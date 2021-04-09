全国人脸识别第一案终审 动物园被判赔偿并删除原告信息

2019年4月27日，郭兵与妻子通过留存录入指纹等相关信息向杭州野生动物世界购买双人年卡。后野生动物世界向消费者群发短信，表示将入园方式由指纹识别变更为人脸识别。
郭兵担心隐私被泄露，拒绝使用人脸识别，将杭州野生动物世界有限公司上述至法院。2020年11月20日，富阳法院作出一审判决，判令野生动物世界赔偿1038元，删除郭兵指纹以及面部特征信息。但双方对判决结果不服。
今日，“人脸识别第一案”在杭州市中级人民法院迎来二审判决，判决要求动物园删除郭兵面部以及指纹信息，赔偿费用1038元。
2019年4月27日，郭兵与妻子通过留存录入指纹等相关信息向杭州野生动物世界购买双人年卡。后野生动物世界向消费者群发短信，表示将入园方式由指纹识别变更为人脸识别。
郭兵担心隐私被泄露，拒绝使用人脸识别，将杭州野生动物世界有限公司上述至法院。2020年11月20日，富阳法院作出一审判决，判令野生动物世界赔偿1038元，删除郭兵指纹以及面部特征信息。但双方对判决结果不服。
今日，“人脸识别第一案”在杭州市中级人民法院迎来二审判决，判决要求动物园删除郭兵面部以及指纹信息，赔偿费用1038元。
后疫情时代，医院作为防疫抗疫第一阵线始终备受关注。由于医院每天的人流量极高，事实上，为了分担压力，加强人员安全管控、全力消除安全隐患，许多机构将目光转向了此前为防疫抗疫工作贡献不小的智能科技。比如靖江市人民医院就是这样的先行者之一。早在去年年底，靖江市人民医院就安装了集人脸识别、智能测温于一体的智能门禁系统，且已经开始正式投入运行。该系统覆盖了该院门诊、急诊两座大楼，弥补了单纯“人防”的缺陷与风险
近年来，随着人脸识别功能的广泛运用，我们在日常生活中也能鲜明地感受到身边某些熟悉的事物正在发生着新变化，人脸识别已经开始慢慢地融入我们的生活当中。以前乘坐公交得需要提前准备硬币或零钱，叮叮当当的很是不便；后来线上支付兴起，只要一部智能手机，点开二维码就可扫码支付。方便是方便，但有时候手里拎着东西、翻找手机慌慌忙忙地点开支付应用，还要再点开二维码，总归还是有些不便。尤其是当手机网络不好时，堵在公交车
针对央视315晚会曝光的问题，今天科勒（中国）投资有限公司官方发布声明称，高度重视3·15晚会中提及的问题，并第一时间展开整改工作。目前已安排相关门店连夜拆除该摄像设备，个别无法连夜拆除的摄像设备做断电下线处理，同时督促供应商积极配合监管部门妥善处理。我们对于该设备的使用，仅作到店人数统计;对该设备所采集的信息不做保存、分析及转移。
随着互联网的快速发展、智能手机应用的深入普及，如今人们出门消费已经很少用现金支付、或者银行刷卡支付了，更多的是通过手机扫码来支付。甚至有一些城市中已完全实现了无现金支付。如今，在科技发展的进一步加持下，“刷脸”消费也开始慢慢走进人们的生活日常，成为一种新的潮流支付。刷脸是什么？顾名思义，就是通过识别人脸认证信息支付的形式，人脸识别也是目前最具未来感的新型支付方式。据悉，在建阳区步行街一家商店，中国
今年央视315晚会上曝光了一家名为万店掌公司，为多家企业公司提供门店的摄像头，这些摄像头还带有人脸识别功能，同时还存在未经消费者允许收集人脸数据现象，这万店掌的客户中就包括MaxMara。
近年来，人脸识别技术的应用场景越来越广泛，加之疫情时代下，无接触、无感通行等新需求，传统的IC卡、指纹等门禁设备正慢慢被替代，无接触式智能人脸识别设备正在加速成为安防、门禁领域的重要组成部分。瑞芯微近日推出RV1126 方案，应用于智能考勤设备、门禁设备、闸机等产品，全新升级四大技术优势，强化相关产品的核心竞争力。优势一、人脸检测速度提升50% 排队时间大幅缩短瑞芯微RV1126 方案，内置独立NPU，提供2T高算力，让?
