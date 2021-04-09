全国人脸识别第一案终审 动物园被判赔偿并删除原告信息

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全国人脸识别第一案终审 动物园被判赔偿并删除原告信息

2021-04-09 17:48 · 稿源：站长之家

2019年4月27日，郭兵与妻子通过留存录入指纹等相关信息向杭州野生动物世界购买双人年卡。后野生动物世界向消费者群发短信，表示将入园方式由指纹识别变更为人脸识别。

郭兵担心隐私被泄露，拒绝使用人脸识别，将杭州野生动物世界有限公司上述至法院。2020年11月20日，富阳法院作出一审判决，判令野生动物世界赔偿1038元，删除郭兵指纹以及面部特征信息。但双方对判决结果不服。

今日，“人脸识别第一案”在杭州市中级人民法院迎来二审判决，判决要求动物园删除郭兵面部以及指纹信息，赔偿费用1038元。

人脸识别

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