淘宝基于AI大模型升级店小蜜产品 预计6月正式上线

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:近日，淘宝宣布将基于AI大模型对店小蜜产品进行升级，并邀请商家参与测试。预计该升级将于2024年6月正式上线。
据淘宝方面测试数据显示，经过大模型强化后，店小蜜的AI问答能力得到了显著提升，答案准确率高达85%。
此次升级将为商家提供更全面、更智能的服务支持。在售前导购、售后服务、数据洞察、接待质检等环节，店小蜜将能够更好地满足用户需求，提升客户体验。
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站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:近日，淘宝宣布将基于AI大模型对店小蜜产品进行升级，并邀请商家参与测试。预计该升级将于2024年6月正式上线。
据淘宝方面测试数据显示，经过大模型强化后，店小蜜的AI问答能力得到了显著提升，答案准确率高达85%。
此次升级将为商家提供更全面、更智能的服务支持。在售前导购、售后服务、数据洞察、接待质检等环节，店小蜜将能够更好地满足用户需求，提升客户体验。
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在下午的荣耀MagicOS8.0发布会上，荣耀官宣了自研端侧平台级AI大模型魔法大模型。荣耀魔法大模型是一款具有70亿参数的大模型，支持智慧成片、图库语义搜索、一拖日程等功能，都是在端侧本地运行。魔法大模型携手百度智能云千帆大模型，百度智能云正式与荣耀大模型成为战略合作伙伴。
BlueLM蓝心大模型是vivoAI全球研究院自主研发的大规模预训练语言模型，具有70亿模型参数量，能处理32K上下文长度。它基于260TB的多语言训练语料，提供了强大的语言理解能力，并可广泛应用于内容创作、知识问答、逻辑推理、代码生成等场景，持续为用户提供安全可靠的人机交互体验。以上就是BlueLM蓝心大模型的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验。
据OPPO官方消息，OPPO今天举行了FindX7系列技术沟通会，在这次会议上，OPPO首个AI大模型安第斯大模型AndesGPT正式发布。AndesGPT具备功能全面、强大的生成式视觉模型，能够对图像进行精准语义理解，并在此基础上实现了对超过120类主体的识别与分割支持。以通话摘要功能举例，AndesGPT可以帮助用户梳理通话内容的要点，并准确地输出带有主题、要点以及待办事项的通话内容摘要，精准程度明显优于10亿级别的端侧模型。
快科技12月16日消息，百度李彦宏发言指出，这次大模型技术浪潮是AI过去70年从来没有过的事情，是完全不一样的机会。李彦宏称：这次不一样之处就在于它的通用性，没有教过的它也能学会。有了这个特点后，当你有一套基础技术能够非常领先的时候，它在各种各样的场景都能够迅速做出有价值的应用来。”李彦宏指出，全社会焦点都在大模型本身是错误的。我看到媒体、社
1月5日，美图公司自研AI视觉大模型MiracleVision正式上线。广大用户可在MiracleVision官网和美图秀秀、WHEE等美图旗下产品中率先体验。美图公司正式向行业客户、合作伙伴全面开放MiracleVision的模型能力，持续通过API、SDK、SaaS、模型训练等形式，助力多场景工作流，帮助企业降本增效。
OPPOFindX7系列下午正式亮相，除了搭载天玑9300旗舰芯片，新机在AI方面也有巨大提升。OPPOFindX7搭载70亿参数的安第斯大模型，在AI加持下，小布助手全新升级，拥有AI画师、小布照相馆、小布连麦等100功能。新机支持AIGC消除，让主体消除与实景重绘等众多功能的实现落地，轻松圈选，快速消除，智能生成，自然无痕，拒绝抠图感。
荣耀在1月10日的发布会上，推出了全新的平台级AI大模型——魔法大模型，并将之首次应用于即将发布的荣耀Magic6系列机型。还发布了MagicOS8.0，这一最新集成系统实现了基于用户意图识别能力的GenAI平台级系统。与iOS17相比，荣耀MagicOS8.0的意图识别交互速度极快，仅需1秒即可完成操作，远超iOS17的10秒。
