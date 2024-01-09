首页 > 业界 > 关键词  > 正文

索尼本田移动与微软合作开发 Afeela 汽车人工智能

2024-01-09 14:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:据报道，索尼正在与本田合作推出名为Afeela的电动汽车，计划于2025年首次亮相。同时，索尼在发布会上宣布，正在与微软合作开发人工智能和其他技术，以应对汽车行业的变革，为Afeela汽车的推出做好准备。

索尼的川西泉在CES几年前首次宣布Afeela车型以来展示了该车的进展。在CES2024的舞台上，川西泉使用PlayStation5游戏控制器将Afeela车辆带上了舞台。

QQ截图20240109145906.jpg

该车载有面向游戏玩家的技术，前部仪表盘屏幕显示了酷炫的图像。在后座，乘客可以使用屏幕玩游戏。

微软执行官Jessica Hawk加入了川西泉的演讲，讨论了这一合作，涉及人工智能技术和微软的Azure计算基础设施。这是索尼和微软之间罕见的合作。合作的目标是重新定义人与移动性之间的关系。

此外，索尼还与Polyphony Digital合作，将其专业知识融入汽车开发中，利用虚拟游戏汽车驾驶体验。从索尼对Afeela项目的描述来看，它似乎将这辆车视为另一个游戏平台。

QQ截图20240109145928.jpg

川西泉表示，高通将提供先进的驾驶辅助系统程序等安全技术。最后，索尼展示了一款专为内容创作而制作的新头戴显示器（虚拟现实头盔）。索尼还在西门子的主题演讲中展示了这一产品。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Comment Analyzer:分析您的 YouTube 评论

    Comment Analyzer是一个免费工具，可以分析您 YouTube 视频的评论情绪。获取正面和负面评论的见解，提高与观众的互动。

    评论 情感分析 YouTube

  • Tooltips AI:阅读、理解、超快速

    Tooltips AI是一款能够解释文本中突出词语并在100多种语言回答跟进问题的插件。它支持PDF文件，并且免费无需注册。

    翻译 语言 插件

  • InseRF:通过文本生成3D场景中的对象插入

    InseRF是一种通过文本提示和2D边界框在NeRF重建的3D场景中生成新对象的方法。它能够从用户提供的文本描述和一个参考视点中的2D边界框中生成新的3D对象，并将其插入到场景中。该方法能够在不需要显式3D信息的情况下实现可控的、与3D一致的对象插入。通过在多个3D场景中进行试验，证明了InseRF方法相对于现有方法的有效性。

    3D场景编辑 对象插入 文本生成

  • GetIdol:聊天，玩耍和收集你最喜欢的偶像的图片，在你的AI幻想中

    GetIdol是一个聊天平台，用户可以与AI偶像进行互动和娱乐。用户可以通过聊天、游戏和收集图片等方式与偶像互动。平台提供了多种不同的偶像，包括电视剧、电影、卡通等，用户可以根据自己的喜好选择与哪个偶像互动。平台还提供了会员服务，用户可以通过付费订阅获得更多特权和优惠。GetIdol旨在为用户创造一个与偶像互动的虚拟世界。

    聊天 玩耍 收集图片

  • ApplyPass:提交个性化工作申请，获得更多面试机会

    ApplyPass是一款专注于帮助用户获得更多工作面试机会的服务。用户通过提交个人简历，ApplyPass会代表用户每月提交200-400份个性化的工作申请，并且在首次使用时提供前100份工作申请免费。产品的优势包括经过30多年的招聘经验的验证、获得更高的面试回复率以及提供更多的面试机会。用户只需支付每月20美元的费用即可获得更多面试机会。定位于帮助用户提高求职成功率。

