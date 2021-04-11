阿里巴巴张勇发内部信：调整自己 携手再出发

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:据36氪报道，在昨日市场监督管理局对阿里巴巴发布《行政处罚决定书》，对阿里处罚182.28亿元后，阿里巴巴CEO张勇发布了一封内部信，张勇称一起坦诚面对、共同渡过。

在张勇的这封内部信中表示，阿里这个组织，在过去21年里，每次遇到挫折和挑战，都会反思并改变自己。正因为有这样的自我修复和进化能力 ， 我们才能在快速变化的市场中求得生存并不断发展。今天我们所面临的各种挑战和变化、新生事物以及创新机遇，都是前所未有的。我们大家一起，相信未来，调整自己，携手再出发。回归初心，始终做一家客户第一、为社会不断创造长期价值的好公司。

在昨日，市场监督管理总局发布对阿里巴巴反垄断调查结果，经查，自2015年以来，阿里巴巴集团滥用该市场支配地位，对平台内商家提出“二选一”要求，禁止平台内商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动，并借助市场力量、平台规则和数据、算法等技术手段，采取多种奖惩措施保障“二选一”要求执行，维持、增强自身市场力量，获取不正当竞争优势。

市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。