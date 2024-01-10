V社改变Steam上处理AI内容的方式 开发者需披露详情

**划重点:** 1. 📋 Valve要求游戏开发者在Steam页面上披露其游戏使用AI内容的方式。 2. 🕹️ 新的调查更新将要求开发者揭示其游戏如何使用生成式AI。 3. 🚫 Valve除了成人内容外，将更加开放地发布使用AI技术的游戏。

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:在针对技术的不断辩论中，Valve宣布了一系列改变，以更好地管理Steam平台上的AI内容。

根据最新的社区博客，Valve表示他们将更新平台的内容审核，增加一个名为“AI披露部分”的新部分，要求开发者描述他们的游戏如何使用AI内容。Valve明确了内容分为预生成和实时生成的AI，后者必须包含防范措施以防止生成非法内容。

Valve表示，大部分披露信息将显示在Steam商店页面上，以使购买游戏的玩家了解他们所购买的游戏如何使用AI。此外，Valve计划推出一个新系统，允许玩家报告包含实时生成AI的游戏中的非法内容。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

生成式AI的快速崛起引发了关于其在游戏行业内使用的伦理问题的激烈辩论。在今天早些时候，视频游戏配音演员对SAG-AFTRA与一个AI工作室达成协议表示担忧和困惑。生成式AI还越来越多地用于制作成本低廉、旨在迅速盈利的游戏，其中许多游戏已经进入了Steam平台。

回顾到2023年，Valve表示他们“正在不断学习AI”以及“AI在游戏开发中的应用方式”。今天，Valve为“花费一些时间来弄清楚这一切”而道歉，但同时表示他们不想匆忙制定新政策。

Valve在其帖子中表示:“今天的变化是我们改进对这一领域的格局和风险的理解的结果，以及与使用AI的游戏开发者以及构建AI工具的人进行交流。这将使我们更加愿意在Steam上发布使用AI技术的游戏。唯一的例外是使用实时生成AI创建的成人性内容 - 我们目前无法发布这种类型的内容。”

Valve补充说:“我们花费了一些时间来搞清楚这一切，我们为这让一些开发者在决策游戏方面感到困难而感到抱歉。但我们认为匆忙做出如此复杂的决定不符合我们为玩家或开发者合作伙伴服务的原则。我们将继续从提交到Steam的游戏以及围绕AI的法律进展中汲取经验，并在必要时重新审视这一决定。”

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