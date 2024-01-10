Luma AI发布文本到3D模型转换工具Genie 1.0

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:Luma AI发布了Genie1.0版本，这是一个文本到3D模型的转换工具，能够在不到10秒内根据文本描述创建任何想象中的3D对象。生成的3D模型不仅包含形状，还包含了表面材料的细节，比如颜色、纹理或反光性，这使得模型更加逼真和详细。

此外，Luma AI还宣布获得了由@a16z牵头的4300万美元B轮融资，为Genie的发展提供了有力的支持。

官网地址:https://top.aibase.com/tool/lumaai-genie

Genie可以以标准格式以任何多边形计数生成四边形网格和材料，使其适用于广泛的用例。四边形网格是3D建模和动画中的首选，因为它们在形变（如动画中的脸部表情）时表现更加平滑和自然。重拓扑是优化这些网格结构的过程，以提高效率和质量。

此外，可变多边形计数允许用户根据需要调整模型的复杂性。高多边形计数可用于高质量渲染，而低多边形计数则适用于实时应用，如视频游戏，这样可以快速加载和渲染模型。

Genie1.0生成的3D模型可以被导出到所有主流的3D文件格式，如OBJ、FBX等，使得这些模型可以在不同的软件和平台上使用。该工具已可在网络和Luma的iOS应用中尝试。

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