    求职 面试 工作申请

  • Score Distillation Sampling:基于图像扩散模型的得分蒸馏采样方法

    Score Distillation Sampling（SDS）是一种新近但已经广泛流行的方法，依赖于图像扩散模型来控制使用文本提示的优化问题。该论文对SDS损失函数进行了深入分析，确定了其制定中的固有问题，并提出了一个出人意料但有效的修复方法。具体而言，我们将损失分解为不同因素，并分离出产生噪声梯度的组件。在原始制定中，使用高文本指导来账户噪声，导致了不良副作用。相反，我们训练了一个浅层网络，模拟图像扩散模型的时间步相关去噪不足，以有效地将其分解出来。我们通过多个定性和定量实验（包括基于优化的图像合成和编辑、零样本图像转换网络训练、以及文本到3D合成）展示了我们新颖损失制定的多功能性和有效性。

    图像扩散模型 优化问题 图像合成

  • ANIM-400K:大规模视频自动配音数据集

    ANIM-400K是一个包含超过425,000个对齐的日语和英语动画视频片段的综合数据集，支持自动配音、同声翻译、视频摘要、流派/主题/风格分类等各种视频相关任务。该数据集公开用于研究目的。

    视频 数据集 自动配音

  • 千变万换:保留图中任意一个或多个物体，对其他区域进行生成。

    千变万换是一款图像处理工具，可以保留图中任意一个或多个物体（包括人，衣服，商品，背景等），对其他区域进行生成。用户可以通过上传图片并指定要保留的物体，然后选择生成的方式，可以是随机生成的背景，也可以是用户自定义的背景。该工具可以帮助用户快速生成各种创意图像，适用于广告设计、艺术创作等领域。千变万换采用先进的图像处理技术，生成的效果真实自然。该工具为在线使用，无需下载安装，操作简便，适用于不同的用户群体。

    图像处理 创意设计 图像生成

  • URHand:第一个通用光照手模型

    URHand是第一个能够在不同视角、姿势、光照和身份之间实现泛化的通用光照手模型。该模型可以使用手机拍摄的图像进行少拍摄个性化，并且可以在新的光照条件下实现逼真渲染。基于神经网络多视角手部图像的光照，我们构建了强大的通用光照先验。我们提出了一种神经渲染器，它采用了空间变化的线性照明模型，并以物理启发的阴影作为输入特征。通过移除非线性激活和偏差，我们的特定设计的照明模型明确保持了光传输的线性性。我们还引入了基于物理的模型和神经光照模型的联合学习，进一步提高了保真度和泛化性能。大量实验表明，我们的方法在质量和泛化能力方面都优于现有方法。我们还展示了如何从手机对未曾见过的身份进行快速个性化。

    光照 手模型 逼真渲染

  • DeSpam:无损隐私的垃圾邮件过滤

    DeSpam是一款注重隐私保护的垃圾邮件过滤产品。通过零日志记录、AI支持的垃圾邮件预测和军事级别安全，提供无与伦比的垃圾邮件检测。具有行业级延迟和快速的实时分析能力，适用于各种规模的业务需求。拥有多种计划可供选择，包括免费、个人使用、企业级等，满足不同用户的需求。

    隐私 垃圾邮件过滤 实时分析

  • GPT-EW:智能AI聊天助手，随时随地陪伴你浏览网页！

    GPT-EW利用先进的人工智能进行简洁、上下文感知的网页互动。它可以解释和对网页内容作出反应，为您提供定制的帮助和见解，提升浏览体验。GPT-EW能在任何网页上提供即时的人工智能支持，在您浏览时提供即时信息和指导。它可以轻松集成到您的网络浏览器中，为您的工作流程增加智能互动。用户可以通过点击激活GPT-EW，将任何网页转化为互动式的人工智能界面，理解和响应您正在浏览的内容。用户可以通过注册GPT-EW来访问个性化的人工智能功能和设置，以满足其浏览需求。通过几次点击，将GPT-EW轻松添加到您的浏览器中，直接将强大的人工智能融入到您的网络浏览体验中。用户可以在任何网页上使用GPT-EW，只需问问题或寻求指导，即可获得实时、上下文感知的回应。

