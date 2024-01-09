实时渲染3D技术BakedAvatar 可通过简短视频复制出人物3D头部

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:BakedAvatar是一项实时创建和渲染逼真的动态3D头像的技术。它可以通过简短的视频复制出人物的3D头部模型，并精确捕捉面部特征，模拟表情和头部运动。另外，它还能在移动设备上进行实时渲染，编辑和调整头像的表情和姿势。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/bakedavatar

举例来说，假设你是一位虚拟现实（VR）游戏开发者，正在制作一款新游戏，其中的角色需要根据玩家的真实外观来定制。使用BakedAvatar，你可以从玩家提供的简短视频中创建出一个高度逼真的3D头部模型，并模拟玩家的表情和头部运动。

在游戏中，这个头部模型可以实时渲染，意味着当玩家在游戏中移动或改变表情时，他们的虚拟角色也会相应地实时做出反应。此外，软件还能够创建出一个完整的3D头像，让你从任意角度观察，并且能够确保头像在不同平台上都能流畅运行，没有延迟。

除此之外，BakedAvatar还能进行交互性编辑，如面部重演、表情编辑和姿势编辑，提高了游戏的互动性和真实感。所有这些功能都能够在不牺牲渲染质量的情况下实时进行，对于需要快速反应和实时更新的应用非常重要。

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