"任意门"功能，打破应用壁垒，交互速度远超iOS17，与百度智能云合作生成专业内容。

【AiBase提要:】 🔍 AI大模型趋势: 荣耀跟随智能手机发展趋势，将AI大模型整合于生态系统，深入了解用户需求，实现更便捷的生活体验。 🚀 MagicOS8.0创新: MagicOS8.0基于用户意图识别，实现了一秒完成操作的极速交互，同时推出"任意门"功能，提供高效智能的跨应用体验。 🤝 百度智能云合作: 荣耀与百度智能云战略合作，通过魔法大模型生成专业内容，拓展AI在手机领域的应用。

星火大模型将发布最新版

科大讯飞推出基于星火认知大模型的数字员工产品，包括管理、营销、办公三大类，旨在提升企业运营效率;1月30日将发布星火认知大模型的最新版本。

【AiBase提要:】 🚀 管理数字员工产品功能全面，涵盖企业招采、合同起草等，旨在提升企业运营效率。 💼 营销数字员工应用AI技术于销售场景，提升销售团队业绩，在高端零售业有重点应用。 🏢 办公数字员工提供主题创作、文本创建等能力，旨在提高办公效率;1月30日将发布星火认知大模型的最新版本。

新AI模型DPPFA−Net可精准检测到小型3D物体存在

日本立命馆大学研究团队开发的DPPFA−Net模型通过创新策略结合3D LiDAR和2D图像，显著提高小目标检测性能，尤其在恶劣天气条件下表现出色。

【AiBase提要:】 🌐 DPPFA−Net采用多模态方法，结合2D图像和LiDAR数据，显著提高小目标检测性能。 🚗 在KITTI Vision Benchmark测试中，DPPFA−Net在不同噪声条件下平均精度提高了7.18%，展现出强大的鲁棒性。 🤖 模型包括三个创新模块，通过内部和间部特征交互，以及语义对齐，解决了多模态3D物体检测中的挑战，推动了该领域的发展。 项目研究论文:https://ieeexplore.ieee.org/document/10308573/

安徽工程大学开源TinyGPT-V多模态模型

TinyGPT-V是一款性能强大的多模态模型，基于微软Phi-2语言模型和视觉模型EVA，仅有28亿参数但性能媲美上百亿参数的模型。训练只需24G GPU，适用于中小企业和个人开发者，可部署在移动设备上。

【AiBase提要:】 👾 小模型大能力: TinyGPT-V以微软Phi-2和EVA为基础，仅28亿参数却具备强大性能，适用于中小型企业和个人开发者。 🚀 轻量训练: 训练过程只需24G GPU，不依赖高端显卡，可部署在手机、笔记本等移动设备上。 📈 多阶段训练: TinyGPT-V经历热身、预训练、指令调优和多任务调优四个阶段，在视觉语言任务中表现出色。 开源地址:https://github.com/DLYuanGod/TinyGPT-V

斯坦福推新AI模型 可快速找出图片中位置

一群斯坦福大学研究生发布的AI模型，通过大量训练可在照片中准确找出位置，准确率达到92%，但引发隐私安全问题。

【AiBase提要:】 🚀 高准确率AI模型: 斯坦福研究生团队发布的AI模型，通过数万训练图片，准确率达到92%，能在40%的猜测中将位置缩小至25公里范围内。 🕵️‍♂️ 隐私安全考虑: 由于模型可能引发隐私问题，项目团队决定不公开模型，仅分享代码，以防止技术滥用。 🛡️ 隐私保护重要性: 对于普通用户而言，隐私保护至关重要，特别是不随意在社交网络上发布周围照片，以避免潜在的隐私问题。 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2307.05845.pdf

🤖📱💼AI应用

阿里推开源版“妙鸭”FaceChain

阿里推出开源版FaceChain-FACT，通过Deformable Neural Radiance Fields技术，使用一张用户照片即可生成百种定制肖像，支持多样化肖像风格，填补了个性化肖像生成技术空白。

【AiBase提要】 🚀 FaceChain-FACT采用Deformable Neural Radiance Fields技术，一张用户照片即可生成百种定制肖像。 💡 技术方法包括图像预处理、基于Transformer的面部特征提取器、稳定扩散等，支持多种LoRA模型。 ⚡ FaceChain-FACT提高了生成速度和定制化程度，为个性化肖像生成提供高效简便解决方案。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/facechain-fact

Luma AI发布文本到3D模型转换工具Genie1.0

Luma AI推出Genie1.0，一款能在10秒内根据文本描述创建逼真3D模型的工具，同时宣布获得4300万美元B轮融资。

【AiBase提要:】 🚀 Genie1.0是Luma AI的文本到3D模型转换工具，能在短时间内生成包含详细表面材料的逼真3D对象。 💰 Luma AI宣布获得4300万美元B轮融资，由@a16z牵头，为Genie的发展提供有力支持。 📲 Genie生成的3D模型支持导出到各种主流3D文件格式，可在不同软件和平台上使用，工具已在网络和Luma的iOS应用中可试用。 官网地址:https://top.aibase.com/tool/lumaai-genie

AI视频剪辑工具MorphCut:自动删除视频中的多余停顿、语气词等

近期推出的AI视频剪辑工具MorphCut，由华盛顿大学和Adobe研究中心联合开发，通过创新的框架实现自动删除视频中的冗余语气声音，平滑处理跳切，提升观看体验。