专注于垂直行业大模型的卓世科技成功完成了B轮融资，累计融资总额超过亿元。
自2023年开年以来，AI大模型这股风是越吹越猛烈了，随着AI大模型在教育领域应用的逐渐深入，教育场景正在逐渐成为AI大模型落地的重要场景之一。今年双11，就出现了基于AI大模型应用的爆款产品频频出圈。阿尔法蛋多款AI单品还在不断爆单，家长们的认可已经成为最大的口碑。
阿里云百炼 是一个基于通义系列大模型和开源大模型的一站式大模型服务平台。该平台提供生成式大模型的全流程应用工具和企业大模型的全链路训练工具，支持多种开源大模型接入及适配。其开放的插件集成能力和灵活的应用编排能力，使其在各种AI应用场景中表现出色。点击前往阿里云百炼体验入口阿里云百炼的目标用户群阿里云百炼面向的需求人群包括智能客服、智能�
LibreChat是一个增强版的ChatGPT克隆，具有支持OpenAI、GPT-4 Vision、Bing、Anthropic、OpenRouter、Google Gemini等功能。产品完全开源，支持自行托管，具有AI模型切换、消息搜索、语言链、DALL-E-3、ChatGPT插件、OpenAI功能、安全多用户系统等特点。还有更多功能正在开发中。
Nutrition Assistant是一款个性化的营养解决方案，为您提供针对目标和偏好量身定制的食谱、饮食计划和专家建议。您可以获取饮食问题的答案、食物不耐受的支持，并实现健康目标，完全免费。
BIGVU 是一款视频录制工具，提供 Teleprompter 功能，帮助用户轻松录制专业的视频。其主要功能包括：Teleprompter 功能、视频录制、视频剪辑、字幕添加、分屏播放等。优势是可以提高视频录制的流畅度和准确性，使用户能够专注于表达，而不用担心记忆和提示。BIGVU 有免费和付费版本，付费版本提供更多高级功能和无限制使用。
探形是行业领先的人工智能（AI）工具平台，提供 AI 对话、AI 绘画、AI 数字人等产品。致力于让机器与人更好的互动，最终目标是让我们把工作交给人工智能而享受更美好的生活。产品定位于为用户提供智能化、高效的工具平台，以满足用户在对话、绘画、数字人等方面的需求。
腾讯云AI 绘画（AI Art）是一款 AI 图像生成与编辑技术 API 服务，可以结合输入的文本或图片智能创作出与输入相关的图像内容，具有更强大的中文理解能力、更多样化的风格选择，更好支持中文场景下的建筑风景生成、古诗词理解、水墨剪纸等中国元素风格生成，以及各种动漫、游戏风格的高精度图像生成和风格转换，为高质量的内容创作、内容运营提供技术支持。
Storytime AI 是一款能够生成个性化、独特的儿童故事的应用。您可以根据孩子的喜好调整设置，包括适合的年龄段、故事长度，甚至可以在故事中加入孩子的名字。您还可以编写自己的提示词来指导 AI 进行故事创作，或者选择提供的故事主题。支持多种语言，包括西班牙语、中文、德语等。
GPTS-2D 提供了一种新的 AI 对话方法，允许多个聊天路径和分支式讨论。该平台提供工具来探索各种对话选项，并提供视觉辅助工具以进行更好的导航。
GoVoice是一款利用先进人工智能技术进行语音转文本和文本生成的工具，适用于个人创作者、小型企业和人手有限的团队。用户可以通过语音录制内容，选择生成的文本类型，然后在几分钟内获得生成的文本，从而节省时间、提高效率。GoVoice还支持文本的再利用，让用户可以更好地利用现有内容，提高公司的SEO并确保宝贵信息不被浪费。通过GoVoice，用户可以更快速、更轻松地创作内容，专注于核心业务，并且可以免费开始使用。
Debugcode AI是一款通过先进的人工智能软件，在几秒钟内解决任何编程问题的产品。它可以帮助你快速调试代码问题，解答你对编程的任何疑惑，让你更快地学习编程。
Headsnap AI是一款专业的AI头像照片生成工具，通过上传高质量自拍照片，AI将在约20分钟内生成高清头像照片，适用于社交资料、简历和专业作品集。产品定价分为Starter、Basic和Premium三个套餐，满足个人和专业人士的不同需求。Headsnap AI由Bitheap.tech和Vercel提供技术支持。
