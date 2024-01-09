小米汽车回应不公布价格 再次强调50万以内没有对手

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:小米汽车发布了“答网友100问（中集）”一文，针对自小米SU7发布以来，网友们关心的一系列热点话题进行了详细回应。

其中，针对“现小米汽车不公布价格是什么原因?有人说，是看到其他厂商的定价而犹豫，是这样吗?”这一问题，小米汽车方面明确表示:“当然不是。去年12月28日举办的是小米汽车技术发布会，我们主要聊技术，顺便讲了部分小米SU7的产品信息。关于小米SU7，还有不少内容，我们会等到正式产品发布会时跟大家详细介绍。”

小米汽车方面进一步强调:“现在汽车行业确实挺卷的，但小米是从小卷到大的，从来没怕过。还是那句话，我们非常有信心，50万以内小米SU7没有对手。”

以下为小米汽车答网友100问 （中集）：

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近日有不少网友反映，某些厂商在频繁恶意蹭小米汽车热度，甚至对小米汽车进行攻击，你们作何应对?

疾风知劲草、路遥知马力，时间会证明一切。

我们相信，产品、技术和体验上堂堂正正的切磋才是良性的竞争，只有良性的竞争才能有效推动行业的健康发展。

我们相信，以最大善意进行沟通可以解决同行之间绝大部分纷争。当然，必要的时候，我们也会以法律武器维护自身权益。

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小米SU7为什么要设计物理按键的一键启动?

这个设计，我们经过了反复的思考:首先，小米SU7本着保留机械按键的理念，符合人的操作直觉，保留了一键启动、空调温度、风量、电动尾翼、悬架高低等机械按键，并且可在中控大屏上拓展物理按键。同时，小米SU7是一个移动的智能空间，一键启动将驻车和行车区分为两个空间，驻车时生态屏会展示驻车车模页面，是虚拟与现实的连接，行车时为行车卡片页面简洁易操作。而且，还特别有驾驶仪式感。一键启动后，还会搭配旋转仪表、座椅调节驾驶位置、方向盘归位等一系列联动，驾驶仪式感拉满，每一次驾驶都值得纪念。

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小米SU7方向盘右下方的红色按钮是干什么的?

红色按钮是小米SU7的Boost模式激活按键。在加速超车时，按下“红色Boost键”，可提供持续20秒的超额扭矩输出，配合仪表屏和中控大屏的速度动线，让每一次加速都血脉贲张，尽享跑车体验!

小米SU7也支持“弹射起步”模式，在起步时同时踩下双踏板，动力系统瞬间满额激活，在170ms内，提供0.95g的极致加速度。

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小米SU7采用的是屏幕换挡还是怀挡换挡杆?

小米SU7采用了怀式电子拨杆换挡。

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小米第一辆车为什么做轿车，而不是SUV?

汽车是“工业之王”，而轿车是每个时代 “时代精神”典型代表，是每个时代 “时代精英”第一选择。

从产品定义之初，SU7就是既要高性能、又要生态科技，还要智能空间体验，只有一辆这样杰出的轿车，才有机会，把这三者都做出极致的表现。

所以，我们的首款车，定位成C级高性能生态科技轿车，定位成时代精英的第一选择，科技与人文的顶尖标杆。

还有一个非常重要的原因。熟悉汽车研发的朋友都知道，“高车容易低车难”。做轿车是最难的一条路，但小米是立志要在汽车的百年赛道上持续稳健前进，我们坚定地选择了不走捷径，做难而有长期价值的事。

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小米SU7采用溜背轿跑设计，车内空间怎么样?

小米SU7同时拥有跑车姿态和C级轿车的大空间。

我们设计空间使用的假人模型身高为188cm，小米SU7前排竖向空间达到1012mm，前排乘员拥有充足的头部空间，后排头部空间还有余量，后排膝部空间也可达105mm，超过同级Model S和宝马5系。

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小米汽车不公布价格是什么原因?有人说，是看到其他厂商的定价而犹豫，是这样吗?

当然不是。去年12月28日举办的是小米汽车技术发布会，我们主要聊技术，顺便讲了部分小米SU7的产品信息。

关于小米SU7，还有不少内容，我们会等到正式产品发布会时跟大家详细介绍。

现在汽车行业确实挺卷的，但小米是从小卷到大的，从来没怕过。还是那句话，我们非常有信心，50万以内小米SU7没有对手。

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小米预研的35000转电机什么时候量产?会放在什么车型上?

电机技术是新能源车的核心技术，也是新能源领域的长期赛道。小米在电机技术领域采用的是装配一代、量产一代、预研一代的策略。

发布会上我们展示的35000rpm转子，即为下小米正在预研的下一代高性能电机的核心组成部分，其突破性的采用碳纤维激光缠绕转子技术，将进一步突破电机功率密度极限。目前该项目研发进度顺利，后续我们会和大家详细汇报相关进展。

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此前汽车媒体人亢岳视频中开的车是改装车还是量产车?和市售版差异大么?

