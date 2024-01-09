索尼本田移动与微软合作开发 Afeela 汽车人工智能

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:据报道，索尼正在与本田合作推出名为Afeela的电动汽车，计划于2025年首次亮相。同时，索尼在发布会上宣布，正在与微软合作开发人工智能和其他技术，以应对汽车行业的变革，为Afeela汽车的推出做好准备。

索尼的川西泉在CES几年前首次宣布Afeela车型以来展示了该车的进展。在CES2024的舞台上，川西泉使用PlayStation5游戏控制器将Afeela车辆带上了舞台。

该车载有面向游戏玩家的技术，前部仪表盘屏幕显示了酷炫的图像。在后座，乘客可以使用屏幕玩游戏。

微软执行官Jessica Hawk加入了川西泉的演讲，讨论了这一合作，涉及人工智能技术和微软的Azure计算基础设施。这是索尼和微软之间罕见的合作。合作的目标是重新定义人与移动性之间的关系。

此外，索尼还与Polyphony Digital合作，将其专业知识融入汽车开发中，利用虚拟游戏汽车驾驶体验。从索尼对Afeela项目的描述来看，它似乎将这辆车视为另一个游戏平台。

川西泉表示，高通将提供先进的驾驶辅助系统程序等安全技术。最后，索尼展示了一款专为内容创作而制作的新头戴显示器（虚拟现实头盔）。索尼还在西门子的主题演讲中展示了这一产品。

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