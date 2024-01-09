钉钉 7.5 版本发布AI助理 并推出钉钉创业版价格980元/年

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:今日的钉钉7.5产品发布会上，钉钉宣布推出基于70万家企业需求共创的AI助理产品，推动AI的使用门槛进一步降低，让每个人都能创造AI助理。

这款AI助理具备感知、记忆、规划和行动能力，更关键的是它具备跨应用程序的任务执行能力。用户可以通过简单的对话，让AI助理完成多项任务，如打开钉钉投屏、脑图、白板等功能，或进行个性化来电铃声、来电海报等的设置。它还可以与钉钉上丰富的第三方应用和企业自建应用无缝结合，提供高效的工作体验。

用户只需点击钉钉首屏右上角的魔法棒，即可轻松唤起AI助理。它不仅可以进行信息摘要、写工作总结、写文档等工作，还具备涂鸦作画、法律助手等多款AI工具。

钉钉AI助理分为企业AI和个人AI助理，用户可以根据自己的需求创建个性化的AI助理。企业也可以利用企业所沉淀的知识库和业务数据，通过对话方式开展数据分析和洞察，创建企业的招聘AI助理、财务AI助理、报表AI助理等。

值得一提的是，AI助理还具备跨系统的任务执行能力。借助开放接口，它还可以与第三方APP连接，完成差旅订机票、酒店、行程安排等工作。

除了强大的AI功能，钉钉7.5还带来了多项升级。个人版全量上线，并推出鹿班相机、涂鸦作画、法律助手等多款AI工具。协作Tab页升级为信息流，以个人为中心，聚合日程、会议及待办、审批、业务流程等，助力高效处理工作。同时新增同行圈、找工作、行业动态三大频道，实现工作在钉钉，职场成长在钉钉。

此外，钉钉还推出自定义能力升级，上线自定义来电铃声、来电海报功能，提供丰富的预置铃声和海报供用户选择，让你的钉钉更加个性化。同时推出“敲一敲”功能，APP首页下滑会出现钉三多版电子木鱼”，堪称职场降压药”。

在生态合作方面，钉钉宣布与微软中国、小冰、好未来等公司达成合作。此外，钉钉还正式发布了创业版，这是针对创业团队的全新版本，定价为980元/年。在基础免费版本上提供定制化工作台、企业邮箱、年检认证、企业网盘等增值权益。同时，钉钉宣布了创业扶持计划，为1万家新注册企业提供1年的免费使用支持。

为了共同面对AI时代中国SaaS转型挑战和降本增效压力，钉钉不断降低开放平台佣金。针对深度融合的ISV，钉钉加码激励机制，符合条件者最高可享返佣100%，相当于免佣金。

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