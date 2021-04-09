全国人脸识别第一案终审 动物园被判赔偿并删除原告信息

小微企业是实体经济的毛细血管，对经济发展的重要性不言而喻，然而，小微企业在融资方面始终处于弱势地位。造成这一问题的根本原因在于其缺少翔实的征信数据，而银行对小微企业所运用的风控手段也较为复杂。因此，如何针对小微企业贷款业务打造合适的风控模型，是现阶段银行需要解决的一大难题。近年来，企业贷款业务的互联网化趋势愈发明显，而银行的风控模式也产生了很大的变化。目前，以数据为支撑的新型风控模型已成为互联网贷