    人工智能 插件 智能助手

  • Graphix AI:使用AI图像生成器创作艺术作品

    Graphix AI是一款强大的AI图像生成器和图像效果应用，可以根据输入提示和选择的艺术风格，快速生成数字艺术和令人惊叹的照片作品。功能包括文字生成图像、图片生成图片、头像生成、照片增强、对象清除、背景替换、图像扩展等。定位于为用户提供便捷的艺术创作工具，具有广泛的应用场景。

    艺术 照片处理 图像生成

  • Opendraft.io:轻松创建和管理博客

    Opendraft是最简单的方式来优化您的Webflow和Shopify网站，以便进行SEO。使用我们的富文本博客编辑器，与您的网站同步，并利用我们的人工智能立即生成文章。此外，还提供AI生成博客、管理多个CMS连接、调度和发布、AI编辑工具等功能。价格灵活，多种计划可选，拥有丰富的AI生成博客积分。

    博客 SEO 人工智能

  • Gala Coach:个人AI健身助手，24/7支持

    Gala Coach是您的个人健身教练，致力于帮助您更好地饮食，不放弃您喜爱的食物的情况下改善身体。填写详细信息后，Gala会根据您的需求和目标进行个性化适应，并在您的减肥旅程中给予每日支持。产品优势包括24/7个性化支持、智能跟踪提供个性化指导和每日互动课程增强健康知识。

    健康 健身教练 个性化支持

  • Vita:健康食品扫描仪，快速获取营养成分

    Vita是一款最终的食品扫描应用程序，帮助您轻松做出更健康的选择。我们的用户界面让您快速扫描超过一百万种产品的条形码，立即为您提供详细的营养成分分析。如果您没有条形码，可以直接拍照。我们的人工智能将直接分析和识别您的食物。了解食物的真正成分，具有全面的评分系统，突出每种物品的优点和缺点，从饱和脂肪含量到蛋白质水平。 Vita旨在赋予您的购物体验，让您可以:1.发现根据您的饮食需求量身定制的最健康产品。 2. 使用简单的扫描即可访问最大的免费食品数据库。3.通过易于理解的健康评分做出明智的决定。 4.跟踪您的营养历史和最喜欢的食品。 5.探索顶级品牌，找到每个类别中最好的产品。加入我们的社区，从今天开始做出更健康的选择！

    健康 营养 食品扫描

  • TemplateAI:快速构建全栈AI应用

    TemplateAI是一个基于NextJS的模板，可以帮助你快速构建具有AI功能的全栈应用。它提供了完整的基础架构，包括前端应用、数据库管理、用户认证、支付集成等，让开发者可以专注于构建AI特性而无需担心繁琐的基础工作。你可以使用TemplateAI构建各种类型的AI应用，从文本生成、图像生成到向量搜索等功能。定价方案包括免费版和开发者版。

    NextJS模板 AI应用 全栈开发

  • Osito.ai:AI旅行计划师

    Osito是一款AI旅行计划师，帮助您轻松规划团队旅行、家庭聚会等活动。它通过AI技术帮助您找到完美的地点和最低价格，完全免费使用。

    旅行计划 团队活动 旅行推荐

  • AI Design Training:学习在线培训，随时随地学习新知识

    AI Design Training是一个在线学习平台，专注于将人工智能与室内设计、平面设计和建筑设计等各种设计学科相结合的课程。我们的课程旨在为学生提供传统设计技能和最新的人工智能技术应用。

    在线培训 学习 设计

  • OpenAIDonakosy:一站式AI内容生成工具

    OpenAI Donakosy是一个功能强大的AI平台，可以生成各种文本内容，包括文章、博客、广告、销售和营销文档、社交媒体内容、商业名称和获胜策略等，支持53种语言。它还提供了高级分析、团队管理、项目管理和自定义模板等功能。立即注册免费试用吧！

    AI内容生成 语音合成 广告创意

  • Rizz.farm:AI辅助Reddit等平台的潜在客户生成和增长黑客

    Rizz.farm是一个独特的智能潜在客户生成平台，通过提供高度相关的信息和故事情节，以一种独特的方式创造新的潜在客户。就像拥有一个营销专家团队一样。

    潜在客户生成 增长黑客 AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM