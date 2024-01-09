AI视野：Meta开源文生图模型RCG；百川智能发布角色大模型；AMD推AI电脑处理器Ryzen8000G；大众汽车将ChatGPT集成至多款车型

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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🤖📈💻💡大模型动态

麻省理工、Meta开源创新文生图模型RCG

麻省理工与Meta共同开发了“表示条件的图像生成”模型，无需任何人工标注，生成出来的图片效果显著。

【AiBase提要:】 1. 有条件图像生成的效果，远超无条件的图像生成。 2. 模型不需要人工标注数据，使用MoCo v3进行预训练。 3. 通过对比学习方法获得更有效的图像表示。 开源地址:https://github.com/LTH14/rcg

百川智能发布角色大模型 Baichuan-NPC

百川智能推出角色大模型Baichuan-NPC，结合“角色创建平台 + 搜索增强知识库”解决方案，优化角色知识和对话能力，提供低成本、高效率的游戏AI角色定制。

【AiBase提要:】 🌐 知识库定制解决方案: Baichuan-NPC通过超过3T Tokens的领域知识预训练，创新地使用多方法模型合成数据，提高Token利用效率。 🤖 思维链对齐技术: 首次应用于角色模型对齐，使模型思考和行动更接近人类，提升角色一致性和基础对话能力。 🎭 开发简洁高效: 角色创建平台使用强多轮对齐技术和搜索增强知识库技术，提供简洁高效的开发流程，实现一键复制角色代码。

🤖📱💼AI应用

钉钉发布AI超级助理

今天，钉钉在7.5产品发布会上正式发布智能化产品——AI助理。用户点击钉钉首屏右上角的魔法棒，可唤起AI助理，该产品可以进行信息摘要、写工作总结、写文档等工作，用户还可以通过对话，让AI助理打开钉钉投屏、脑图、白板等功能，实现超过30项高频功能的一键唤起。

【AiBase提要:】 🚀钉钉推出AI助理产品，可以进行信息摘要、写工作总结、写文档等工作，同时上线敲一敲新功能。 🔄截至2023年底，用户数突破7亿，组织数量达2500万，付费DAU为2800万，付费企业数达12万。 🎉 钉钉表示已有20+条产品线、80多个场景全面接入大模型，展示了其在人工智能领域的布局。

微软发布DragNUWA1.5版本

新版本的功能让用户在通过图像生成视频之前，能够在图像上画出对应方向的箭头标记，并通过人工智能技术自动调整视频画面的运动方向。

【AiBase提要:】 ⭐ 视频生成前，可在图像上画出方向的箭头标记。 ⭐ 功能通过人工智能技术自动调整视频画面的运动方向。 ⭐ 提高视频编辑效率和方便性，无需复杂后期编辑。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/dragnuwa

Magnific AI正式发布升级内容 图像可放大8倍

图像放大应用MagnificAI近期发布了新的升级内容，包括10K *10K的输出尺寸、新的“分形度”设置和对滚轮缩放的支持，提升用户体验和服务。

【AiBase提要:】 ⭐ 新版本将图像放大到10K *10K大小，保持清晰度 ⭐ 新增“分形度”设置，避免锐化过度 ⭐ 新版本新增滚轮缩放支持，提升使用体验

📰🤖📢AI新鲜事

AMD推面向AI时代的PC处理器Ryzen8000G

AMD于2024年CES上发布了面向AIPC时代的AMDRyzen8000G系列处理器，强调其搭载了XDNANPU加速，其中一些型号内置XDNANPU加速，新系列以Zen4核心、RDNA3图形和新的XDNANPU为特色。

【AiBase提要:】 😀 AMD发布面向AIPC时代的AMDRyzen8000G系列处理器 😎 Ryzen8000G系列搭载XDNANPU加速 🤖 Zen4核心、RDNA3图形和新的XDNANPU为特色

谷歌开发机器学习工具Teachable Machine

eachable Machine是由Google开发的机器学习工具，用户可以快速、简单地创建自己的机器学习模型，无需专业知识或编程技能，教电脑识别图片、声音或人的动作。

【AiBase提要:】 👩‍🏫 用户无需专业知识或编程技能即可创建机器学习模型 📸 用户可以通过上传图片、录制声音或动作视频收集数据进行模型训练 🔐 提供多种方式创建模型，可在用户自己的电脑上完成操作，保护数据隐私

OpenAI 称《纽约时报》版权诉讼毫无根据

人工智能公司OpenAI日前对《纽约时报》提起的版权诉讼做出公开回应，称利用公开文章等数据训练AI系统属于“合理使用”。

【AiBase提要:】 🔸 OpenAI重申利用公开文章等数据训练AI系统属于“合理使用”。 🔸 公司认为生成式AI模型在提示下并不会逐字输出单一信息源的数据。 🔸 OpenAI表示愿意与《纽约时报》合作，且认为纽时的指控没有根据。

大众汽车将ChatGPT集成至多款车型

大众汽车宣布将在多款车型中批量集成ChatGPT，与其最新一代IDA语音助手结合，为用户提供通过自然语言与汽车进行互动的体验。

【AiBase提要:】 🚗 大众汽车集成ChatGPT: 大众汽车宣布将在多款车型中批量集成ChatGPT，与IDA语音助手结合，提供更人性化的语音交互服务。 🤖 多功能语音助手: ChatGPT不仅执行车辆功能，还提供多项新功能，包括路况查询、导航、设备控制、回答专业知识、搜索网络新闻等，实现多轮深度对话。 🔐 启动与隐私保护: 用户通过说出“你好IDA”或按下方向盘按钮激活ChatGPT，为保障隐私，ChatGPT无法访问车辆数据，问题和答案会立即删除。

微软推出“AI奥德赛”项目

微软推出“AI奥德赛”项目，助力印度培训开发人员，普及人工智能技术应用，加速数字化转型。

【AiBase提要:】 ⦁ 项目名为“AI奥德赛”，培训印度开发人员掌握最新的AI技术和工具 ⦁ 参与者需完成两个级别挑战，通过完成在线评估获得微软应用技能认证 ⦁ 完成挑战的参与者还可获得机会参加微软AI巡演，共同塑造人工智能的未来。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

实时渲染3D技术BakedAvatar 可通过简短视频复制出人物3D头部

BakedAvatar是一项实时创建和渲染逼真的动态3D头像的技术。它可以通过简短的视频复制出人物的3D头部模型，并精确捕捉面部特征，模拟表情和头部运动。另外，它还能在移动设备上进行实时渲染，编辑和调整头像的表情和姿势。

【AiBase提要:】 ⭐ BakedAvatar技术可通过简短视频复制出逼真的3D头部模型。 ⭐ 可在移动设备上实时渲染、编辑和调整头像的表情和姿势。 ⭐ 增强游戏互动性和真实感，能够实时进行面部重演和姿势编辑。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/bakedavatar

新AI图像分割方法GenSAM:一个提示实现批量图片分割

GenSAM模型通过通用任务描述，实现对图像的有针对性分割，摆脱了对样本特定提示的依赖。

【AiBase提要:】 ⚙️ 模型使用CCTP思维链和PMG框架，实现任务通用的文本提示映射和自适应分割。 🚀 实验证明，GenSAM在伪装样本分割任务上表现更好，具备良好的泛化性能。 🧩 通过提供通用任务描述，GenSAM模型可以批量地处理所有相关任务的无标注图片，更加高效和可扩展。 项目链接:https://top.aibase.com/tool/gensam

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