中央广播电视总台2021年“3·15”晚会于3月15日晚8时在央视财经频道、央视财经客户端、央广经济之声同步现场直播，本届“3·15”晚会的主题是:提振消费 从心开始。
今日，针对315晚会曝光的“搜集人脸信息”一事，万店掌摄像头创始人周圣强回应称，公司只是帮客户做分析以改善经营，相关数据不会泄露和保留。公司正在起草公告，将向大众告知公司业务范围及整改措施。
3 月 30 日，备受各界关注的“智能锁的刷脸时代——忠恒｜超体３号人脸智能锁超级发布会”在浙江缙云成功召开，忠恒集团董事长柳小勇、总经理唐勇等企业高管及来自全国各地经销商出席了本次发布会，见证了忠恒超体 3 号的辉煌诞生。发布会现场照片发布会现场照片忠恒集团董事长 柳小勇商汤科技产品总监 陈浩忠恒超体 3 号是继超体 1 号、超体 2 号大卖之后，忠恒超体系列又一力作，无论颜值、功能，亦或配置，较上两代均有了质的飞
昨日晚间的315晚会上，“多家知名商店安装万店掌人脸识别摄像头，海量人脸信息已被搜集”一事被曝光。报道称，全国多地先后调查了20多家装有人脸识别系统的商户，所到之处，人脸识别信息均被偷偷获取，没有一个商家明确告知
4 月 7 日，中国信通院云大所倡议发起的“可信人脸应用守护计划”（简称“护脸”计划）正式启动，云天励飞以及来自公安部、中国人民公安大学、中国信通院云大所、中国支付清算协会、华为、阿里巴巴、百度等单位的领导、专家出席了启动会。“护脸”计划希望为人脸技术应用“正名”。中国信通院云大所所长何宝宏在致辞中表示，近年来，人脸识别技术落地势头迅猛，被广泛应用于公共安全、金融支付、交通出行等领域，落地应用过程中，?
昨日，针对“收购沐瞳科技”一事，字节跳动方面应称，看好这家公司的海外经验和全球化视野，沐瞳科技将继续开拓海外市场。此外，游戏公司沐瞳科技联席 CEO 袁菁发表全员信，宣布沐瞳科技与字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年达成战略全资收购协议。收购完成后，沐瞳科技将加入字节跳动，并保持独立运营，袁菁也将继续作为CEO留任。
今晚央视315晚会上，首先聚焦的话题是人脸等生物技术，第一家被曝光的企业是苏州万店掌，这家公司被指出为多家公司企业的门店使用带有人脸识别的监控摄像头。
小微企业是实体经济的毛细血管，对经济发展的重要性不言而喻，然而，小微企业在融资方面始终处于弱势地位。造成这一问题的根本原因在于其缺少翔实的征信数据，而银行对小微企业所运用的风控手段也较为复杂。因此，如何针对小微企业贷款业务打造合适的风控模型，是现阶段银行需要解决的一大难题。近年来，企业贷款业务的互联网化趋势愈发明显，而银行的风控模式也产生了很大的变化。目前，以数据为支撑的新型风控模型已成为互联网贷
今年两会，科技创新再度成为关键词。政府工作报告时指出，要依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。快递行业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。将“科创基因”发挥到快递产业，在打通链条、协同实现等方面效果更突出，是推进快递业转型升级、提质增效的关键支撑力量。借助科技，可以推动快递业的高质量、可
在央视 315 晚会上，智联招聘等多家招聘平台上出现个人简历泄露的现象，对于该曝光，智联招聘在深夜发布声明，已于第一时间成立专项团队，对相关内容进行调查。由此给用户带来的困扰，深感抱歉。
“07---读洞拐”“什么是疱疹---什么是PORT”“导航去fu南电视台---导航去湖南电视台”“介个东西是我的---这个东西是我的”人机自由交流的前景是漫长而渐进的，语音识别技术在细分场景持续落地，需要“因地制宜”提升识别效果。01 语音识别的“三大考验”噪声环境。目前对语音识别效果影响最大的就是环境杂音或噪音，在公共场所中，来自四面八方的声音会让识别系统不知所措，实验室环境下的优异表现可能在实际应用场景中被“吊打?