内容创作者经常希望使用个人主题创建个性化图片，超越传统的文本到图像模型的能力。此外，他们可能希望生成的图片包含特定的位置、风格、氛围等。现有的个性化方法可能会在个性化能力和与复杂文本提示的对齐之间做出妥协。这种权衡可能会阻碍用户提示和主题的忠实性。我们提出了一种新的方法，专注于单个提示的个性化方法，以解决这个问题。我们将这种方法称为提示对齐个性化。尽管这种方法可能看起来有限，但我们的方法在改进文本对齐方面表现出色，可以创建具有复杂和复杂提示的图像，这对于当前技术来说可能是一个挑战。具体而言，我们的方法使用额外的得分蒸馏采样项，使个性化模型与目标提示保持对齐。我们在多次拍摄和单次拍摄设置中展示了我们方法的多功能性，并进一步展示了它可以组合多个主题或从艺术作品等参考图像中获取灵感。我们定量和定性地与现有基线和最先进的技术进行比较。
CORPORATEHEADSHOTS.AI 是一款利用人工智能技术，为用户提供高效便捷的企业头像生成服务的网站。通过上传自拍照片，用户可以在不费力、不花大价钱的情况下获得专业的企业头像。该产品由 Google 领先的人工智能工具提供支持，用户可以随时随地生成高质量的头像，而且价格实惠。用户可以选择不同的套餐，享受不同数量和风格的头像生成服务。同时，该产品也提供常见问题解答，保障数据隐私，以及用户条款等相关信息。
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Myfashionai是一个时尚 AI 平台，提供最新的时尚趋势、品牌推荐和大尺码时尚服饰。用户可以根据个人喜好和需求，在这里找到最适合自己的服装搭配。平台还提供个性化的购物推荐和时尚灵感，让用户时刻保持时尚感。
英敏特迁跃是一款基于人工智能的市场研究工具。它能够实时解答关于消费者、产品和市场的问题，提高市场研究的效率和准确性。英敏特迁跃集成了英敏特的海量数据和行业洞察，支持快速交互分析。它能够为品牌和客户提供即时的数据分析和市场洞察，帮助快速决策和市场策略制定。
SuperSnippets 是一款终极的代码片段管理器，通过 AI 助力智能提示和无缝同步，轻松创建代码片段。不仅如此，SuperSnippets 还配备了 AI 助力文本提示和上传文档的功能，让代码片段的创建变得轻而易举。该应用主要面向 Swift 和 SwiftUI，同时也适用于其他编程语言和集成开发环境，是任何程序员的完美编程伴侣。
Email Generator 是一个可以在几秒钟内生成您的企业电子邮件的工具。它帮助您快速创建专业的电子邮件地址，以便在业务沟通中使用。该工具基于 OpenAI + Vercel + Next.js 技术，提供高效、可靠的服务。
Parrot 是一种多目标强化学习框架，专为文本转图像生成而设计。它通过批量 Pareto 最优选择的方式，自动识别在 T2I 生成的 RL 优化过程中不同奖励之间的最佳权衡。此外，Parrot采用了 T2I 模型和提示扩展网络的联合优化方法，促进了生成质量感知的文本提示，从而进一步提高了最终图像质量。为了抵消由于提示扩展而可能导致的原始用户提示的潜在灾难性遗忘，我们在推理时引入了原始提示中心化指导，确保生成的图像忠实于用户输入。大量实验和用户研究表明，Parrot在各种质量标准，包括美学、人类偏好、图像情感和文本-图像对齐方面，均优于几种基线方法。
本论文提出了一种基于扩散先验的动态视角合成方法，用于从单目视频中生成动态场景的新视角。该方法通过对视频帧进行微调和知识蒸馏，实现了几何一致性和场景一致性。论文通过定性和定量实验评估了方法的有效性和鲁棒性，证明了该方法在复杂场景下的优势。
Patchscope是一个用于检查大型语言模型（LLM）隐藏表示的统一框架。它能解释模型行为，验证其与人类价值观的一致性。通过利用模型本身生成人类可理解的文本，我们提出利用模型本身来解释其自然语言内部表示。我们展示了Patchscopes框架如何用于回答关于LLM计算的广泛研究问题。我们发现，基于将表示投影到词汇空间和干预LLM计算的先前可解释性方法，可以被视为此框架的特殊实例。此外，Patchscope还开辟了新的可能性，例如使用更强大的模型来解释较小模型的表示，并解锁了自我纠正等新应用，如多跳推理。