亢岳测试的是搭载小米全自研电机V8s的测试车辆，这台车在标准的高环测试中轻松的突破了300+km/h的时速，达到了新能源车的性能巅峰。

这台测试车辆与量产车除电机之外区别不大，同样搭载了小米自研摩德纳平台架构，300+km/h的极速也从侧面印证了小米SU7的平台性能潜力巨大。

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风阻系数是不是智商税?只有赛车才有用?

风阻系数不是智商税，风阻就是科学，当车速达到一定程度，大量能耗都将消耗在对抗风阻上面，而降低风阻，就能显著降低能耗，举个例子，对新能源车来讲，风阻系数每降低10count，行驶里程可以增加7-8km，同时降低风阻的同时风噪也会降低，可以提供更好的乘车舒适度。

发布会上我们介绍了一个空气阻力公式，风阻系数是我们可以去努力降低的，小米SU7在160km/h的时速下风阻系数为0.195，是全球量产轿车中的最强表现，将带来极低的能耗和出色的续航表现。

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电动尾翼实际用处有多大?

小米SU7使用了大量在顶级性能车型中才会见到的空气动力学组件。其中电动尾翼就是小米SU7的主动空气动力学的核心组件。电动尾翼可以在高速驾驶中提供最多130公斤的下压力，提升整车动态极限，激烈驾驶中车身更稳定。

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200+的速度一般人开不到，新能源车极速真的有用么?

所谓“新能源汽车极速不重要”是一个很大的误区，极速性能是汽车性能和品质的重要试金石。

更高的转速带来加速性能和极速性能，同时高转速也为车辆在中高速下带来更好更宽裕的效率区间。我们除了关注极速，也应该注重电驱系统的能效。

所以SU7全轮驱动版，在0-100km/h2.78s加速和265km/h极速的前提下，依然实现了800km公里的CLTC续航里程，充分证明了性能与效率可以兼得。

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小米SU7有没有实打实的冬测成绩?

小米SU7在黑河进行了完整的冬测，取得了惊艳的冬季续航成绩，我们对做冬季续航之王信心满满。

请大家相信小米在热管理系统上投入了非常多的开发，目前冬季测试还在进行中，我们会挖掘出更多的技术能力，等我们再优化优化，成绩一定会更优秀。这两天，我们披露了部分冬测·中的实拍视频，

大家可以观赏下:小米SU7黑河冬测航拍

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目前汽车之家、懂车帝等各大平台上小米汽车的详细配置参数准确么?

距离小米SU7正式发布还有一段时间，现在各家媒体平台上关于小米SU7的参数配置均非最终版本，还请大家耐心等待小米SU7的正式发布。

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发布会上讲了很多配置，小米汽车会不会只是个毛坯房，选配很多?

首先，肯定不是毛胚房。SU7是小米的第一款车，我们是按照“一步到位”的标准去做的，会把用户的体验放在第一位。同时，选装配置方面，肯定也会让米粉们满意。简单总结，就是“标配厚道完善，选配丰简由人”。

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小米SU7就只有标准版和Max版本两个版本么?

通过之前工信部公示的信息，相信大家也发现了，小米SU7还有一个Pro版，关于这款车的具体信息，我们会在产品正式发布的时候向大家汇报，简单的透露一点就是，相比标准版，Pro版的各项表现会再提升一个台阶。

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小米SU7标准版和MAX版在舒适配置上会有哪些差异?

小米SU7各版本之间存在配置差异，例如空气悬架、电动尾翼等等，具体配置请大家耐心等待小米SU7的正式发布。

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小米SU7标准版和Max版在智能驾驶能力上会有什么区别?

关于智驾，我们的目标很明确就是在2024年底进入行业第一梯队，小米SU7Max配备激光雷达，所以在智驾方面会优先搭载更多前沿先进新功能，给了用户一个更进阶的选择，当然SU7标准版的智驾能力也已经非常强大，完全能够满足日常出行的需要，我们也会紧跟行业技术趋势，不断提升我们的智驾能力。

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小米汽车会开放多少个城市NOA?

小米智能驾驶的目标是2024年底进入智能驾驶行业第一阵营。NOA是目前各品牌智能驾驶重点发力的核心方向之一，小米2024年在城市NOA数量上追齐行业第一梯队。

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班戈和小米究竟是什么合作关系?

克里斯·班戈是全球最著名的十大汽车设计师之一，前宝马设计副总裁。也是“天使眼”和“火焰曲面”等经典设计的缔造者。班戈目前担任小米汽车设计顾问。未来班戈也将更多的参与到小米后续车型的设计工作当中。

班戈对小米SU7的设计给出了高度评价，他认为“这是一台没有过度设计的车，一切都刚刚好”。

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小米汽车后面会不会和第三方车企合作推出类似“智选”车?