据9to5Mac报道，技术人员在macOS Big Sur上发现了原深感（TrueDepth）摄像头的相关信息，这可能意味首苹果将面部识别技术应用到Mac系列的设备上。
据中新网报道，国家互联网信息办公室副主任杨小伟19日在新闻发布会上说，目前加紧制定出台《数据安全法》、《个人信息保护法》，从而在法律层面为数据安全和个人隐私保护提供法律保障。
Facebook今天开源了一个数据集，旨在体现计算机视觉和音频机器学习模型中的年龄、性别和肤色偏见。该公司声称，这个语料库Casual Conversations，是第一个以付费者为主角的语料库，他们明确提供了自己的年龄和性别，而不是由第三方来标注这些信息或使用模型来估计。Casual Conversations包含3000名参与者的4100多段视频，其中一些来自Deepfake Detection Challenge，旨在通过加入 "明显 "肤色的标签来对抗这种偏见。Facebook表示，
4 月8 日，首届腾讯STAC科创联合大会（以下简称“STAC科创大会”）在成都召开。大会邀请了政府、企业、高校、行业专业人士到场，共话行业未来发展..
Phoronix 报道称，开发人员正准备为即将到来的 Linux5.13引入随机化的内核堆栈偏移量。若这项功能在本次内核开发周期中顺利完成交付，那未来针对 ..
据TheVerge报道，Spotify 发布了手机端 App更新，加入了「Hey， Spotify」语音助理功能，在用户允许客户端访问麦克风权限后，可以通过语音执行打开..
2019年4月27日，郭兵与妻子通过留存录入指纹等相关信息向杭州野生动物世界购买双人年卡。后野生动物世界向消费者群发短信，表示将入园方式由指纹识..
百年大计,教育为本,在一个人的一生中,除了“衣食住行”以外,教育始终占据着最重要的位置,正因如此,教育行业也被大家视为永远的朝阳产业。2020年,字..
纵观当前手机市场，你会发现“无曲面，不旗舰”，各家推出的产品往往只有高端旗舰产品才有曲面屏，如果用户想要购买一款曲面屏手机，基本就要花费..
不久前，苹果发布iOS14.5测试新版，相比此前测试版来说，该版本意义重大。据悉，在最新的iOS14.5中苹果将推出“应用追踪透明”功能，该功能旨在让..
大家是不是都觉得电视端的视频会员都太贵了,手机端的会员在电视上却用不了,这时候就得用到投屏了,那么夏普电视怎么投屏呢,今天就分享给大家夏普电..
随着新一代信息网络发展及生物识别技术的应用，身份认证的安全性逐渐成为重中之重。4月9日，蚂蚁安全实验室官方平台发布消息，旗下的天玑实验室基..
随着智能电视的发展,出门这件事也变得越发艰难,大家都倾向于在家宅到地老天荒。但同样是宅家,怎样才能宅出水平、宅出格调、拒绝无聊呢?那今天就给..
公域流量，就是大家都能能够公共使用的，比如说，在百度、淘宝，唯品会，今日头条之类，他们都是属于公域流量，也经常被称作平台流量。而私域本质..
银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业，在我国银行业市场格局中，国有大型商业银行占据主导地位。银保监会数据显示， 2020 年前三季度，..
近日，苹果公司现任CEO Tim Cook（蒂姆·库克）在4月5日接受采访时表示，目前状态还不错，暂时不会卸任，但10年太久了，不可能再留任10年。这意味..
魔兽世界的晋升之路中有个谦逊试炼的三巨头的成就，很多玩家还不清楚这个谦逊信徒的成就到底怎么完成，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..
本周一，LG电子正式宣布，决定关闭智能手机业务，曾经排名全球前五的巨头，就这样草草结束了自己的生命。在惋惜之余，一些评论也指出，智能手机“..
一加刚刚发布了 Nord 系列的一个特殊版本，它就是字面意义上看起来就只有全球限量销售一个的 OnePlus Nord LE 。硬件规格上，Nord LE 与普通款 On..
最近，台湾省遭遇了五十六年来最严重的干旱，而这可能会影响到芯片生产。世界上超过90%的先进芯片由台湾省代工厂商制造，而芯片制造商需要使用大量..
据乘联会今天公布的2021年3月份中国市场汽车销量，特斯拉共售出35478辆。数据显示，特斯拉Model3销量达到25327辆，较上月增长85%。而上市不久的Mo..
近日,小猴启蒙携手理想汽车开启“在路上的启蒙课”主题活动,小猴启蒙的老师们将走出屏幕,化身李白、杜甫、祖冲之等“国风idol”,带领孩子们搭乘“..
西五街APP在4月9日获得小米应用商店第352期“金米奖”,金米奖作为小米应用商店的最高荣誉奖项,是应用市场领域内的指向标,旨在为用户提供大数据领域..