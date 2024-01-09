AI魔镜来了！BMind智能镜基于生成式AI可识别人类情绪

**划重点:** - 🪞 **情感分析智能镜:** Baracoda的BMind智能镜搭载生成式人工智能和自然语言处理，通过分析用户的表情、手势和语调，调整情绪并提供光疗、引导冥想和自我肯定。 - 🌐 **CareOS平台:** 该技术基于CareOS平台，允许第三方提供商将其应用连接到镜子的界面，通过语音检测、4K超高清摄像头和Face ID等规格实现。 - 💡 **定制功能:** 除了心理健康方面，BMind还提供定制功能，如引导刷牙、皮肤分析与指导、浴室水温监测等。

站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息:在CES2024上亮相的一款智能镜将童话中的短语“镜子镜子，告诉我，谁是最美的人”带入现实。Baracoda的BMind智能镜搭载生成式人工智能（AI），宣称能够判断用户的情绪，并随之提供肯定的话语、图像等，以改善用户的心情。

这款智能镜已经荣获2024CES创新奖，属于智能家居类别。它通过结合AI和自然语言处理（NLP）来分析观看镜子的人的情感，通过表情、手势和语调等方式适应当前的情绪，并提供光疗、引导冥想和自我肯定，旨在改善心情，更好地管理压力。

该技术通过CareOS平台实现，该平台允许第三方提供商连接其应用程序以在镜子界面内显示。其规格包括全向麦克风进行语音检测、4K超高清摄像头以及Face ID作为解锁镜子的安全措施。

比如问及今天过得如何时，为了测试目的，测试人员说说一切都很糟糕。智能镜随后说出鼓励的话语，将灯光切换为宁静的蓝色，同时显示大自然的图像，并要求她开始一次引导冥想。

除了心理健康方面，BMind还具有定制功能，如引导刷牙、皮肤分析与指导、浴室水温监测等。

值得注意的是，AI和心理健康可能是一个棘手的组合，部分原因在于潜在算法中的偏见以及隐私问题。Baracoda指出，CareOS平台会在本地存储健康和个人数据，且在未经用户明确请求和同意的情况下，绝不与任何一方分享。BMind智能镜将于2024年底上市，售价在500美元至1000美元之间。

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