我们没有这样的计划。从一开始，小米就决定要在设计、研发、制造等全链路全栈自研，由小米全资造车、风险自担。这不仅是小米all in造车的决心，更重要的是，我们认为只有全资造车、全栈把控，才能把控好汽车每一个环节的品质与用户体验。

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小米澎湃OS车机系统会不会开放给第三方品牌使用?

小米澎湃OS是人车家全生态闭环的操作系统。以小米SU7为例，车辆的实时状态能够在车机端无延迟的展示;手机平板等设备能够和车机无缝流转均需要软件、硬件、生态等全面能力的加持。

我们也预留了丰富的标准软硬件接口，欢迎第三方应用、生态配件等品牌加入到小米人车家全生态。

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小米汽车的车机应用体验怎么样?

新能源汽车的智能体验，有很大比重来自于车机交互的流畅度和人性化程度，以及应用与服务生态的丰富、成熟程度。而这恰恰是我们最擅长的专业领域。我们的中控生态大屏在内的车内屏幕，可以直接应用小米的Pad应用生态，并有极其强大创新的手车互联交互体验。当然，Pad应用上车要保证体验，逐一筛选，体验达标才会适配上车。我们也做了大量的工作适配不同的工况，保障用户体验的完整度和流畅度，相信大家体验后都会有豁然开朗的感觉。

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目前小米SU7车机应用都有哪些适配?

小米SU7车机拥有目前行业中最丰富的应用生态，5000+款小米平板应用将逐步适配车机。同时还可通过手机应用pin到车机秒变原生应用。

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小米SU7预留的标准pin点接口使用的什么通信协议?能否拓展视频接口等其他设备?

小米SU7预留了标准化的pin点接口，也希望第三方品牌和开发者一同共建小米CarIoT生态，关于pin点拓展性和CarIoT生态的详细内容，我们会在正式发布时和大家详细汇报。

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小米SU7标准版是否标配HUD功能呢?

小米SU7各版本之间有配置差异，具体信息请大家耐心等待小米SU7的正式发布。

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小米SU7的5屏联动包括哪5屏?是否均为标配?

小米SU7MAX版本的五屏联动车机系统包含翻转仪表屏、HUD抬头显示、车机大屏和后排可拓展的2个平板屏幕。其中后排拓展屏幕非标配。

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现在的小米CarWith还会更新么?小米汽车上哪些功能会下放到Carwith上?

小米CarWith一定会持续更新，我们的目标是尽可能让更多人享受到「人车家全生态」体验。

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CTB电池维修成本高么?会不会车的寿命就等于电池寿命了?

小米SU7采用CTB一体化电池技术。相比传统方案拥有更高的电池体积效率，让新能源车的乘员舱空间得到进一步释放。与此同时CTB技术能够优化整车安全性，在扭转刚度、整车NVH等方面均有大幅提升。

要特别说明的是CTB只是将电池仓上盖与乘员舱地板一体化，极端情况下维修仍可轻松拆卸电池包，保证高维修效率和低维修成本。

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小米汽车CTB电池宣称体积效率77.8%是业内最高，但也有网友称某厂家宣称自研的电池体积效率达到80%以上，这是怎么回事?是小米吹牛吗?

小米汽车的CTB电池包，体积效率77.8%，是当下CTB方案电池中的天花板。问题中提到的友商电池并非采用CTB技术，直接对比这两项意义并不大。

因为CTB技术集成了乘员舱地板，能够有限释放乘员舱空间，因此两种设计是不能通过单纯体积效率反映的。小米CTB一体化电池技术，也为车辆争取了更多竖向空间优化。

如对比，需将含电池包+乘员舱地板及相关子部件的整体体积效率进行统合计算。我们目前尚未进行过相关横向对比计算，日后可以请专业评测媒体进行实测衡量。

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小米汽车产品对标保时捷特斯拉，售后服务对标谁?

进入汽车行业，我们对这个产业上的各个链路都保持着敬畏之心，其中，销服体系是我们最关注的环节之一，力争提供最安心贴心的服务。前几天在北京总部，我们与首批14家销服合作商正式签订了合作意向书，这意味着小米汽车新零售模式从规划阶段已进入实质落地阶段，有更进一步的规划我们也会及时向大家汇报。

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小米会建立小米汽车4S店么?小米汽车售后维修是外包还是自己干?

小米汽车销服体系建设目前进展顺利，关于售后维修等相关政策我们会在合适的时机与大家汇报相关进展。

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小米SU7什么时候开启预售或盲订?

目前小米官方尚未开启各种形式的预售活动，相关信息的进展，请大家关注小米汽车的官方账号。感谢大家对小米汽车的期待与厚爱，也提醒大家不要被各种虚假信息诈骗。

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小米SU7什么时候会开放试乘试驾?

在小米SU7正式发布后，我们会尽快开放试乘试驾。我们非常有信心，很多朋友在试乘试驾后，都会把小米SU7视为心中的DreamCar。

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