【AiBase提要:】 👁️ MorphCut是由华盛顿大学和Adobe研究中心合作开发的AI视频剪辑工具。 🎞️ 功能特点包括面部细节关注、面部标记操控和跨模态注意力机制，特别擅长处理人物头部转动问题。 ⏰ 自动删除语气词和平滑转头动作处理，使观众几乎感觉不到剪辑痕迹，为视频编辑节省时间和精力。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/morphcut

📰🤖📢AI新鲜事

英特尔正将AI PC引入汽车领域

英特尔宣布推出首个面向汽车领域的AI聚焦芯片，计划提升语音助手和主动安全功能，中国吉利旗下的极氪将成为首家搭载这一新技术的汽车制造商。

【AiBase提要】: 🧠 Intel发布首款面向汽车领域的AI聚焦芯片，旨在提升语音助手和主动安全功能。 🚙 中国吉利旗下的极氪（Zeekr）将成为首家安装这些新芯片的汽车制造商，首款搭载Intel AI硬件的Zeekr车型将于今年年底推出。 ⚙️ Intel计划推出一系列用于软件定义汽车的芯片，预计在2024年底首次亮相，以提高汽车内体验。

钉钉与小冰公司达成合作 推出一键定制数字人服务

钉钉与小冰公司合作推出一键定制数字人服务，用户可通过钉钉参与数字人内测，并在钉钉视频号发布数字人视频。

【AiBase提要:】 🔍 钉钉与小冰公司合作推出一键定制数字人服务。 📱 用户可通过数字人内测，在钉钉视频号发布个性化数字人视频。 🚀 合作涵盖钉钉视频号、直播、视频会议、AI助理等领域，助力用户多种活动。

Rabbit推出独立人工智能设备R1

CES2024展会上，Rabbit推出售价199美元的独立人工智能设备R1，外观现代化，配备2.88英寸触摸屏、旋转摄像头、2.3GHz MediaTek处理器等。

【AiBase提要:】 🔍 R1是199美元的独立AI设备，外观现代化，配置强大。 🔄 Rabbit OS采用"大型操作模型"，通过简单提问实现各种功能。 🌐 Rabbit的愿景是将R1连接为一个超级应用程序，具备广泛的应用场景。

Rabbit tech开发AI系统LAM 说话就能指挥系统完成任何APP操作

Rabbittech最新开发的AI系统LAM，通过神经符号编程技术，能够用自然语言指挥完成任何应用程序的操作，提供更可靠和便捷的用户体验。

【AiBase提要】 🐇 先进技术: Rabbittech的LAM系统采用神经符号编程技术，能够直接建模应用程序结构，实现与最先进方法媲美的准确性、可解释性和速度。 🗣️ 语音控制: LAM系统允许用户通过自然语言打字或说话指挥完成任何应用程序操作，同时兼容现有所有应用程序，无需丢弃已有数据。 🚀 广泛应用: 适用于各种人工智能助手和操作系统，为下一代自然语言驱动的消费者体验提供支持。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/lam

科学家创新技术用更少的GPU训练ChatGPT级别万亿参数模型

科学家们在世界上最强大的超级计算机上取得了巨大突破，仅使用其8%的计算能力，成功训练了一个与ChatGPT规模相当的模型。

【AiBase提要:】 🌐 科学家在全球最强超级计算机上仅使用8%算力，成功训练出与ChatGPT规模相当的模型。 🚀 利用分布式训练策略和并行技术，在Frontier计算能力8%的情况下，实现1750亿和1万亿参数模型的百分之百弱扩展效率。 💡 尽管取得突破，训练拥有万亿参数的语言模型仍面临挑战，需要解决内存问题及在非Nvidia平台上进行高效训练。

Quora融资7.5亿美元

Quora成功融资7.5亿美元，将资金用于加速发展AI聊天机器人平台Poe，致力于打造基于AI的创作者经济。

【AiBase提要:】 💰 融资巨额: Quora成功融资7，500万美元，资金将用于加速发展其AI聊天机器人平台Poe。 🌐 创作者经济: Quora致力于打造基于AI聊天机器人的创作者经济，让创作者通过构建有趣的AI机器人来实现收入。 🚀 平台增长: 自Poe一年前推出以来，Quora取得了不俗的增长，拥有超过4亿月活跃用户，融资估值为5亿美元。

沃尔玛押注AI服务 帮助用户更快选购货物

沃尔玛正致力于通过人工智能（AI）技术改进购物体验，其中包括推出一项名为InHome的补货服务，旨在实现全自动杂货补货，让用户无需亲自购物。

【AiBase提要:】 🏠 沃尔玛计划推出InHome服务，通过学习用户购物习惯实现全自动杂货补货，减轻用户选购负担。 🤖 AI技术生成个性化购物清单，帮助用户在正确时间订购所需物品，通过InHome服务送达用户家中。 🚀 沃尔玛投资生成式AI搜索引擎，让用户通过更广泛的查询方式轻松搜索商品，提升购物体验。

微博上线AI评论机器人“罗伯特”

微博推出的AI评论机器人“罗伯特”以其抽象、幽默的评论风格在社交网络引起轰动，但引发网友对语言质量的担忧。

【AiBase提要:】 🤖 独特风格:微博AI评论机器人“罗伯特”以抽象、幽默的评论风格受欢迎，成为热搜榜常客。 🤔 担忧表达:网友担忧该机器人广泛参与话题讨论，可能在未来制造更多“引战”话题，加剧舆论冲突。 🤯 语言质量争议:机器人评论的抽象风格引发对微博语言质量的担忧，有人认为超越其他社交平台。

（举报）